Trump rivela il vero motivo delle guerre inMedio Oriente: proteggere Israele

da Redazione

Gli Stati Uniti sono in Medio Oriente “per proteggere Israele”, non per il petrolio, lo dice Trump

di Philip Weiss

Quattro giorni fa, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non sono coinvolti in Medio Oriente per il petrolio, ma perché “vogliamo proteggere Israele”. I commenti non sono stati riportati dalla stampa principale.

Trump ha fatto il commento durante una manifestazione a Winston-Salem, NC. l’8 settembre, quando si vantava dell’indipendenza energetica dell’America, cosa che, aveva detto Trump, sarebbe stata minata se Joe Biden se avesse ottenuto la Casa Bianca (minuto 47):

“Ci piace essere indipendente dall’energia, vero? Sono sicuro che la maggior parte di voi ha notato che quando si va a fare il pieno in macchina, spesso è sotto i due dollari. Ditemi come diavolo è successo? Grazie Presidente Trump! Guarda le tue bollette elettriche e tutto il resto – questi ragazzi, la tua elettricità aumenterebbe quattro, cinque, sei volte. Il Green New Deal si chiama Green New Nightmare. Mentre sono presidente, l’America rimarrà il primo produttore di petrolio e gas naturale al mondo. Rimarremo energeticamente indipendenti. Dovrebbero volerci molti anni a venire. Il fatto è che non dobbiamo essere in Medio Oriente, a parte il fatto che vogliamo proteggere Israele”.

“Siamo stati molto bravi con Israele. Oltre a questo, non dobbiamo essere in Medio Oriente. Sai che c’è stato un tempo in cui avevamo un disperato bisogno di petrolio, non ne abbiamo più bisogno. Abbiamo più petrolio di loro, non è carino? Dopo anni di ricostruzione di altri paesi, stiamo finalmente costruendo il nostro paese”.

L’ American Conservative Barbara Boland è l’ unico giornalista che sembra aver raccolto le osservazioni di Trump. A nessun altro importa, evidentemente.

Truppe USA in Iraq

Ricordate tutte le discussioni fatte engli USA sul perché siamo coinvolti in così tanti conflitti in Medio Oriente? E perché faremo la guerra in Iraq? E la posizione di spiegazione dominante era che questo avveniva a causa del petrolio. Anche se abbiamo perso le concessioni in Iraq.

Questi commenti di Trump, il disgregatore, si ricollegano al lungo ma oscuro pedigree di analisi dei politici secondo cui abbiamo invaso l’Iraq per rendere più sicuro Israele. Come l’ex capo della Commissione 911 che ha affermato che la minaccia a Israele era la motivazione della guerra, ma quella era “la minaccia che non osava pronunciare il suo nome”. O il commento di Colin Powell secondo cui siamo entrati in Iraq perché il Segretario alla Difesa ha acquistato gli argomenti neoconservatori della “folla JINSA”, riferendosi al gruppo di lobby israeliano, l’Istituto ebraico per gli affari di sicurezza nazionale.

Trump tocca una più ampia comprensione realpolitik della creazione di Israele, che ha contribuito a promuovere disordini e conflitti in tutta la regione. Come il Dipartimento di Stato aveva avvertito che sarebbe avvenuto negli anni Quaranta. Ma non aspettatevi che alcuno nei nostri media prenda in considerazione tali idee …