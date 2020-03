Trump ha ricordato il passato nazista tedesco e ha esortato ad essere amici della Russia

Una singolare dichiarazione è stata fatta oggi dal presidente Donald Trump:

“Durante la seconda guerra mondiale, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno combattuto insieme il Terzo Reich, ma ora, per qualche motivo, Washington preferisce lavorare con Berlino piuttosto che con Mosca”.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato tale dichiarazione lunedì 30 marzo.

Secondo lui, la Federazione Russa non è il principale nemico degli Stati Uniti, e Washington dovrebbe cercare di costruire rapporti con essa.

“Francamente, ci sono paesi con cui abbiamo molti più problemi – attualmente o potenzialmente – che con la Russia”, ha osservato il capo della Casa Bianca.

Allo stesso tempo, Trump ha sottolineato come l’Unione Sovietica abbia subito enormi perdite umane nella lotta contro la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Ha anche sottolineato che gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano dalla stessa parte in quel momento.

«Eravamo alleati, ma ora per qualche ragione ci rifiutiamo di comunicare con la Russia, ma comunichiamo con la Germania. Non riesco a capire perché ci risulta che stiamo lavorando con alcuni stati, ma non con altri », ha riassunto Trump.



Nota: Sulla base di questa dichiarazione sembra che l’Amministrazione Trump sia disconnessa al suo interno visto che si tratta della stessa amministrazione che ha decretato le più pesanti sanzioni contro la Federazione Russa dai tempi della guerra fredda e Washington non cessa di lanciare continue provocazioni contro il grande paese euroasiatico che viene dipinto costantemente come la “minaccia russa“.

US President Donald J. Trump (C), along with Senate Majority Leader Mitch McConnell (R),



La spiegazione di questo ammorbidimento della posizione USA nei confronti della Russia può essere spiegato in vario modo.

L’interpretazione più verosimile è quella per cui si conferma la frattura all’interno dell’Amministrazione fra i falchi neocon, quelli che sospingono per uno scontro con la Russia, e lo stesso Trump che al contrario è incline a una posizione più morbida con Mosca mentre cerca di intensificare le sue azioni aggressive contro l’Iran e il Venezuela.

Nei prossimi giorni si potrà verificare quanto sia concreta questa posizione dell’Amministrazione Trump sui vari scenari, in particolare in Siria ed in Ucraina dove gli interessi della Russia confliggono in modo aperto con quelli degli Sati Uniti.

https://de.news-front.info/2020/03/30/trump-erinnerte-an-die-nationalsozialistische-vergangenheit-deutschlands-und-drangte-darauf-mit-russland-befreundet-zu-sein/

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago