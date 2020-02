Trump vuole prendere misure straordinarie militari contro il Venezuela

da Redazione

Il presidente Donald Trump è frustrato dal fatto che la pressione si sta sviluppando troppo lentamente sul presidente venezuelano Nicolas Maduro e sta ancora prendendo in considerazione le opzioni militari nel paese, incluso un blocco navale , ha detto un alto funzionario dell’amministrazione.

Gli Stati Uniti hanno messo sotto osservazione diverse società che continuano a fare affari in Venezuela , ha detto il funzionario , tra cui India Reliance Industries , Spagna Repsol , Chevron e spedizionieri greci. Trump probabilmente solleverà la questione delle importazioni di petrolio dell’India dal Venezuela con il Primo Ministro indiano Narendra Modi durante una visita di due giorni la prossima settimana, ha detto venerdì il funzionario in un briefing per i giornalisti.

Il funzionario ha chiesto di non essere identificato come condizione di partecipazione al briefing. L’amministrazione Trump ha cercato a lungo di estromettere il regime di Maduro, ma finora non è riuscito a sostituirlo con il leader dell’opposizione che sostiene, il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaido. Guaido è stato un ospite a sorpresa di Trump al discorso sullo stato dell’Unione di questo mese.

Trump ha ordinato alla sua amministrazione di utilizzare tutti gli strumenti necessari per esercitare pressioni su Maduro con l’obiettivo di garantire elezioni libere ed eque in Venezuela, ha detto il funzionario. Gli Stati Uniti non credono che le elezioni libere siano possibili con Maduro al potere, ha detto il funzionario.

Gli Stati Uniti continuano a perseguire quella che il funzionario ha definito una “dottrina di Trump” per promuovere i “governi democratici” in tutto l’emisfero occidentale, simile alla dottrina Monroe, che ha messo in guardia contro gli sforzi di colonizzazione europea nelle Americhe due secoli fa. Tuttavia Venezuela, Cuba e Nicaragua rimangono ostacoli, ha detto il funzionario, aggiungendo che le azioni della Russia e della Cina nella regione sono inaccettabili.

Gli Stati Uniti sono anche frustrati dall’atteggiamento della Spagna , che ritiene troppo accomodante per gli alleati di Maduro, visto che gli Stati Uniti ritengono che cerchino di intraprendere attività illecite nel paese. L’atteggiamento del governo di Madrid è stato riluttante ad aiutare a estromettere Maduro e rimane il più grande ostacolo dell’Unione Europea alla campagna di pressione americana, ha detto il funzionario.

Trump crede che un lento processo burocratico non abbia prodotto la rapida e costante pressione su Maduro che stava cercando , ha riferito il funzionario. Trump ha insistito per l’espulsione di Maduro dal 2017 , ha detto il funzionario, ma inizialmente è stato raccomandato solo opzioni politiche incrementali.

A quel tempo, altri leader latinoamericani erano scettici e reticenti quando Trump ha lanciato l’idea di un’azione militare contro Maduro, ha detto il funzionario. Ora, riconoscono che potrebbe essere necessaria la forza militare, ha aggiunto il funzionario, descrivendo gli sforzi lenti per estromettere Maduro come insostenibili.

Fuera Armada Bolivariana (FANB)

Gli Stati Uniti pubblicheranno una strategia dell’emisfero occidentale in circa un mese di tempo, delineando i loro obiettivi nella regione, ha detto il funzionario.

Fonte: Bloomberg

Nota: “Promuovere i governi democratici” è l’espressione che si utilizza a Washington per coprire la strategia dei cambi di regime, dei colpi di Stato e della sobillazione di sommosse interne e guerre civili per destabilizzare paesi sovrani. La lista è lunga ed in Latino America questa lista include gli ultimi casi di golpe pilotati da Washington, in Bolivia con la deposizione di Evo Morales e l’instaurazione di una giunta militare, il penultimo in Honduras e in precedenza in San Salvador, a Panama, in Cile, in Paraguay e in altri paesi. L’importante per Washington è che nell’emisfero americano non ci siano governi che possano ostacolare la dominazione degli USA e lo sfruttamento delle risorse. Il Venezuela è un paese cone enormi risorse petrolifere e da anni si trova nel mirino degli USA, fin dal primo tentativo di colpo di stato fallito quando era Hugo Chavez al potere. La Russia e la Cina si sono inserite in Venezuela fornendo cooperazione economica e supporto militare, cosa che per Washington è intollerabile.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago