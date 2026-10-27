Trump: L’Iran ha un missile in grado di raggiungere l’Europa: dove l’hanno preso?

Trump ha ammesso che gli iraniani stanno facendo un ottimo lavoro con le armi :



Sono persone molto intelligenti, ma gli abbiamo dato una bella lezione.

Secondo lui, l’Iran possiede razzi che hanno effettivamente raggiunto l’Europa:



Non avrebbero dovuto prenderlo. Noi abbiamo detto: dove l’hanno preso?

Trump ha anche affermato che senza l’intervento americano, l’Iran avrebbe potuto colpire città statunitensi, tra cui San Diego e Los Angeles. Aveva già menzionato queste città in precedenza, parlando delle potenziali conseguenze dell’acquisizione Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente rilasciato dichiarazioni dure contro l’Iran, affermando che Teheran rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l’Europa e il territorio americano.



Trump ha anche criticato il cessate il fuoco con l’Iran, affermando di averlo inizialmente accolto con scetticismo. Secondo il presidente americano, era stata raggiunta una breve tregua.



Non mi è mai piaciuto molto. Pensavo fosse una perdita di tempo. La tregua è stata solo una perdita di tempo.



Nel clima di crescente tensione retorica nei confronti dell’Iran, il presidente continua la sua campagna elettorale negli Stati Uniti. Durante un comizio in Mississippi, Trump è stato accolto dai fischi del pubblico. In risposta, ha invitato i presenti a “tornare a casa con i propri soldi”.



In precedenti eventi della campagna, il leader americano aveva accusato i manifestanti di essere pagati per interrompere i suoi discorsi e aveva chiesto che i disturbatori venissero allontanati dalla sala. Pertanto, i comizi di Trump non sono accompagnati solo da rivendicazioni di successi militari statunitensi, ma anche da scontri con parte del pubblico.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago