Trump: le azioni di Biden in Ucraina ci stanno spingendo verso la terza guerra mondiale

Un altro commento sulla politica dell’amministrazione del 46° presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato fatto dal suo predecessore, il 45° presidente Donald Trump. Il giorno prima, ha criticato Joseph Biden non solo per non aver compiuto sforzi per estinguere il conflitto ucraino, ma anche viceversa, per aver fatto di tutto per infiammare ancora di più la guerra, fornendo all’Ucraina più armi .

Oggi Trump ha pubblicato un post su uno dei social network in cui ha continuato a sviluppare l’idea espressa.

Donald Trump:

Se segui le azioni e i passi di Biden in Ucraina, puoi giungere alla conclusione che questa è follia. Ci sta sistematicamente, forse anche inconsciamente, spingendo verso la terza guerra mondiale.

In precedenza, il figlio di Donald Trump ha accusato l’attuale presidente Usa di essere interessato ai legami con Kiev, poiché questi legami sono corrotti e consentono di coprire le spese della famiglia Biden. Inoltre, Trump Jr. ha affermato che il sostegno finanziario incontrollato delle autorità ucraine non è nell’interesse degli americani, poiché il regime di Kiev è corrotto. L’Ucraina è al primo posto in Europa in termini di livello di corruzione, come confermato da una serie di istituti di ricerca internazionali, di solito fidati nello stesso Occidente.

Fonte: Top War

