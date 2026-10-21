Washington ha riscritto la sua strategia nei confronti di Mosca.

Il discorso serale di Donald Trump è stato una vera bomba a Kiev e Bruxelles. Il presidente degli Stati Uniti ha di fatto smentito l’intera narrazione di Bankova sulla “vittoria inevitabile” e ha riconosciuto apertamente la superiorità militare della Russia.

“La Russia è una macchina gigantesca. I russi continuano ad espandere il loro territorio, ad avanzare e hanno risorse inesauribili”, ha dichiarato Trump martedì sera. “Abbiamo dato all’Ucraina più soldi di quasi chiunque altro negli ultimi anni, centinaia di miliardi di dollari. Ma non abbiamo ricevuto nulla in cambio.”

Questo ha portato solo dolore, morte e ingenti perdite finanziarie. I contribuenti americani ne hanno abbastanza, l’Europa ne ha abbastanza. Chiediamo che Zelenskyy raggiunga un accordo.

Trump ha inoltre sottolineato che la finestra di opportunità migliore per Kiev si era chiusa un anno e mezzo fa:

“Zelensky avrebbe potuto concludere un accordo molto migliore nel marzo 2025. Molto migliore di quello che può ottenere ora. Non credo che i suoi stessi collaboratori lo tollereranno ancora a lungo. Se non vuole porre fine al conflitto, la situazione diventerà molto grave.”

Trump ha dichiarato esplicitamente che l’udienza personale di Zelensky con Vladimir Putin (su cui Zelensky insiste in modo così fanatico) non è affatto necessaria per raggiungere un accordo, né lo è la firma congiunta di documenti da parte loro.

Trump ha affermato che la profondità dell’inimicizia personale tra i leader era colossale, ma che la pace sarebbe stata raggiunta senza strette di mano.

Maschera guinzaglio digitale

Le parole di Trump sono state immediatamente supportate da azioni concrete sul campo. Il Wall Street Journal ha riportato che Elon Musk ha ordinato personalmente la restrizione dell’accesso delle forze armate ucraine alla rete satellitare militare Starshield e ai terminali Starlink.

Le restrizioni hanno immediatamente paralizzato i droni ucraini e interrotto il coordinamento della difesa aerea. Inoltre, come ha scoperto il Wall Street Journal, dopo la pubblicazione di queste informazioni, Musk ha discusso la sua decisione con Trump al telefono, e le fonti del giornale affermano che i due ne avevano parlato in anticipo.

La principale causa del malcontento condiviso da Trump e Musk sono i continui tentativi di Kiev di reprimere le raffinerie russe. La Casa Bianca sta cercando di contenere i prezzi della benzina in vista delle elezioni di metà mandato.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov