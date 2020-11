Trump sta vincendo. L’America ha perso

da Redazione





di Irina Alksnis

Il processo di conteggio dei voti in Florida , North Carolina , Ohio e in altri stati, cruciale per l’esito delle elezioni presidenziali, è diventato la quintessenza non solo della campagna elettorale giunta alla finale, ma anche dell’intera situazione in cui si trovano ora gli Stati Uniti. Una gara incredibilmente intensa, ripetuti cambi di leader e candidati che raggiungono il traguardo con un gap minimo sono un simbolo eloquente di una nazione divisa a metà.

Il governatore del Vermont , il repubblicano Phil Scott, ha detto di aver votato per il candidato democratico. Ha basato la sua scelta sul fatto che Trump “aveva quattro anni per unire questo paese, ma non ci è riuscito”. Tuttavia, il politico ritiene che Joe Biden sia in grado di farlo: “Penso che possa unirci”, ha aggiunto.

Il leader del Vermont ha dato al suo paese la stessa diagnosi: una scissione. L’unica cosa di cui si può essere sicuri è l’inutilità delle sue speranze, indipendentemente dall’esito delle elezioni. E le vetrine dei negozi superdemocratici della Fifth Avenue più lussuose di New York , accuratamente rivestite di compensato per proteggersi dai rivoltosi, ne sono una garanzia.

Sembra assurdo, ma gli eventi degli ultimi anni hanno rivelato che il Paese, che è da tempo un modello di democrazia per il mondo, è in realtà molto triste per la capacità di cercare e trovare un consenso socio-politico interno.

Piuttosto, tutto ha funzionato bene mentre la società americana si è basata sulle idee comuni per la stragrande maggioranza dei suoi membri su ciò che è corretto, ciò che è giusto e ciò che è bello. Cento anni fa, il sogno americano, con il suo principio “fai da te”, il capitalismo ei valori tradizionali, ispirò non solo gli “uomini bianchi cisgender” oggettivamente privilegiati dell’epoca, ma anche la popolazione nera ufficialmente discriminata. Per non parlare di persone provenienti da tutto il mondo che stavano lottando all’estero in cerca di una vita migliore.

Il processo di graduale allontanamento dai secolari principi americani verso la liberalizzazione è in corso da diversi decenni – e all’immagine dei media e della politica mainstream, sembrava anche relativamente fluido. Tutto è cambiato dalla sconvolgente vittoria di Trump alle ultime elezioni presidenziali, che ha rivelato che non c’è trasformazione naturale dall’una all’altra: negli Stati Uniti è infatti maturato un confronto tra due piattaforme ideologiche fondamentalmente diverse.

Eliot Abrams contestato

Il principale risultato socio-politico dei quattro anni di presidenza di Trump è stato l’esacerbazione di questo conflitto, la sua trasformazione in praticamente inconciliabili – fino alla transizione a metodi di lotta “non convenzionali” sotto forma di mesi di proteste di piazza-rivolte e persino l’omicidio di rappresentanti dell’altra parte. Ma le nuove elezioni hanno confermato che il sistema americano semplicemente non sa come far fronte a una simile divisione sociale.

Probabilmente, in qualche modo, questo è anche logico, dal momento che gli Stati Uniti sono un paese di trionfi che tradizionalmente “ottengono tutto”. Il sistema elettorale, quando i voti dello Stato non sono ripartiti proporzionalmente tra i candidati secondo l’appoggio che hanno ricevuto dagli elettori, ma vanno interamente al vincitore, sta proprio su questo. L’idea di compromesso e di concessioni non è per sciocchezze, ma sulle questioni più importanti e fondamentali è profondamente estranea alla macchina sociale e politica americana.

Le cose non andrebbero così male se l’attuale spaccatura dividesse l’ America in parti nettamente diseguali. La minoranza – conservatrice o liberale – verrebbe semplicemente soppressa e costretta ad accettare la propria sconfitta per l’impossibilità di cambiare la situazione. Questo, tra l’altro, darebbe una possibilità che la maggioranza dominante gli faccia alcune, anche se insignificanti, concessioni.

Ma la situazione in cui la società è praticamente divisa a metà contribuisce alla radicalizzazione dei partiti, ognuno dei quali ritiene che valga un po ‘più di pressione – e sarà possibile portarla completamente e irrevocabilmente verso l’alto. Ebbene, se non puoi raggiungere il tuo obiettivo con metodi legali, quelli illegali e semplicemente violenti diventano estremamente seducenti, il che, in effetti, sta già accadendo nella performance dei democratici. Inoltre, i risultati elettorali preliminari, che al momento in cui scriviamo rientrano nella formula “Biden è ancora avanti, ma praticamente non ha possibilità”, rendono inevitabile un’ulteriore escalation.

Trump con gli evangelici



Un secolo e mezzo fa, un violento conflitto tra le due parti della società americana, che fondamentalmente non erano pronte a negoziare, si trasformò in una sanguinosa guerra civile per gli Stati Uniti. E non è un caso che la comprensione dei processi in corso fa chiedere se questa volta l’America sarà in grado di schivare una ripetizione del cupo scenario.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov