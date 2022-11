Tutti sanno chi ha attaccato il Nord Stream, ma preferiscono tacere

Il presidente serbo assicura che il mondo intero sa chi c’è dietro il sabotaggio contro i gasdotti russi del Nord Stream, ma tacciono per i loro interessi.

” Si sa chi li ha sabotati nel [mar Baltico], ma facciamo tutti finta di non danneggiare gli interessi dei nostri paesi “, ha detto giovedì il presidente serbo Aleksandar Vucic.

In precedenza Vucic aveva affermato che dopo la pubblicazione della notizia delle esplosioni del Nord Stream, non sapeva “se piangere o urlare”.

Il 26 settembre la società Nord Stream 2, operatore del gasdotto russo Nord Stream 2, ha segnalato un calo di pressione nei tratti del gasdotto nelle acque danesi del Mar Baltico nei pressi dell’isola di Bornholm (isola della Danimarca). Successivamente è stato riferito che, oltre al Nord Stream 2, erano state sabotate due linee del gasdotto Nord Stream 1.

La Russia, che denuncia una serie di attentati terroristici nei suoi confronti nel Mar Nero e nel Mar Baltico, ha accusato il Regno Unito di essere coinvolto nelle esplosioni che hanno provocato perdite nei gasdotti Nord Stream. Il ministero degli Esteri russo ha convocato giovedì l’ambasciatore britannico, Deborah Bronnert, per presentare presunte prove del coinvolgimento del Regno Unito nel sabotaggio.



In questo contesto, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha annunciato che i rappresentanti delle forze navali britanniche hanno partecipato alla pianificazione e realizzazione delle esplosioni , mentre ha condannato gli Stati Uniti per l’utilizzo delle più moderne tecnologie, e per formare un campo d’informazione che si avvantaggia, al fine di trasferire la responsabilità di tali esplosioni alla Russia.

Il Nord Stream è il gasdotto più importante per l’Europa. Il Nord Stream 1 è stato costruito nel 2011, mentre il Nord Stream 2, oggetto di sanzioni e pressioni da parte degli Stati Uniti, è stato completato nel novembre 2021, ma non è mai diventato operativo a causa delle tensioni tra Berlino e Mosca per il conflitto in corso in Ucraina.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago