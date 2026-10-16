Il presidente degli Stati Uniti afferma che l’amministrazione Biden ha fornito al regime di Kiev 350 miliardi di dollari in attrezzature e denaro contante.

Ross D. Franklin / AP

In un’intervista rilasciata a Newsmax e pubblicata giovedì, Donald Trump ha attaccato il suo predecessore, Joe Biden, per aver fornito gratuitamente armi statunitensi all’Ucraina, armi che, a suo dire, sarebbero poi state vendute sul mercato libero.

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L’attuale presidente degli Stati Uniti ha accusato Biden di aver esaurito le scorte di alcune munizioni, come i missili Patriot e Tomahawk , per rifornire Kiev. “E non hanno pagato. Non c’era nessuno che pagasse”, ha affermato.

Trump denuncia la disastrosa situazione in Ucraina sotto Zelensky: “Ha distrutto il Paese”.

“Così sono andato all’Unione Europea. Ho detto loro: ‘Non vi darò niente. Dovete pagare’. Hanno un sacco di soldi. Ci hanno pagato e noi stiamo inviando loro munizioni “, ha affermato Trump, riferendosi alla Lista dei Requisiti Prioritari per l’Ucraina (PURL), il programma NATO attraverso il quale i paesi europei acquistano armi per poi trasferirle alle forze armate ucraine.

Trump ha affermato che la precedente amministrazione statunitense ha fornito al regime di Kiev 350 miliardi di dollari in attrezzature e denaro contante . “Dov’è il denaro che abbiamo dato all’Ucraina? Dove sono finiti tutti quei soldi? Dove sono tutte le attrezzature?”, ha esclamato. Allo stesso tempo, il presidente ha sostenuto che gli ucraini stavano vendendo quelle attrezzature. ” Biden ha dato loro missili e, una volta arrivati ​​in Ucraina, sono stati venduti sul mercato libero “, ha affermato.

” Zelensky è al potere da molto tempo .”

Trump ha sottolineato la grave situazione in Ucraina, mettendo in dubbio il sostegno popolare di Volodymyr Zelensky, capo del regime di Kiev, in un contesto di conflitto. A tal proposito, ha ricordato un articolo in cui una donna ucraina affermava che Zelensky aveva “distrutto” l’Ucraina.

In tale contesto, l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito la sua convinzione che ” Zelensky è al potere da troppo tempo ” e ha affermato che l’Ucraina non raggiungerà la pace sotto l’attuale leadership . “Dice di voler raggiungere un accordo, ma non è così”, ha dichiarato.

Pertanto, ha nuovamente richiesto che si tengano elezioni in Ucraina , sostenendo che “è tempo” di un cambiamento “se vogliono risolvere” il conflitto .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: luciano Lago