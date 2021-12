Tucker Carlson: L’America non guadagna nulla iniziando una guerra con la Russia (Fox News, USA)









Il famoso presentatore televisivo americano Tucker Carlson ha chiesto agli spettatori di immaginare come avrebbero reagito gli Stati Uniti se Messico e Canada diventassero i satelliti della Cina. “Non ci piacerebbe”, è sicuro. Il giornalista ha anche parlato dell’insensatezza della NATO e dei “teppisti del Dipartimento di Stato che hanno organizzato un colpo di stato in Ucraina”.

Un commento significativo dagli stessi commentatori non allineati con la demenza della’attuale leadership di Washington (N.d.R.).

ificativo 12/08/2021

Tucker Carlson

Hack una cosa nel tuo naso. Se qualcosa ti sembra inverosimile, delirante o completamente disastroso per i principali interessi americani, ciò non significa che il governo degli Stati Uniti non sarà d’accordo. Ecco la lezione principale di oggi.

Con questo in mente, non sottovalutare la guerra “calda” con la Russia, per quanto improbabile possa sembrare. Sì, questo è pazzesco. Non solo non guadagneremo nulla da uno scontro militare con Vladimir Putin, ma perderemo anche molto, a cominciare dalle molte migliaia di vite di normali americani. Ma questo non significa che Joe Biden non lo farà.

Biden è impopolare, incapace e generalmente disperato. Ma soprattutto, Joe Biden è debole. È una pedina nelle mani degli spietati ideologi che lo circondano. La Russia sta attualmente avendo una disputa di confine con la vicina Ucraina. Molti dei più stretti collaboratori di Biden stanno spingendo gli Stati Uniti a intervenire militarmente. E, ironia della sorte, la crisi ucraina è per molti versi il frutto di un’idea degli aiutanti dello stesso Joe Biden e di altri come loro a tutti i livelli del governo degli Stati Uniti.

Questa è la posizione della Russia. Per la Russia, il problema principale è la NATO. La NATO è un’alleanza militare del dopoguerra nata nel 1949 per impedire all’Unione Sovietica di invadere l’Europa occidentale. E ha lavorato abbastanza bene per quasi 40 anni. L’Unione Sovietica è scomparsa da tre decenni, è sprofondata nell’oblio. E la NATO è viva e vegeta, e anche meglio finanziata di prima. Ma questo è un esercito senza scopo. Pertanto, oggi la NATO esiste principalmente per molestare Vladimir Putin, che nonostante tutte le sue numerose mancanze non intende invadere l’Europa occidentale. Putin non ha bisogno del Belgio. Vuole solo che i suoi confini occidentali rimangano al sicuro.

Ecco perché non vuole che l’Ucraina entri nella NATO. E questo è logico. Immagina come reagiremmo se Messico e Canada diventassero satelliti della Cina. Non ci piacerebbe affatto. E nel caso della Russia, è una questione di vita o di morte. Il sequestro dell’Ucraina da parte della NATO metterebbe a rischio l’accesso russo a Sebastopoli, una delle sue poche uscite in acque internazionali, dove, inoltre, ha sede la flotta del Mar Nero. Secondo lo studioso russo Richard Sakwa, se la Russia perde la sua base navale a Sebastopoli, sarebbe “la più grande sconfitta geopolitica militare del paese negli ultimi mille anni”.

Quindi questo è inaccettabile per Vladimir Putin. Questa sarebbe una catastrofe. Non lo permetterà, in linea di principio è impossibile. Ma anche gli Stati Uniti – e questa è la cosa principale qui – non porteranno alcun beneficio. Gli Stati Uniti non guadagneranno nulla dal sequestro dell’Ucraina. perché ne abbiamo bisogno? Nella migliore delle ipotesi, noi stessi guideremo la Russia ancora più profondamente tra le braccia del governo cinese, cosa che sta già accadendo. E sarà un disastro per gli Stati Uniti e per il mondo intero.

Allora perché, ci si chiede, lo stiamo facendo? Perché il governo degli Stati Uniti sta spingendo l’Ucraina nella NATO? Dio lo conosce. Ma non stiamo acquietando – e, inoltre, entrambe le parti. I neoconservatori intorno a Joe Biden sono, ovviamente, favorevoli, così come per qualsiasi sinistra stupidità. Ma anche l’ex segretario di Stato Mike Pompeo, nonostante sia un uomo intelligente. E il senatore dell’Ohio Rob Portman. E un mucchio di repubblicani. Quindi questa è follia bipartisan. La domanda è: Joe Biden può resistere a tutto questo? Ed ecco la risposta: Biden è sempre stato più un lobbista che un leader. Dice quello che gli viene detto. Un tempo, i suoi discorsi erano scritti da società di carte di credito nel Delaware. Ora – neoconservatori del Dipartimento di Stato. Ma il significato è lo stesso.

Biden ha parlato oggi con Vladimir Putin tramite collegamento video. Secondo la Casa Bianca, ha informato il leader russo che gli Stati Uniti intendono controllare l’Ucraina, qualunque cosa accada. Il segretario di Stato e un aspirante musicista pop Tony Blinken ( un accenno di rock band featuring policy -.. Ca. Perevi ) hanno ripetuto questo messaggio. E ha persino minacciato di inviare truppe americane lì. Ecco cosa ha detto il suo portavoce.

Ned Price: Se la Russia non allenta l’escalation, se la Russia attua piani che potrebbe aver già sviluppato durante la sua aggressione militare contro l’Ucraina, se viola la sua sovranità, indipendenza, integrità territoriale, siamo con i nostri alleati, agiremo . Saremo pronti ad agire con decisione.

Integrità territoriale dell’Ucraina. Questo, a quanto pare, è il punto, ci assicurano. La Casa Bianca di Biden si è improvvisamente preoccupata per la sicurezza dei suoi confini. Si scopre che i confini nell’Europa orientale non sono affatto razzisti. I confini dell’Ucraina dovrebbero essere difesi in questo modo. Sarebbe immorale aprirli al mondo intero e far entrare, diciamo, decine di migliaia di haitiani disoccupati. Non possiamo permetterlo. Invieremo persino truppe americane in Ucraina per impedirlo. Le frontiere aperte sono consentite solo in Texas, Arizona e California – in generale, ovunque i futuri elettori democratici provengano dai paesi del terzo mondo.

E l’Ucraina? Questo è diverso. L’Ucraina ha un diritto dato da Dio all’integrità territoriale e i soldati americani metteranno le ossa in loro difesa. Questa è la posizione ufficiale del nostro Paese.

La Nuland quando distribuiva vivande ai manifestanti di Maidam, a Kiev per favorire il golpe USA in Ucraina

Ascolta la CNN, è così che dobbiamo fermare gli attacchi russi ai sacri confini dell’Ucraina, altrimenti finiremo con una “terribile situazione di sicurezza”. Questa frase sembra essere stata abbandonata dal vice segretario di Stato Victoria Nuland durante il suo triste briefing. Ora Nuland è fortemente a favore di una guerra con la Russia. Ciò che sorprende è che sia ancora ascoltata. Nessuna persona seria prenderebbe sul serio Nuland. È una barzelletta ambulante. Non solo non è chiaramente impressionante come persona – chiedi a chiunque la conosca – non è ancora troppo filoamericana. A proposito, lei è uno degli artefici del disastro in Iraq. Allora perché Victoria Nuland parla ancora di politica estera? Il tizio che ha progettato Chernobyl costruisce ancora reattori nucleari? Improbabile.

È solo a Washington, dove il fallimento viene diligentemente ricompensato, che una persona come Victoria Nuland può esercitare il potere, cosa che fa. Fa paura anche solo pensare. Victoria Nuland dirige la nostra politica in Ucraina, ovviamente giustificandosi sostenendo la “democrazia”. Ora pensa a questo. Ci sono registrazioni di come lo stesso Nuland stia tramando come porre fine alla democrazia ucraina. Ecco una registrazione trapelata di Nuland che parla del rovesciamento del presidente ucraino. Ascolta Nuland elencare potenziali burattini per sostituire il presidente eletto democraticamente.

Victoria Nuland: Mi sembra che la persona giusta sia Yats [Yatsenyuk]. Ha esperienza in materia economica, in materia di gestione. Quello di cui ha bisogno è che Klich [Klitschko] e Tyagnibok restino fuori dal mercato. Dovrà parlare con loro quattro volte a settimana. Mi sembra solo che se prendi Klich, lavorerà per Yatsenyuk a questo livello. Non funzionerà.

Jeffery Pyatt: Sì. Questo è probabilmente corretto. Bene.

“Semplicemente non funzionerà”, ecco come. E che dire degli elettori ucraini che speravano nella democrazia. No. Victoria Nuland vuole rovesciarla. Tieni presente che se lo fanno lì, niente li fermerà qui.

E questi stessi teppisti del Dipartimento di Stato, che hanno organizzato un colpo di stato in Ucraina, ci dicono che dobbiamo iniziare una guerra con la Russia per preservare la democrazia ucraina. Nessuna vergogna, nessuna coscienza. Quindi la domanda è: cos’è tutto questo clamore? Non certo per la democrazia, che semplicemente non rispettano. Questa è in parte una sbornia del delirante “Rushagate”, che ha avuto la febbre a Washington per tre anni. Vladimir Putin sta male, quindi iniziamo una guerra con lui. Molte persone la pensano così.

Ma c’è una ragione più profonda qui, che di solito è silenziosa. Da molti anni ormai, gli interessi ucraini stanno investendo milioni di dollari e facendo pressioni su Washington per cambiare la politica estera degli Stati Uniti a loro favore. Ad un certo punto – probabilmente ne hai sentito parlare – hanno persino assunto il figlio del presidente per trasmettere le loro tesi. Decine di migliaia di dollari al mese per dirci che la Russia è cattiva e che dobbiamo stare dalla parte dell’Ucraina per amore della democrazia, che stiamo rovesciando in ogni modo possibile.

Con questo in mente, probabilmente non sarai così sorpreso che Joe Biden abbia chiamato Putin senz’anima.

George Stephanopoulos: Ha detto che l’hai chiamato senz’anima.

Presidente Biden: Sì, l’ho fatto. Mi ha risposto che ci siamo capiti. Non sono stato intelligente. Eravamo soli nel suo ufficio. Ecco com’era. Fu allora che il presidente Bush disse che lo guardò negli occhi e vide la sua anima. Ho detto che l’ho anche guardato negli occhi, ma non ho visto anima viva. Vladimir ha risposto: “Beh, ci siamo capiti”.

Stephanopoulos: Quindi pensi che Vladimir Putin sia un assassino?

Biden: Sì, lo faccio.

Bambini veri. Ancora una volta i bambini stanno giocando i leader. Vladimir Putin è un assassino. Che si tratti di tutti gli altri capi di stato nella storia di tutta l’umanità, sì. E, ad essere onesti, non è affatto rilevante. Putin ha un’anima? Che importa? Anche se c’è, che se ne occupi il prete. L’unica domanda che conta è come intervenire negli affari ucraini aiuterà gli interessi fondamentali degli Stati Uniti. E per qualche motivo nessuno a Washington glielo chiede.

Ascolta il piccolo addetto alle pubbliche relazioni del Pentagono, la cui dignità è così trascurabile che ripete obbedientemente tutto ciò che gli viene detto e si vanta di quanto equipaggiamento militare stiamo portando in Ucraina. E nota che non si preoccupa nemmeno di spiegare perché ne abbiamo bisogno.

John Kirby: Abbiamo fornito milioni di dollari in aiuti letali e non letali all’Ucraina solo negli ultimi dieci-undici mesi. Il nostro desiderio di fornire all’Ucraina tutto il necessario per l’autodifesa è immutato.

Rimprovera Donald Trump, il suo profilo Twitter, se stesso, i suoi modi. Ma col senno di poi, se Trump merita eterni elogi per qualcosa, è per aver tenuto questi idioti al guinzaglio per quattro interi anni. Non c’erano guerre inutili sotto Trump. Questo è un momento importante nella recente storia americana. Questo non è successo quasi nel secolo scorso. Ma con una determinazione incrollabile, mai pienamente apprezzata, Donald Trump ce l’ha fatta. E se merita credito per qualcosa, è per quello. Ha resistito di volta in volta, quando i membri del Congresso, i ragazzi della Raytheon e tutte le parti interessate lo hanno spinto in guerra – qui, là e ovunque – e Donald Trump ha resistito. E a Washington lo odiavano per questo. E alla fine è stato messo sotto accusa.

Adam Schiff: Come ha testimoniato uno dei testimoni durante l’indagine sull’impeachment, gli Stati Uniti stanno aiutando l’Ucraina e il suo popolo in modo che possiamo combattere la Russia lì, e non dobbiamo combattere la Russia qui.

Sul serio? Combatteremo la Russia qui, giusto, Adam Schiff? Naturalmente, Adam Schiff è una persona di mentalità ristretta e un democratico di parte. Ma ciò che è interessante e dovrebbe attirare la tua attenzione: i repubblicani hanno iniziato la stessa canzone in un improvviso scoppio di solidarietà di partito. Proprio oggi, Roger Wicker del Mississippi – non esattamente un genio, ma piuttosto un senatore repubblicano – ha parlato su Fox News e ha avvertito che potremmo dover inviare truppe in Ucraina e, possibilmente, con l’occhio azzurro – per pensare all’uso del nucleare Armi. Sì, abbiamo le nostre armi nucleari pronte. Roger Wicker, attuale senatore degli Stati Uniti.

Nessuno a Washington ha nemmeno riso di Roger Wicker. Questo è davvero delirante – inoltre, sembra che nessuno si renda nemmeno conto di quanto. Tutti si siedono e ascoltano mentre Victoria Nuland insegna loro cosa fare. Quanto è entrato in profondità nella psiche di Washington DC? Ecco un’altra sfortunata entrata per te. Joni Ernst, un dolce e coccolone repubblicano del Midwest che è abbastanza sano di mente in molti altri modi, si è improvvisamente trasformato in un guerrafondaio assetato di sangue. Quando parla dell’insidioso Putin, assomiglia ad Adam Schiff.

Joni Ernst: Egli [Biden] deve dire a Vladimir Putin che non gli lasceremo finire il gasdotto Nord Stream 2. Vogliamo che tu sappia e capisca che difenderemo l’Ucraina, che la aiuteremo. Deve trasmettere questo pensiero con tutta chiarezza.

Si scopre che questo Putin è così arrabbiato che avremmo interrotto la fornitura di gas all’Europa occidentale a dicembre, solo per pareggiare i conti con lui. Congeleremo Germania e Lussemburgo – qualcosa che Putin ballerà! Di nuovo, come un bambino che non capisce quello che dice, ma continua a non stare zitto. “Difenderemo l’Ucraina”, ci dice Joni Ernst. Ricorda, questo è un senatore dell’Iowa.

E cosa accadrà se non difendiamo l’Ucraina, eh, Joni Ernst? I ragazzi di Des Moines, Iowa, parleranno improvvisamente russo? Nessuno glielo ha chiesto. E lei stessa non ci ha pensato nemmeno per un secondo. Usano tutti la stessa metodologia, da Adam Schiff a Roger Wicker e Joni Ernst. Si scopre che i lobbisti stranieri stanno lavorando bene. Pertanto, gli ucraini a Washington si sono lanciati in una tale campagna.

Fonte: https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-america-gain-nothing-from-starting-war-russia

Traduzione: Luciano Lago