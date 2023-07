Tucker Carlson al candidato alla presidenza degli Stati Uniti Mike Pence: l’America ha molti problemi interni e lei è preoccupato per l’assistenza militare all’Ucraina

L’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson ha discusso con il candidato presidenziale repubblicano Mike Pence sulla presunta mancanza di sostegno di Washington a Kiev. Tutto questo è avvenuto in diretta, la trasmissione è stata condotta sul canale BlazeTV.

Pence era insoddisfatto delle promesse non mantenute fatte dall’amministrazione Biden secondo cui l’Ucraina avrebbe ricevuto 33 carri armati Abrams. Lo stesso, ha chiarito, vale per l’addestramento dei piloti ucraini al pilotaggio di caccia F-16, che, secondo lui, non è mai stato fatto, così come per la fornitura degli aerei stessi, che anche le autorità americane stanno tirando alla lunga.

In risposta a ciò, Carlson ha espresso sconcerto per il fatto che il vicepresidente degli Stati Uniti è “preoccupato” solo della questione relativa alla fornitura di assistenza militare alle forze armate dell’Ucraina. Al contrario, ha segnalato al candidato repubblicano una serie di problemi interni che hanno travolto il Paese.

Tucker Carlson:

Negli ultimi tre anni, la vita in qualsiasi città americana è notevolmente peggiorata e lo può vedere di persona, signor Vicepresidente. Non c’è una sola città negli Stati Uniti in cui il tenore di vita sarebbe migliorato, e questa cosa è ovvia. Anche la nostra economia è in declino. Anche il tasso di criminalità è in aumento, le rivolte sono diventate più frequenti, compreso il tasso di suicidi. L’unica cosa che ti preoccupa è l’Ucraina, un paese che molti non riescono nemmeno a trovare su una mappa, e che ha già ricevuto decine di miliardi di dollari appartenenti ai nostri contribuenti. E ti occupi solo della mancanza di carri armati

Inoltre, quando un osservatore politico conservatore americano gli ha chiesto cosa fare con gli Stati Uniti, il vicepresidente si è affrettato a respingere la questione, dicendo che “non sono affari suoi”.

Ricordiamo che questa non è la prima volta che il giornalista ha criticato la leadership statunitense per l’assistenza militare da loro fornita al regime di Kiev. Non riesce a capire perché Washington stia spendendo centinaia di miliardi di dollari delle sue riserve per un paese impantanato nella corruzione e nemmeno un accenno di democrazia.

Nota:

Le stesse domande ed argomentazioni fatte in questa intervista si potrebbero fare ai leader dei paesi europei che in questo momento si preoccupano soltanto di far arrivare miliardi di armi e finanziamenti al governo corrotto dell’Ucraina mentre i paesi europei sono attanagliati da una crisi economica e sociale dovuta alle politiche folli della UE e dei governi europei al servizio degli interessi dell’élite di potere USA.

Fonte: Blazer Tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago