Tucker afferma che Trump lancerà una bomba atomica contro l’Iran.

di Mike Whitney

Sotto la pressione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’amministrazione Trump potrebbe essere a pochi giorni dal lanciare un attacco nucleare contro l’Iran. L’obiettivo sarebbe il monte Pickax, nell’Iran centrale, dove l’intelligence israeliana afferma che il governo iraniano ha riavviato il suo programma di arricchimento nucleare. Nessuna arma convenzionale nell’arsenale americano è in grado di penetrare 90 metri di granito solido per distruggere i tunnel dove si presume avvenga l’arricchimento. L’unica opzione militare è un attacco nucleare. Netanyahu sta spingendo con forza per ottenerlo. “Bibi chiama Trump ogni giorno per questo”, afferma un osservatore informato. Netanyahu è con le spalle al muro e disperato. Dopo i risultati delle elezioni della scorsa settimana, non può formare un governo a meno che Trump non intervenga direttamente nella politica israeliana e medi un accordo con altri partiti che gli garantisca 61 seggi alla Knesset. Altrimenti, sarà estromesso dalla carica di primo ministro e si avvia verso l’ignominia, indagini e forse il carcere. Netanyahu deve rimanere vicino a Trump. Ha bisogno di questa guerra. Tucker Carlson

Dobbiamo presumere che sia Trump che Netanyahu comprendano che un altro ciclo di attacchi contro l’Iran, utilizzando le stesse armi convenzionali della volta precedente, produrrebbe lo stesso risultato. E poiché né gli Stati Uniti né Israele hanno sviluppato nuovi sistemi d’arma in grado di produrre un esito diverso, dobbiamo chiederci: cosa hanno in mente? Dopotutto, non c’è alcuna ragione razionale per riprendere le ostilità con l’Iran a meno che Stati Uniti e Israele non stiano pianificando di introdurre un nuovo elemento che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi strategici . Ma quale potrebbe essere?

C’è una sola risposta a questa domanda: armi nucleari. Hanno intenzione di usare armi nucleari.

Su questo punto, concordo con Tucker. Il mio disaccordo, invece, riguarda la questione di Pickax Mountain. Non credo che Tucker abbia valutato a fondo come Netanyahu intenderà sfruttare l’attacco a Pickax per trascinare Trump in un conflitto più ampio e catastrofico.

Quindi, sì, gli Stati Uniti bombarderanno Pickax Mountain con armi nucleari, apparentemente per distruggere parti di un programma di armi nucleari non rivelato (e puramente fittizio). Ma poiché tutte le 13 agenzie di intelligence statunitensi hanno ripetutamente confermato che l’Iran non ha un programma di armi nucleari, non sta costruendo una bomba atomica e non è mai stato trovato in violazione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), dobbiamo presumere che ci sia un altro scopo per bombardare Pickax . Dopotutto, perché rischierebbero l’isolamento internazionale per bombardare con armi nucleari una struttura che le agenzie di intelligence hanno già dichiarato non rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o di Israele?

Non lo farebbero. Pertanto, dovremmo presumere che bombardare Pickax con armi nucleari serva a uno scopo completamente diverso. Ma quale sarebbe?

Una volta sganciata la bomba, l’Iran entrerà in azione lanciando attacchi contro tutti gli obiettivi già individuati nella regione, comprese infrastrutture energetiche critiche, impianti di desalinizzazione, centri IT e di dati, snodi di comunicazione e trasporto e reattori nucleari in Israele (Dimona). I funzionari iraniani hanno avvertito che non ci saranno “linee rosse” nella loro rappresaglia. E questo, credo, è ciò su cui Netanyahu conta: una risposta iraniana sufficientemente forte da poter affermare che Israele si trova ad affrontare una “minaccia esistenziale” che deve essere contrastata con armi nucleari. In altre parole, il bombardamento nucleare del Monte Pickax non è “fine a se stesso”, ma una provocazione calibrata, concepita per giustificare l’annientamento dell’Iran. Il fatto è che serviranno diverse bombe nucleari per annientare un paese delle dimensioni dell’Iran, quindi Trump deve essere persuaso a sferrare il primo colpo (rompendo così il tabù che dura da 80 anni), mentre Israele seguirà con numerosi altri attacchi strategici (nucleari). È così che Netanyahu intende realizzare la sua ambizione di una vita: distruggere l’Iran e rendere Israele la potenza egemone regionale di fatto.

Le bombe nucleari utilizzabili di Colby

Sapevate che Elbridge Colby , sottosegretario alla Difesa per le politiche nell’amministrazione Trump e principale artefice della Strategia di Difesa Nazionale del 2018, è anche un fervente sostenitore della “guerra nucleare limitata”?

Esatto, la “Dottrina Nucleare” di Trump è affidata a un ideologo che pensa che dovrebbero esserci “opzioni credibili, razionali e limitate” (per l’uso delle armi nucleari) in modo che il presidente non sia costretto a una scelta binaria tra l’inazione e una massiccia rappresaglia strategica in un conflitto regionale. Questa è un’impressionante edulcorazione della posizione di Colby, ma ciò che significa realmente è che (sotto la guida di Colby) la soglia per l’uso delle armi nucleari è stata abbassata, rendendo un attacco nucleare all’Iran molto più probabile . Ecco un post dell’analista militare Will Schryver:

The notorious #EmpireEvangelist Elbridge Colby has advocated for years for the use of tactical nuclear weapons to reestablish US deterrence in the world.



If the Trump White House is now seriously considering such madness, Colby is the primary reason why. pic.twitter.com/OHnk70wgfU — Will Schryver (@imetatronink) October 30, 2026

Le bombe nucleari utilizzabili di Colby

Sapevate che Elbridge Colby , sottosegretario alla Difesa per le politiche nell’amministrazione Trump e principale artefice della Strategia di Difesa Nazionale del 2018, è anche un fervente sostenitore della “guerra nucleare limitata”?

Esatto, la “Dottrina Nucleare” di Trump è affidata a un ideologo che pensa che dovrebbero esserci “opzioni credibili, razionali e limitate” (per l’uso delle armi nucleari) in modo che il presidente non sia costretto a una scelta binaria tra l’inazione e una massiccia rappresaglia strategica in un conflitto regionale. Questa è un’impressionante edulcorazione della posizione di Colby, ma ciò che significa realmente è che (sotto la guida di Colby) la soglia per l’uso delle armi nucleari è stata abbassata, rendendo un attacco nucleare all’Iran molto più probabile .

In conclusione: sì, un attacco nucleare contro l’Iran sarebbe in linea con la dottrina di Colby sull'”uso limitato delle armi nucleari” . Considero questo un’ulteriore conferma del fatto che il gruppo di esperti nucleari di Trump (Colby) sosterrebbe un attacco nucleare contro l’Iran.

I critici di Colby sostengono che il suo approccio ” offusca la barriera tra armi convenzionali e nucleari, rendendo più plausibile una guerra nucleare limitata e aumentando i pericoli di escalation anziché rafforzare la deterrenza”. Daryl G. Kimball, direttore esecutivo dell’Arms Control Association, si è opposto con veemenza al cambiamento nella dottrina nucleare, definendolo un passo verso un “abbraccio della guerra nucleare”, mentre il giornalista di Bloomberg Andreas Kluth ha avvertito che “le armi nucleari tattiche sono una porta d’accesso all’Armageddon” . Altri critici hanno liquidato le idee di Colby sull’escalation gestita (uso nucleare limitato) come “un pio desiderio”. Ma, a prescindere dalle critiche, Colby rimane al centro del potere, dove le sue opinioni avranno un profondo impatto sulla decisione di Trump di portare la guerra a un livello superiore.

È importante notare che la politica statunitense non vieta una politica di “primo utilizzo” nucleare (NFU). Gli Stati Uniti si riservano l’opzione di utilizzare per primi le armi nucleari in circostanze estreme. Tuttavia, Colby definisce “circostanze estreme” non semplicemente come difesa da una minaccia esistenziale, ma come difesa degli interessi vitali degli Stati Uniti e dei loro alleati, il che potrebbe significare praticamente qualsiasi cosa. Ad esempio, il controllo iraniano sul Golfo Persico potrebbe essere interpretato come una minaccia agli interessi imperiali di Washington nella regione. Sarebbe questo un motivo sufficiente per lanciare un attacco nucleare contro l’Iran? Secondo la logica di Colby, sì, lo sarebbe!

Gli Stati Uniti non hanno mai adottato una politica di “mai” lanciare un attacco nucleare contro uno stato non dotato di armi nucleari. Pertanto, non dovremmo aspettarci che l’Iran venga risparmiato solo perché non è in grado di difendersi da un attacco nucleare preventivo. I politici statunitensi affermano che gli Stati Uniti devono mantenere la “flessibilità” necessaria per poter scegliere se distruggere un altro paese sia o meno nell’interesse geopolitico generale dell’America. (Naturalmente, la moralità non entra mai in gioco).

Quanto a Netanyahu, non crediamo che avrebbe scrupoli a sganciare una bomba atomica sull’Iran. Chiunque sia capace di condurre un genocidio durato tre anni senza il minimo rimorso, è capace di tutto.

Un commento sull’Iran

Negli ultimi 47 anni, gli Stati Uniti hanno trattato l’Iran con ostilità, condiscendenza e disprezzo. In nessun momento i funzionari o i politici statunitensi hanno trattato gli iraniani con il rispetto e la dignità che meritano. In nessun momento hanno teso una mano in segno di amicizia o cercato di trovare un terreno comune su questioni di interesse reciproco. Al contrario, hanno implacabilmente demonizzato l’Iran, dettando arrogantemente come ci si aspetta che si comporti. L’establishment politico americano non ha mai cercato una relazione di collaborazione o cooperazione con l’Iran, optando invece per l’emanazione di direttive perentorie supportate da sanzioni unilaterali volte ad intensificare le sofferenze dei civili iraniani. Il governo iraniano ha sopportato queste umiliazioni in gran parte senza protestare e senza reagire militarmente come farebbero gli Stati Uniti se subissero abusi simili.

Ma tutto cambiò il 13 giugno 2025, quando Israele (con l’aiuto degli Stati Uniti) lanciò il suo primo attacco contro gli impianti nucleari iraniani, seguito dalla guerra non provocata di 40 giorni iniziata il 28 febbraio 2026. Questa aggressione diretta contro la Repubblica Islamica fornì all’Iran la giustificazione necessaria per dimostrare la sua superiorità tecnologica in termini di missili ipersonici, droni all’avanguardia, sistemi di difesa aerea aggiornati e sistemi di sorveglianza satellitare di ultima generazione. In soli 40 giorni, l’Iran riuscì a distruggere la maggior parte delle basi militari e navali americane nel Golfo, demolendo al contempo le basi aeree e i siti di intelligence più protetti in Israele. Le navi da guerra statunitensi sono state costrette a rimanere a quasi 1.000 chilometri dalla costa iraniana, mentre l’Iran ha esercitato un controllo ferreo su tutte le navi mercantili che transitano nella via navigabile più importante del mondo, il Golfo Persico. In breve, la guerra ha cambiato le condizioni che hanno sostenuto l’isolamento a lungo termine dell’Iran e lo ha avviato verso il dominio regionale. La guerra sconsiderata di Trump ha di fatto spalancato le porte all’Iran, permettendogli di annientare i suoi avversari e gettando le basi per una nuova architettura di sicurezza regionale. Ciò che non sappiamo al momento è se l’introduzione delle armi nucleari annullerà i vantaggi strategici dell’Iran o lo libererà finalmente dal dominio straniero. Semplicemente non lo sappiamo.

Fonte: Unz.com

Traduzione: Luciano Lago