TRUMP: “USA SONO IL PRINCIPALE RISCHIO DI GUERRA. BISOGNA CAMBIARE L’ISTITUZIONE ATTUALE”

Mai Donald Trump era stato così chiaro, così enfatico, nel suo attacco contro l’oligarchia che controlla il “Deep State”. Le sue parole non avevano mai avuto tinte simili… rivoluzionarie.

Nella traduzione spagnola

“Abbiamo bisogno di pace senza indugio. Ci deve essere anche un impegno totale per smantellare l’intero establishment globalista neoconservatore che ci trascina perennemente in guerre senza fine, fingendo di lottare per la libertà [ …].

Dobbiamo portare a termine il processo di fondamentale rivalutazione dello scopo e della missione della NATO Il nostro establishment della politica estera continua a cercare di trascinare il mondo in conflitto con una Russia dotata di armi nucleari sulla base della menzogna secondo cui la Russia rappresenta la nostra più grande minaccia Ma la più grande minaccia per la civiltà occidentale oggi non è la Russia . più che altro, siamo noi stessi [che costituiamo questa minaccia] […].

Questi globalisti vogliono sprecare tutta la forza, il sangue e il tesoro dell’America inseguendo mostri e fantasmi all’estero, tenendoci distratti dal caos che stanno creando qui a casa”.

Nella versione originale inglese

“Abbiamo bisogno di pace senza indugio. Ci deve essere anche un impegno totale a smantellare l’intero establishment neocon globalista che ci trascina perpetuamente in guerre senza fine, fingendo di lottare per la libertà… Dobbiamo portare a termine il processo di rivalutazione fondamentale dello scopo della NATO e La nostra politica estera continua a cercare di trascinare il mondo in conflitto con una Russia dotata di armi nucleari sulla base della menzogna secondo cui la Russia rappresenta la nostra più grande minaccia. Ma la più grande minaccia per la civiltà occidentale oggi non è la Russia. È probabilmente, più di ogni altra cosa , noi stessi… questi globalisti vogliono sperperare tutta la forza, il sangue e il tesoro dell’America inseguendo mostri e fantasmi all’estero, tenendoci distratti dal caos che stanno creando proprio qui a casa”.

Fonte: El Manifiesto.com

Traduzione: Luciano Lago