Trump ha “passato il Rubicone” nella sua guerra contro l’Iran attuata per conto di Israele

da Redazione

di Luciano Lago

Il 3 gennaio 2020, gli Stati Uniti hanno “passato il Rubicone” uccidendo il leggendario comandante delle forze speciali dell’IRGC dell’Iran, il maggiore generale Kassem Suleimani. Una dichiarazione di guerra a tutti gli effetti, visto che Soleimani era in n. 3 nella gerarchia di potere della Repubblica Islamica dell’Iran.

La reazione a questo atto di terrorismo di stato da parte di Washington, nello stesso Iran, mostra che gli americani hanno di fatto dichiarato guerra non solo all’entità statale di questo paese, ma anche a tutto il popolo iraniano.

Probabilmente, il fattore determinante di questa dichiarazione di guerra, va ricercato nella insofferenza degli USA e di Israele per il fallimento di tutte le famigerate “guerre per procura” che sono state condotte contro l’Iran dagli Stati Uniti e da Israele per decenni, quelle che hanno tutte mancato l’obiettivo ricercato: la resa di Teheran. Il paese persiano non si è mai piegato in quaranta anni al dominio statunitense e questo viene giudicato intollerabile dalla elite di potere di Washington.

Attualmente la stragrande maggioranza di esperti e commentatori è impegnata in vane previsioni e analisi – per anticipare cosa accadrà dopo. In realtà “l’allora” è già arrivato – che senso ha indovinare cosa succederà dopo? E questo non è iniziato soltanto con un attacco terroristico contro il maggiore generale Suleymani.

Risulta importante capire quale sia l’obiettivo che gli Stati Uniti hanno cercato e quanto alla fine otterranno con il loro omicidio su commissione, che è stato condannato – almeno pubblicamente, ufficialmente – dalla Russia, dalla Cina, dalla Turchia, dalla Siria, da Cuba e da altri paesi, oltre che dal Segretario generale delle Nazioni Unite, cosa che è stata persino inaspettata, visto quanto questo organismo internazionale è screditato dalla sua “disponibilità” a favore degli Stati Uniti …

Sarà anche importante individuare dove e a quale livello si sia verificata la fuga di informazioni – non crediamo che il generale Suleymani abbia informato personalmente gli americani esattamente quando il suo aereo sarebbe atterrato a Baghdad. In un modo o nell’altro, gli aggressori e i loro complici verranno individuati rapidamente, in tempi ravvicinati e dovranno affrontare una vendetta lancinante, nello stile dei loro padroni, o anche a un prezzo più alto, doloroso per la loro coscienza in quanto colpirà anche gente incolpevole.

Israele, che da tempo seguiva le mosse del generale, è stato l’unico paese che ha accolto con favore le azioni di Washington in Iraq quando è stato assassinato il maggiore generale Suleimani.

Quest’uomo, Soleimani, un patriota e un guerriero fino al midollo, colui che aveva salvato Palmira, e che aveva fatto difendere le comunità cristiane della Siria dall’assalto dei terroristi, era da tempo un obiettivo e non era stato quello il primo tentativo di ucciderlo.

Forse non sono in tanti a ricordare che Israele aveva celebrato e gioito apertamente un paio di anni fa, sostenendo con orgoglio che durante l’attacco missilistico all’aeroporto internazionale di Damasco, Israele, avrebbe potuto “uccidere” lui, Soleimani. Gli israeliani si congratularono a vicenda, quindi non dubitavano del loro “successo”. Ma poi è arrivata un’amara sbornia – e il generale è apparso presto di persona al funerale dell’ex presidente dell’Iran Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani (gennaio 2017).

L’operazione per eliminare Soleimani ed i capi delle PMU irachene era preparata da tempo, così che sono in pochi a dubitare che, con tutte le loro azioni a dicembre, gli americani avevano semplicemente effettuato una “ricognizione” con i loro infiniti avvertimenti di ritiro o non ritiro di truppe dalla Siria all’Iraq e avanti e indietro, soltanto per iniziare una nuova guerra. In questa nuova guerra per loro l’obiettivo disegnato era l’Iran. Chi non si rende conto di questo è politicamente inavveduto…a meno che non sia manipolato dai media mainstream.

Esequie del Gen. Soleimani

Bisogna considerare che uno di quelli che avrebbero aiutato la Siria a far ritirare le truppe statunitensi dalla regione, sarebbe stato proprio il defunto maggiore generale Soleimani. Il generale iraniano stava infatti pianificando le azioni della Siria e dell’Iran in questa direzione non è essenziale sapere come avrebbe ottenuto tale risultato, è importante capire che le parti interessate si stavano preparando ad espellere gli americani dalla Siria e dall’Iraq.

Gli avvenimenti sono poi precipitati e Washington ha preso l’iniziativa di procedere con un omicidio mirato, in stile israeliano, per eliminare il generale Soleimani e il capo delle Forze sciite in Iraq. Un fatto dalla portata enorme.

Non per caso, il 4 gennaio 2020, l’ex ambasciatore americano in Arabia Saudita, Hour Freeman, ha detto alla RIA Novosti russa che l’assassinio illegale dell’IRGC iraniano è stato “un errore strategico che ha trasformato ogni ufficiale militare americano in un obiettivo “.

“Non è stata una rappresaglia, come affermato, ma un uso pianificato del pretesto per uccidere un ufficiale straniero designato come nemico. Queste sono azioni militari che inevitabilmente porteranno a misure di ritorsione”, ha detto Freeman.

L’ex ambasciatore ha anche sottolineato che non esistono prove concrete a sostegno delle dichiarazioni di Trump o di Pompeo per giustificare tali misure preventive. Freeman ha descritto l’uccisione di Soleimani come una “esecuzione extragiudiziale” e un’ulteriore deviazione dallo stato di diritto negli Stati Uniti.

Ancora una volta, questo non è l’opinione di un analista straniero o delle autorità iraniane, questa è una valutazione completamente obiettiva dell’atto di terrorismo attuato dagli Stati Uniti, data da un diplomatico americano che ha lavorato in Medio Oriente per molti anni.

l’Iran troverà sicuramente un modo per dimostrare sia la sua padronanza della situazione sia la sua influenza nella regione.

Tuttavia la reazione essenziale dell’Iran non sarà affrettata e prevedibile ma piuttosto ponderata ad un livello più profondo . L’obiettivo di qualsiasi paese veramente grande è … in una strategia equilibrata – nella deterrenza che combatte il male a lungo termine. La risposta dell’Iran sarà di un ordine diverso, poiché l’Iran ha anche un obiettivo differenziato: sicurezza e sviluppo pacifico della propria nazione sullo sfondo della stabilità nella regione .

Funerali generale Soleimani assassinato da sicari USA



Il sangue degli statunitensi, degli iraniani e degli iracheni che saranno sacrificati nel conflitto, prossimo a divampare nelle settimane che verranno, sarà sulle mani di Donald Trump e dei suoi consiglieri. Questa sarà una guerra che poteva essere evitata e che non servirà agli interessi nazionali degli Stati Uniti e meno che mai del popolo statunitense. Facile previsione: sarà una guerra devastante e comporterà una debacle definitiva della presenza USA in Medio Oriente. .

Nota: Apprendiamo che, dalle rivelazioni del premier iracheno, era stato questi, Adil Abdl Mahdi, ad invitare il generale Soleimani a Baghdad per trattare con lui per conto degli statunitensi, su loro sollecitazione. Un vera e propria trappola tesagli dai servizi di intelligence USA. Un metodo tipico dei gangster di Chicago.