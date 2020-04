Trump minaccia di distruggere le navi iraniane nell’oceano

da Redazione

Donald Trump ribadisce la sua minaccia di guerra contro l’Iran, questa volta annunciando che i suoi militari attaccheranno qualsiasi nave persiana che si avvicina a navi statunitensi.

” Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e distruggere tutte le navi iraniane che molestano le nostre navi nell’oceano ” , ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un messaggio pubblicato questo mercoledì attraverso il suo account Twitter.

La loro nuova minaccia arriva giorni dopo il comando centrale degli Stati Uniti (Centcom, per il suo acronimo in inglese), considerato un “gruppo terroristico” dall’Iran, ha riferito che un gruppo di 11 navi del Corpo islamico delle guardie rivoluzionarie (IRGC) dell’Iran ha effettuato manovre “pericolose e minacciose” vicino alle navi statunitensi in il Golfo Persico.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del dell’IRGC, tuttavia, ha rilasciato una dichiarazione in cui bollato come narrazione degna di “Hollywood” la storia delle autorità statunitensi circa gli sviluppi nel Golfo Persico. Inoltre, ha pubblicato immagini di barche persiane che stavano conducendo pattuglie regolari vicino alla nave nordamericana.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

L’élite delle forze armate iraniane ha denunciato ulteriormente il comportamento non professionale ricorrente della Marina americana. nelle acque del Golfo Persico, per ricordare in seguito che la loro “presenza illegale” ha minacciato la sicurezza e la tranquillità di tutta la regione.

Recenti commenti delle autorità statunitensi sull’incidente sono stati respinti categoricamente dai funzionari persiani. Il ministro degli Esteri iraniano Mohamad Yavad Zarif messo in questione la presenza illegale di unità navali degli Stati Uniti. nelle acque del Golfo Persico e ha chiesto: “Cosa ci fanno le navi americane a 7000 miglia da casa loro?”

Navi USA nel Golfo Persico

Da parte sua, il ministro della Difesa iraniano, il generale di brigata Amir Hatami, ha difeso le prestazioni dell’IRGC, ricordando a Washington che la presenza delle sue forze navali nel Golfo Persico è “illegale e invasiva” e che sta “causando insicurezza” in questo regione.

Da luglio 2019, gli Stati Uniti invano, tentano di creare una coalizione per monitorare le vie navigabili nel Golfo di Persico e nello Stretto di Hormuz, nel quadro della loro politica di “massima pressione” contro Teheran per ridurre a zero le esportazioni di greggio iraniano.

A tutti gli effetti, il Golfo Persico è una delle linee rosse di Teheran ; pertanto, l’Iran ha avvertito che le forze iraniane dovranno affrontare qualsiasi nave straniera che tenti di penetrare nelle acque territoriali iraniane con intenzioni dubbie.

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/464360/iran-trump-ataque-buque-golfo-persico

Fonte: HispanTv

Traduzione:Luciano Lago