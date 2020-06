Trump sulla via della ignominia storica

da Redazione

di Wayne MADSEN (*)

La storia ha sempre trattato duramente quei tiranni e uomini forti che sono stati gratuitamente violenti verso i loro sudditi e cittadini e hanno creduto nel creare intenzionalmente miseria per la loro politica. Donald John Trump, il terzo presidente degli Stati Uniti sotto accusa, ha deciso di liberare i manifestanti pacifici riuniti a un isolato dalla Casa Bianca, così da poter farsi fotografare davanti a una chiesa. Non era una chiesa qualsiasi, ma la Chiesa episcopale di San Giovanni, soprannominata la “Chiesa dei presidenti”, a causa dei numerosi dirigenti che vi hanno partecipato a funzioni nel corso dei decenni.

Per prepararsi alla foto di Trump, le forze paramilitari non solo hanno liberato la strada dei manifestanti con gas lacrimogeni, granate esplosive, palline di pepe e proiettili di gomma, ma hanno espulso il rettore della chiesa, così come un seminarista e diversi parrocchiani, dai terreni della chiesa . Trump e il suo procuratore generale simile a Heinrich Himmler, William Barr, un membro dell’ordine cattolico integralista dell’ Opus Dei, hanno dichiarato la chiesa e il quartier generale del sindacato AFL-CIO accanto ad essa, parte di una zona di sicurezza della Casa Bianca.

La zona di occupazione di Trump è durata per 48 ore. Le truppe degli invasori si sono ritirate di un isolato, ponendo fine alla loro occupazione della chiesa e alla costruzione del sindacato.

All’inizio dell’assedio, forze paramilitari non identificate, che non mostravano alcun grado o appartenenza, hanno preso posizione sugli incroci attorno alla Casa Bianca. È stato riferito che lo spettacolo della forza militare ha avuto il contributo del genero di Trump, Jared Kushner e dell’assistente presidenziale Stephen Miller. Tuttavia, non vi sono state condanne all’azione da parte delle principali organizzazioni ebraiche negli Stati Uniti né di Kushner né di Miller, che sono entrambi suprematisti ebrei bianchi ed entrambi hanno letteralmente rubato una chiesa storica appartenente alla diocesi episcopale di Washington.

Se Barack Obama avesse preso il controllo di una sinagoga di Washington, DC – a dire il vero, non sarebbe mai accaduta una cosa simile – la reazione dei soliti sospetti, vale a dire la Lega anti-diffamazione e il Congresso ebraico americano, sarebbe stata certa, rapida, e molto rumorosa.

Il 16 dicembre 1989, le forze di sicurezza del governo rumeno, che era una dittatura guidata dal presidente Nicolae Ceausescu e sua moglie, il vice primo ministro Elena Ceausescu, ordinarono al pastore riformato ungherese László Tőkés di essere sfrattato dalla sua casa fornita dal governo nella città di Timişoara. Una folla di parrocchiani si radunò allora intorno alla casa di Tőkés per impedire che il loro pastore venisse sfrattato. Presto la folla di manifestanti crebbe fino a includere coloro che non erano membri della chiesa di Tőkés ma si opposero all’editto del governo.

La polizia di sicurezza rumena, la Securitate, usò gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per rompere le fila dei manifestanti e, nel processo, ha mise molti in arresto. Presto i manifestanti si radunarono attorno alla Cattedrale ortodossa rumena, dove si incontrarono, di nuovo, con le forze di Securitate. La legge marziale fu dichiarata a Timişoara.

Il 18 dicembre, etnici rumeni e ungheresi, cantando canzoni patriottiche rumene, si sono riuniti nella cattedrale ortodossa rumena. Le truppe di protezione spararono contro i manifestanti, uccidendone alcuni e ferendone gravemente altri. Il 20 dicembre, circa 100.000 lavoratori in sciopero sono entrarono in città e si unirono alle proteste. Il governo inviò una delegazione per negoziare con i manifestanti. Il governo accettò di rilasciare manifestanti precedentemente arrestati, ma respinse la richiesta principale dei manifestanti, le dimissioni di Nicolae Ceausescu. Presto la protesta di Timişoara fu raggiunta da scioperanti provenienti da altre città.

Il 21 dicembre Ceausescu, che aveva visitato l’Iran durante lo scoppio della ribellione a Timişoara, tornò a Bucarest. Il 21 dicembre, Ceausescu diede un discorso pubblico a una folla di 100.000 persone che gli organi di propaganda dello stato definirono un “movimento spontaneo di sostegno a Ceaușescu”. Era un’affermazione tanto speciosa e ridicola nel 1989 sul “sostegno popolare” di Ceausescu come lo sono le dichiarazioni della Casa Bianca di oggi sul diffuso “sostegno” di Trump tra gli elettori americani.

Ceausescu incolpò la rivolta all’azione di “agitatori”, la stessa frase che Trump, Barr e altri membri dell’amministrazione stanno usando per descrivere le proteste negli Stati Uniti, definendole opera di “terroristi” antifa “(antifascisti)”. Il Dr. Martin Luther King, un pastore battista, è stato spesso accusato di essere un agitatore esterno durante la sua carriera per i diritti civili. È stata a lungo l’esperienza con tiranni e dittatori di incolpare i problemi delle loro nazioni su influenze esterne e non sulla loro stessa malvagità, corruzione e carenze.

Durante il discorso di Ceausescu, i canti e i fischi antigovernativi iniziarono a emanare dalla folla. È stato riferito che il Securitate stava organizzando petardi o sparando alla folla con colpi dal vivo al fine di disperdere ciò che era stato trasformato da una manifestazione di supporto in una massiccia protesta. La televisione di stato rumena cercò di interrompere la trasmissione in diretta. Presto la protesta si trasformò in una rivolta antigovernativa e gli ufficiali della Securitate furono costretti a spingere Ceausescu, sua moglie e altri funzionari del governo nell’edificio del Comitato Centrale del Partito Comunista. La massiccia rivolta fu affrontata con forza dai Securitate, dai militari e da varie forze paramilitari. I Ceausescus decisero di barricarsi nel Comitato Centrale piuttosto che scappare e fuggire da Bucarest. Presto,

Il 22 dicembre, Ceausescu fece un debole tentativo di rivolgersi alla folla di manifestanti dal balcone dell’edificio del Comitato Centrale. Fu accolto con grida arrabbiate. Il ministro della Difesa, Vasile Milea, rifiutò l’ordine di Ceausescu di sparare ai manifestanti riuniti fuori dall’edificio. Milea è morta in circostanze sospette e molti rumeni credono che Milea sia stata colpita dal Securitate per ordine di Ceausescu. Durante le proteste vicino alla Casa Bianca, il segretario alla Difesa Mark Esper e il Presidente del Capo di Stato Maggiore, Mark Milley, hanno resistito agli sforzi di Trump per ordinare alle truppe statunitensi in servizio attivo di affrontare i manifestanti nella capitale americana e in altre città del paese attraverso l’invocazione dell’arcano 1807 Insurrection Act.

Dopo la morte di Milea, Ceausescu nominò Victor Stănculescu Ministro della Difesa. Stănculescu convinse i Ceausescu a lasciare l’edificio del Comitato Centrale con un elicottero in attesa sul tetto. Stănculescu ordinò quindi a tutte le truppe dispiegate a Bucarest con l’ordine di reprimere la rivolta per tornare nelle loro caserme. Il ministro della Difesa e i suoi ufficiali rimasero accanto mentre manifestanti arrabbiati saccheggiavano l’edificio del Comitato centrale. Da quando i manifestanti avevano invaso il palazzo presidenziale, l’elicottero che trasportava il Ceausesco volò a Snagov, una piccola città fuori Bucarest, dove il presidente mantenne un ritiro in campagna. Dopo che il Ceausesco fuggì da Snagov su un altro elicottero, il pilota lo fece atterrare, dichiarando erroneamente che aveva problemi al motore. Ciò costrinse i Ceausescus a chiedere un passaggio in macchina a un riparatore di biciclette per la città di Târgoviște, dove sono stati nascosti in un istituto agricolo situato alla periferia della città. Il riparatore di biciclette ha informato la polizia locale della coppia che aveva raccolto sulla strada. Nel pomeriggio del 22 dicembre, i Ceausescus furono arrestati e portati nella guarnigione militare di Târgoviște.

Ceausescu e signora

Il 24 dicembre, il Consiglio del Fronte di salvezza nazionale ha ordinato a un Tribunale militare straordinario di processare Nicolae ed Elena Ceausescu per genocidio e una miriade di altri crimini, compresa la corruzione. Al suo processo del 25 dicembre, Nicolae Ceausescu definì il tribunale “illegittimo” e rimproverò diversi testimoni, tra cui Stănculescu, come “traditori”. Velocemente fino ai giorni nostri in cui Donald Trump accusa spesso i suoi critici e informatori del governo di essere “traditori” e afferma che i poteri del Congresso sono “illegittimi”.

I Ceausescus furono giudicati colpevoli delle accuse mosse contro di loro e furono condotti fuori dall’aula di tribunale improvvisata e giustiziati da una squadra di fuoco composta da tre paracadutisti. Nessuno si aspettava che lo sfratto di un pastore riformato a Timişoara nove giorni prima avrebbe portato al rovesciamento e all’esecuzione del tiranno Ceausescu.

Qui sta un’importante lezione per Trump. Persino un potente dittatore come Ceausescu non è riuscito a fermare un’ondata di rabbia popolare. Alcune rivoluzioni popolari sono spesso eventi spontanei, innescate dal più improbabile degli eventi e terminanti con conseguenze drammatiche. A Timişoara, era un pastore locale.

Negli Stati Uniti, fu un uomo afroamericano di nome George Floyd ad essere asfissiato sotto il piede di un poliziotto razzista e una protesta del prete episcopale di Washington DC e il rettore di nome Reverendo Gini Gerbasi che la portarono allo sfratto da una chiesa. Lo sfratto di Tőkés è ciò che alla fine ha portato alla caduta e all’esecuzione del Ceausesco. Sfruttando Gerbasi da St. John’s per aver protestato contro l’omicidio della polizia di George Floyd a Minneapolis, Trump potrebbe aver scritto il suo epitaffio politico.



*Wayne MADSEN

Giornalista investigativo, autore e editorialista sindacato. Un membro della Society of Professional Journalists (SPJ) e del National Press Club

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Gerard Trousson