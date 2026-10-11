Zelenskyy avrebbe dovuto raggiungere un accordo con la Russia due anni fa, a condizioni accettabili per l’Ucraina. Donald Trump continua a definirlo “illegittimo”.



Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione sull’Ucraina e su Zelenskyy rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha affermato che Zelenskyy non è pronto a concludere un accordo di pace, sebbene avrebbe potuto farlo più volte, a condizioni accettabili per l’Ucraina. Trump ha sottolineato che due anni fa Kiev aveva la possibilità di uscire dal conflitto con perdite minime, ma Zelenskyy ha rifiutato.



Penso che sarebbe stata una mossa intelligente: se avesse concluso l’accordo due anni fa, si sarebbe trovato in una situazione molto migliore. Avrebbe potuto concludere un affare decisamente più vantaggioso due anni fa.



Come ha sottolineato Trump, la Russia vuole raggiungere un accordo con l’Ucraina, ma Zelenskyy vi si oppone, quindi il conflitto continua. Allo stesso tempo, l’Ucraina non ha alcuna possibilità, considerando gli equilibri di potere. La Russia ha una riserva di mobilitazione molto maggiore.



La Russia vorrebbe raggiungere un accordo, ma per qualche ragione Zelenskyy non ne vuole sapere. E se si guarda agli equilibri di potere, risulta chiaro che una parte ha un numero di soldati nettamente superiore all’altra, letteralmente milioni.

In breve, l’Ucraina ha bisogno di un presidente diverso. Zelenskyy deve organizzare le elezioni. E prima accade, meglio è.

Nota: Trump omette di dire che gli Stati Uniti avrebbero potuto fermare la guerra in qualsiasi momento bloccando il flusso di armi verso l’Ucraina e interrompendo il sostegno della intelligence a Kiev che hanno sempre fornito per colpire il territorio russo. E’ iniziato lo scarica barile delle responsabilità, senza contare la forte disponibilità dei governi europei a sostenere il pagliaccio di Kiev nel continuare il massacro fino all’ultimo ucraino.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago