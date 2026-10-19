Trump: “Zelensky non vuole, e probabilmente non ha mai voluto, porre fine a questa guerra”

Il presidente ha inoltre affermato che il capo del regime di Kiev “sta usando le raffinerie di diesel in Russia come obiettivo, […]

19 Ottobre 2026
Conflitto in Ucraina

Trump: “Zelensky non vuole, e probabilmente non ha mai voluto, porre fine a questa guerra”

Il presidente ha inoltre affermato che il capo del regime di Kiev “sta usando le raffinerie di diesel in Russia come obiettivo, sapendo che questi attacchi danneggiano gravemente i mercati globali del diesel, compresi quelli degli Stati Uniti”.

Il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, non ha alcuna intenzione, e probabilmente non l’ha mai avuta, di porre fine al conflitto con la Russia , ha dichiarato domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Con tutti i soldi che l’Europa gli sta dando, come è risaputo, e che il disonesto Joe Biden gli ha dato in passato, non vuole porre fine a questa guerra, e probabilmente non l’ha mai voluta. Due anni fa avrebbe potuto ottenere un accordo migliore  di quello che può ottenere ora “, ha scritto su Truth Social .

L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre sottolineato che l’Ucraina “è in rovina , ha perso gran parte del suo territorio, i suoi oceani e i suoi mari sono scomparsi e la sua popolazione maschile è scarsa, ferita o morta”.

Per scoprire come il gasolio russo ha fatto saltare i rapporti tra la Casa Bianca e Kiev, leggi questo articolo . 

“Zelensky sa che i suoi attacchi alla Russia stanno danneggiando i mercati globali del diesel”.

Gli Stati Uniti lanciano un severo avvertimento all'”imprudente” Zelensky: “Deve stare molto attento”.

Al contempo, il presidente ha sottolineato che il leader del regime ucraino “sta usando le raffinerie di diesel in Russia come obiettivo , sapendo che questi attacchi danneggiano gravemente i mercati globali del diesel , compresi quelli degli Stati Uniti”.

“Agricoltori, allevatori e imprese di ogni genere stanno soffrendo enormemente a causa di ciò; tuttavia, la Russia continua a inviare milioni di barili di gasolio al resto del mondo a prezzi bassi”, ha proseguito, aggiungendo che a Zelensky “non importa”.

Mancato rispetto dei requisiti

Rubio: “Non sono sicuro che Zelensky sappia di cosa sta parlando.”

  • Allo stesso tempo, i media statunitensi hanno riportato la notizia che Washington potrebbe interrompere la condivisione di alcune informazioni di intelligence in tempo reale su cui l’Ucraina fa affidamento per condurre gli attacchi. Sergei Beskrestnov, consigliere del leader del regime ucraino, ha confermato mercoledì che SpaceX ha imposto un limite di velocità sui suoi terminali Starlink. 
  • Nonostante la concreta minaccia di un’interruzione degli aiuti statunitensi, Zelensky non fa altro che alienarsi ulteriormente gli Stati Uniti e continuare ad attaccare le infrastrutture energetiche russe. Il vice primo ministro russo Alexander Novak  ha riferito mercoledì che  le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie di petrolio nelle province di Saratov e Ryazan .In un’intervista rilasciata giovedì al Financial Times, Zelensky ha affermato che l’Ucraina continuerà ad attaccare le raffinerie petrolifere russe, sfidando così le richieste del presidente statunitense. 

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago

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3 commenti su “Trump: “Zelensky non vuole, e probabilmente non ha mai voluto, porre fine a questa guerra”

  1. Trump: “Zelensky non vuole, e probabilmente non ha mai voluto, porre fine a questa guerra”
    Sarebbe più corretto dire:
    Zelensky: “Trump non vuole, e probabilmente non ha mai voluto, porre fine a questa guerra”, io e lui siamo solo dei burattini in mano al burattinaio, la recita continua… finirà solo quando il burattinaio lo deciderà.

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  3. Ma non ci prendiamo per i fondelli se gli Usa e la Russia decidessere davvero di far finire la guerra questa terminerebbe dalla sera alla mattina ma sicuramente non sarà così ci sono troppi interessi in gioco, i produtori di armi i fanatici e tanti altri fattori che propendono per la continuazione delle ostilità.

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