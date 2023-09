Tucker avverte dell’assassinio di Trump e di una guerra calda con la Russia

DI TYLER DURDEN

Tucker Carlson (*) afferma che se gli sforzi legali per impedire a Donald Trump di candidarsi nuovamente alla presidenza fallissero, i prossimi passi potrebbero essere l’assassinio e una guerra calda con la Russia per mantenere il potere e unire la popolazione.

Nessuno lo dirà, ma non so come si possa non arrivare a questa conclusione. Capisci cosa intendo? Hanno deciso, a Washington, in modo permanente ed entrambi i partiti, hanno che c’è qualcosa in Trump per cui è così minaccioso per loro, che semplicemente non possono tollerarlo “, ha detto Carlson nello show di Adam Carolla.

“Se inizi con le critiche, poi vai alla protesta, poi vai all’impeachment, ora vai all’atto d’accusa, e nessuno di questi funziona, cosa succede dopo? Mettilo in un grafico, amico. Stiamo accelerando verso l’assassinio, ovviamente, ” ha continuato.

” Una volta che inizi a incriminare i tuoi avversari politici, sai che devi vincere altrimenti ti incrimineranno loro se vincono. Quindi non possono perdere. Faranno di tutto per vincere. Allora come fanno? Non faranno di nuovo il Covid, so che tutti a destra hanno paura che faranno il Covid e l’obbligo di mascherine: non possono farlo. Sono già stati smascherati. Non funzionerà. ” Carlson ha continuato. “Cosa faranno? Andranno in guerra con la Russia, ecco cosa faranno. Ci sarà una guerra calda tra gli Stati Uniti e la Russia nel prossimo anno .”

E cosa potrebbe far precipitare la terza guerra mondiale? Secondo Carlson, “Penso che potremmo entrare nella provocazione tipo “Golfo del Tonchino”, dove all’improvviso i missili atterrano in Polonia e diranno: ” lo hanno fatto i russi “e stiamo andando in guerra. Potrei vedere che ciò accadrà molto facilmente”.

Carlson ha poi esortato il Senato repubblicano a mobilitarsi a sostegno della riduzione dell’escalation, in particolare in Ucraina, sostenendo che la posta in gioco non è mai stata così alta per evitare uno scenario apocalittico .

Carlson ha anche espresso la sua opinione sull’ex presidente Barack Obama che, secondo l’ex conduttore di Fox News fumava crack e faceva sesso con uomini , ma i media erano troppo spaventati per riferirlo prima delle elezioni presidenziali del 2008.

Carlson si riferiva alle ripetute affermazioni di un uomo di nome Larry Sinclair, il quale sostiene che Obama comprò e fumò cocaina prima di fare sesso nel 1999.

“Un ragazzo si è fatto avanti, Larry Sinclair, e ha detto” Firmerò una dichiarazione giurata “e ha fatto,” Farò una macchina della verità “e lo ha fatto”, ha detto Carlson. “‘Ho fumato crack con Barack Obama e ho fatto sesso con lui”, questo era ovviamente vero.”

Secondo Tucker nessuno ha osato ripetere l’accusa a causa delle minacce della campagna di Obama .

“‘Nessuno lo ha segnalato non perché fosse schizzinoso riguardo al sesso o alla droga, ma perché la campagna di Obama ha detto che chiunque riferisca questo non ha accesso alla campagna di Obama”, ha detto. “Quindi non ne hanno parlato.”

“Non cambierà il mondo il fatto che a Barack Obama piacciano gli uomini, penso che questo fosse risaputo”, ha continuato Carlson, aggiungendo che lo stesso Obama ha riconosciuto i suoi impulsi gay in una lettera a un’ex fidanzata.

*Tucker Carlson, ex presentatore di Fox News molto popolare negli USA

Fonte: Zero Hedge

Traduzione: Luciano Lago