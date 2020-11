Trump ha cercato i modi per attaccare il “principale sito nucleare” iraniano nelle “prossime settimane”, afferma un rapporto

di Daria Bedenko

I consiglieri del presidente Trump, a quanto pare, lo hanno dissuaso ultimamente dall’ordinare un attacco militare, avvertendo che si sarebbe intensificato il conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran “nelle ultime settimane di presidenza Trump”, secondo un rapporto del New York Times.

Secondo quanto riferito, Donald Trump stava meditando un attacco al “principale sito nucleare dell’Iran” nelle “prossime settimane”, chiedendo ai suoi consiglieri se fosse possibile una tale opzione, durante una riunione presso l’ufficio ovale di giovedì, ha riferito il New York Times , citando “l’attuale e gli ex funzionari statunitensi “.

I consiglieri, tra cui il vicepresidente americano Mike Pence, il segretario di Stato americano Mike Pompeo, il segretario alla Difesa ad interim Christopher Miller e il presidente del Joint Chiefs of Staff, gen.Mark A. Milley, avrebbero dissuaso Trump dall’attacco, esprimendo preoccupazione che questo sarebbe degenerato “in un conflitto più ampio nelle ultime settimane della presidenza di Trump”.

Dopo che i consiglieri hanno avvertito Trump sulle possibili conseguenze di un attacco, secondo i rapporti, questi avrebbero lasciato l’ufficio credendo che “un attacco missilistico all’interno dell’Iran fosse ormai fuori dallle opzioni”.

Il rapporto è emerso tra le accuse secondo cui Trump stava tentando di “sabotare l’amministrazione Biden”, poiché i media negli Stati Uniti hanno descritto il candidato democratico come il vincitore della corsa alla Casa Bianca, sebbene i risultati delle elezioni ufficiali rimangano non annunciati. Trump, in quanto presidente in carica, rifiuta di concedere, insistendo sul fatto che le elezioni sono state “truccate”.

Secondo il NYT, un attacco contro l’Iran, se condotto, avrebbe “quasi certamente” preso di mira Natanz, una centrale nucleare iraniana generalmente considerata una struttura centrale per l’arricchimento dell’uranio.

L’incontro riferito allo Studio Ovale avrebbe avuto luogo un giorno dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha segnalato un aumento significativo delle scorte iraniane di materiale nucleare – 12 volte più grande di quanto consentito nell’accordo nucleare iraniano del 2015, accordo da cui Trump è uscito unilateralmente nel 2018.

Il 20 giugno 2019, Trump aveva improvvisamente invertito un attacco aereo contro l’Iran che era stato pianificato come una mossa di ritorsione per avere la difesa antiaerea iraniana abbattuto un drone di sorveglianza statunitense. Quella volta, tuttavia, l’attacco sarebbe stato annullato pochi minuti prima che fosse condotto.

“Eravamo pronti a reagire ieri sera su 3 diversi obiettivi quando ho chiesto quanti moriranno. 150 persone, signore, fu la risposta di un generale. 10 minuti prima dell’attacco, l’ho fermato “, Trump ha twittato in quel momento.

Gli Stati Uniti e l’Iran si sono ritirati dall’orlo di una possibile guerra mercoledì, poiché il presidente Donald Trump ha indicato che non avrebbe risposto militarmente dopo che nessuno è stato danneggiato nell’attacco missilistico iraniano su due basi irachene che ospitano truppe statunitensi.

Tensioni USA-Iran

Le dure sanzioni economiche contro l’Iran sono immediatamente seguite al ritiro dell’amministrazione Trump dal Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) del 2015, poiché, senza prove, Trump ha affermato che l’Iran aveva violato l’accordo. Teheran ha ripetutamente sottolineato che, secondo i termini del trattato, il suo programma nucleare era esclusivamente pacifico.

Un anno dopo il ritiro dall’accordo di Trump dell’8 maggio 2018, Teheran ha iniziato ad allontanarsi dai suoi impegni nell’ambito dell’accordo nucleare.

Le tensioni tra i paesi sono aumentate a spirale dopo che il presidente degli Stati Uniti ha ordinato l’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani a gennaio.

Per rappresaglia, l’Iran aveva effettuato attacchi aerei contro due basi militari americane in Iraq, che non hanno causato la morte, ma secondo quanto riferito dal Pentagono avrebbero lasciato oltre 100 militari statunitensi con diagnosi di lesioni cerebrali traumatiche.

Nota: Come avevamo scritto in precedenza, Trump stava meditando un suo ultimo colpo di coda con un attacco contro l’Iran, suggerito dal suo compare Netanyahu, ispiratore di molte delle sue azioni. Si trattava di lasciare un frutto avvelenato al suo sucessore, Joe Biden e creare il fatto compiuto con una guerra iniziata contro l’Iran, il nemico n.1 di USA e Israele, cosa che avrebbe impedito a Biden di ritornare ad eventuali accordi ed a una posizione più morbida con quel paese.

Apparentemente l’opzione è sfumata (secondio il NYT) ma bisogna considerare che, per Netanyahu, l’operazione anti Iran è ancora sul tavolo e questi potrebbe iniziarla per suo conto, trascinando dentro anche gli USA che non potrebbero tirarsi fuori, dati gli strettti rapporti con Israele.

Non meravigliamoci se nei prossimi giorni dovesse verificarsi una “provocazione precostruta” (false flag), tipo affondamento di una nave USA o di una petroliera nel Golfo Persico con la colpa subito gettata su Teheran. Il Mossad è molto abile nel creare questo tipo di “False Flag”.

