Trump sta per andarsene

di Atilio A.Boron

Il magnate newyorkese aveva trasformato queste elezioni legislative in un referendum sulla sua amministrazione alla Casa Bianca. Questi risultati hanno gettato, tra le altre cose, una pesante ombra di dubbio sul futuro di James D. Vance e Marco Rubio, impegnati a condurre una nave gravemente danneggiata attraverso una tempesta perfetta in mare.

Donald Trump ha posto fine a una settimana disastrosa per l’estrema destra. Iniziata domenica 25 ottobre con la schiacciante sconfitta di Flávio Bolsonaro per mano di Luiz Inácio “Lula” da Silva, è proseguita due giorni dopo con la sconfitta politica, seppur non elettorale, di Benjamin Netanyahu in Israele: la sua coalizione di suprematisti violenti e fautori del genocidio ha conquistato la maggioranza dei seggi alla Knesset, 53, ma i 48 seggi ottenuti dal blocco di opposizione di centro-destra sono sufficienti per formare un governo se riuscirà a stringere un’alleanza con i cosiddetti “partiti arabi” (perché includono alcune formazioni politiche ebraiche e il Partito Comunista di Israele), che, con una performance storica, hanno ottenuto 19 seggi. Netanyahu, d’altro canto, non ha margini di manovra per formare un’alleanza di governo. Infine, martedì 3 novembre, l’elettorato ha voltato le spalle a Trump con una sonora sconfitta.

Il magnate newyorkese aveva trasformato queste elezioni legislative in un referendum sulla sua amministrazione alla Casa Bianca. “Anche se il mio nome non è sulla scheda elettorale, sanno che appoggio ogni candidato repubblicano”, dichiarò, e perse nettamente. La sua offerta demagogica di donare 5.000 dollari a ogni cittadino americano in caso di vittoria con la maggioranza in entrambe le camere del Congresso si rivelò del tutto inutile. L’opinione pubblica ignorò la sua promessa.

La sconfitta in Texas, una delle principali roccaforti repubblicane, dev’essere stata particolarmente dolorosa per lui e i suoi compari miliardari. Trump ha puntato tutto su James Talarico, il candidato democratico che si contrapponeva a Ken Paxton, l’oscuro e ultraconservatore avvocato – nonché procuratore generale del Texas! – che ha beneficiato di una generosa donazione di 190 milioni di dollari da parte di Elon Musk, una cifra di poco inferiore a quanto i democratici avrebbero speso per l’intera campagna e quasi la metà di quanto il proprietario del social network X ha investito per “rafforzare” la democrazia americana – o meglio, la “plutocrazia” che governa il paese – ovvero 446 milioni di dollari. Il fatto è che con Talarico, un democratico torna al Senato per la prima volta dal 1988.

È importante sottolineare che l’importanza del Texas viene spesso sottovalutata in molte analisi della politica americana: gli manca il fascino di New York o della California, il che rappresenta un grave equivoco. Con 32 milioni di abitanti, è il secondo stato più grande dell’Unione, superato solo dalla California con i suoi 39 milioni. Il prodotto interno lordo del Texas si aggira intorno ai 3 trilioni di dollari, superando quello del Brasile (2,2 trilioni di dollari) e di qualsiasi altra economia latinoamericana. Se dovessimo stilare una classifica delle principali economie mondiali, la California si posizionerebbe al quinto posto e il Texas al nono, subito dopo la Francia. Inoltre, quattro delle dieci città più grandi degli Stati Uniti si trovano all’interno del suo vasto territorio: Houston, San Antonio, Dallas e Fort Worth.

Elettori nel Texas festeggiano vittoria Talarico

D’altro canto, con i suoi 695.000 chilometri quadrati, è il secondo stato più grande del paese, superato solo dall’Alaska, con i suoi 1.700.000 chilometri quadrati. La disperazione del proprietario di Tesla, Starlink e X di mantenere un impero così favoloso è comprensibile. Lì, non solo ha perso un senatore, ma anche la carica di governatore, andata a Regina “Gina” Hijojosa, di origini messicane, che è diventata la prima latina a governare quello stato, sconfiggendo nettamente Greg Abbott, il governatore repubblicano degli ultimi dieci anni e fedele alleato di Trump. Insieme al Texas, l’altra ossessione di Trump era il Kansas, uno stato che dal 1932 era stato completamente ostile ai Democratici, ma questa tradizione è stata interrotta martedì con la vittoria di un pastore metodista e scrittore, Adam Hamilton. Talarico, va notato, fino ad ora divideva il suo tempo tra l’incarico di legislatore statale e quello di studente al Seminario Teologico Presbiteriano. Entrambi i ruoli si rivelarono essere i carnefici del magnate newyorkese. A peggiorare ulteriormente la situazione, il candidato democratico del Michigan, Abdul El-Sayed, tanto vituperato (da Trump), trionfò alle elezioni in quello stato, diventando il primo senatore musulmano nella storia del Senato degli Stati Uniti.

Trump è il più grande perdente di queste elezioni, nonostante sia stato più coinvolto di qualsiasi altro presidente in un’elezione di metà mandato. Ha mobilitato i suoi amici miliardari, che hanno aperto i loro forzieri per garantire che i Repubblicani mantenessero la maggioranza al Congresso. Le cifre sono sbalorditive: ai 446 milioni di dollari di Musk, dobbiamo aggiungere i contributi di Richard ed Elizabeth Uihlein (150 milioni di dollari), Jeff e Janine Yass (110 milioni di dollari) e la magnate dei casinò Miriam Adelson (67 milioni di dollari). Tutti questi fondi sono andati alla campagna repubblicana; i Democratici, a loro volta, hanno beneficiato della generosità di George Soros, che ha contribuito con 102 milioni di dollari, Michael Bloomberg, che ha donato 84 milioni di dollari, e Reid Hoffman e Michelle Yee (LinkedIn), che hanno contribuito con 41 milioni di dollari. Se mai ci fosse bisogno di una prova per confermare la dolorosa regressione della democrazia americana in una plutocrazia oppressiva, i dati sul finanziamento delle elezioni di ieri parlano con un’eloquenza inconfutabile.

Le ragioni alla base di questa disfatta repubblicana sono molteplici e saranno esaminate in un altro articolo. Tra queste, le conseguenze economiche della guerra che Trump e Netanyahu stanno conducendo contro l’Iran, scatenando un aumento generalizzato dei prezzi dovuto al raddoppio del costo di un gallone di gasolio, con la conseguente riduzione del potere d’acquisto della popolazione. A ciò si aggiunge l’indignazione suscitata dalla repressione dell’ICE contro gli immigrati e il diffuso malcontento (o meglio, la rabbia) per questa politica promossa dalla Casa Bianca, riflesso nei bassi indici di gradimento del presidente, che si aggirano intorno al 32 o 35 percento, secondo vari sondaggi.

Date queste circostanze, la vecchia teoria dell'”anatra zoppa” torna pienamente attuale dopo questi risultati, che, tra le altre cose, gettano una pesante ombra di dubbio sul futuro di James D. Vance e Marco Rubio, che aspirano a guidare una nave gravemente danneggiata attraverso una tempesta perfetta in mare. Il risultato rappresenta anche un duro colpo per lo ormai arrugginito “Scudo delle Americhe”, quella banda di fascisti latinoamericani di estrema destra che vede il proprio leader barcollare in un angolo del ring, implorando di non ricevere il colpo di grazia. Altrettanto sgomento deve essere il principale leccapiedi dell’impero, Javier Milei, che assiste al crollo della sua alleanza mafiosa con Bolsonaro, Bibi e ora Trump. Per fortuna, sarà in Spagna per irradiare il suo misticismo redentore e assicurarsi che anche i suoi amici di Vox e del PP subiscano la sconfitta.

Fonte: Rebelion

Traduzione: Luciano Lago