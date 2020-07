Turchia: affermata rinascita del nazionalismo neo-ottomano e nuova posizione strategica

da Redazione

Il Consiglio di Stato turco ha revocato lo status museale dell’ex moschea di Hagia Sophia, consentendo così al presidente turco Tayep Reçep Erdogan di decidere in merito alla sua conversione in moschea, 86 anni dopo la decisione di Mustafa Kemal Atatürk di trasformarlo in museo e lasciato in eredità quale patrimonio dell’umanità.

La moschea di Santa Sofia divenne così la 3272a moschea di Istanbul, l’ex Costantinopoli.

Questa decisione conferma la strategia segreta di Erdogan e rafforza la sua popolarità sia all’interno del suo partito che tra alcune classi della società turca che ora sognano il ritorno dell’età d’oro imperiale.

L’ascesa della Turchia era passata quasi inosservata nonostante un profondo cambiamento culturale iniziato da una nostalgia relativa al tempo in cui i Janissari degli Osmanli o dell’Impero ottomano costituirono il primo e il più formidabile esercito professionale al mondo nel 15 ° secolo .

Questo potente movimento ora permea la politica estera turca ma anche la produzione culturale turca.

Il nazionalismo turco è diventato, in meno di un decennio, un nazionalismo neo-ottomano senza complessi in cui lo spirito di Ghazi, il conquistatore della guerra santa, è più che mai sublimato nell’immaginario collettivo e nella visione strategica della Turchia di Erdogan.

Questa forte tendenza è un elemento da non sottovalutare nello sviluppo della politica estera turca.

La Turchia è uno dei paesi membri più importanti dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e un importante alleato degli Stati Uniti. Le sole forze di terra turche rappresentano il vero nucleo delle forze di terra della NATO.

La Turchia svolge un ruolo strategico sempre più importante nel Levante (Siria), nel Medio Oriente (Iraq), nella penisola arabica (alleanza strategica con il Qatar), nel Mediterraneo (Cipro), nel Nord Africa (Libia) e nel Corno d’Africa (Gibuti e Somalia).

La Turchia sta costruendo una grande base militare in Qatar (+5.000 uomini), consolidando le sue posizioni in Tripolitania e nella Libia centrale, installando postazioni militari avanzate in Iraq e rafforzando il suo protettorato nella provincia siriana di Idleb . Ankara intende inoltre impadronirsi di bacini del Mediterraneo orientale ricchi di gas e aggiornare i suoi piani per invadere la Grecia (dal 1953). Si scontra nel suo desiderio di potere con Russia, Francia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto.

Indubbiamente, la Turchia ha usato meno la NATO come strumento per modernizzare le sue capacità difensive che per far avanzare un’agenda tipicamente turca le cui reminiscenze risalgono al simbolismo dell’ariete nero e del lupo grigio.

Forze turche Iraq



Il presidente Erdogan non ha più bisogno dell’Unione europea fintanto che elenca i suoi membri principali in modo abbastanza redditizio in termini finanziari e, di conseguenza, la Turchia non è più interessata ad aderire a un’Unione se non considerando questa in uno stato di morte clinica. Il perseguimento di una strategia neo-ottomana all’interno della NATO spiega il movimento a spirale delle posizioni turche rispetto al suo ambiente geopolitico immediato e intermedio.

Erdogan gioca con i suoi alleati e nemici senza preoccuparsi della coerenza poiché persegue la propria agenda. Da qui il suo riavvicinamento e la sfiducia nei confronti della Russia di Vladimir Putin e il suo atteggiamento ambivalente nei confronti dell’Iran. Alla fine, l’unica retta via di Erdogan è il suo profondo disprezzo per i principali paesi dell’Unione Europea e in particolare Francia, Paesi Bassi e Danimarca, eppure i suoi alleati all’interno della NATO.

Erdogan passa in rassegna

La Turchia persegue il suo obiettivo di diventare una delle principali potenze della seconda metà del 21 ° secolo e non esiterà ad alcun espediente per raggiungerlo. La sua esperienza come principale alleato degli Stati Uniti nelle guerre dell’Afghanistan e dell’Iraq gli ha dato un immenso potenziale che intende sfruttare per rafforzare la sua posizione e influenza regionali.

Nota: Questo avviene a spese di altri paesi che mal sopportano l’espansionismo turco e ottomano, mentre la NATO gli USA e la Germania, per differenti motivi, sostengono la politica espansionista di Ankara che danneggia gli interessi dei paesi del Mediterraneo.

Fonte: Strategika 51

Traduzione e nota: Luciano Lago