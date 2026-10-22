Trump e Netanyahu vogliono “portare a termine il lavoro” in Iran.

di Philip Giraldi

Quante altre persone innocenti moriranno?

Se si volesse creare una sorta di fiaba moderna ispirata agli eventi attuali e incentrata sul tema del “bene contro il male”, ci sarebbero innumerevoli storie reali da cui trarre spunto per speculazioni su contesti specifici che potrebbero aver ispirato una simile opera di finzione. Ho osservato che la bizzarra e sanguinosa relazione tra Stati Uniti e Israele, che non serve affatto agli interessi americani, è un esempio di come due paesi, con le proprie azioni, siano diventati i più odiati al mondo. Sono riusciti a forgiare una strana alleanza basata in gran parte su una visione condivisa dei paesi che odiano e che vorrebbero distruggere.

Dobbiamo considerare il mostruoso e inscindibile rapporto tra Washington e Tel Aviv, che presto si trasformerà in una vera e propria partnership militare e politica attraverso un atto del Congresso. Ciò rafforzerà la già esistente capacità del piccolo Israele di manipolare e dominare i vasti e potenti Stati Uniti. E c’è un altro elemento da considerare in questo accordo: la convergenza del desiderio di entrambi i paesi di dominare non solo i propri vicini, ma anche ben oltre. Si possono citare le aberrazioni comportamentali che rivelano come nessuno dei due governi desideri andare d’accordo con gli altri paesi, se non in quei rari casi in cui gli Stati Uniti e lo Stato ebraico vengono accettati, persino onorati, pur non essendo vincolati da alcuna regola, da alcuna decenza e nemmeno da alcuna norma democratica.

Un esempio lampante della patologia puramente omicida che guida sia il presidente Donald Trump che il primo ministro Benjamin Netanyahu – e che ha finito per dominare il loro rapporto – è emerso la scorsa settimana quando Trump ha appoggiato Netanyahu per le prossime elezioni israeliane. Due uomini profondamente malvagi che trovano un terreno comune per congratularsi a vicenda e far progredire le rispettive carriere, carriere che praticamente tutto il resto del mondo vorrebbe veder finire!

Questi due uomini faticano a ottenere il consenso dei rispettivi elettori, soprattutto perché la loro ossessione di uccidere incessantemente chiunque li infastidisca, sia nei Caraibi che a Gaza, è diventata sospetta, principalmente perché queste uccisioni sono prive di un vero scopo e non portano alcun beneficio tangibile. Ciò è particolarmente vero per gli elettori americani, che hanno sofferto sotto il giogo di Israele e della sua lobby interna, e che sopportano anche il peso delle tasse e delle carenze che sono gli unici frutti del conflitto. In Israele, la situazione è alquanto diversa, poiché il 90% degli elettori ebrei vuole sradicare ancora più musulmani e cristiani e appoggia pienamente un nuovo primo ministro che ucciderà ancora più “parassiti”.

Osservate cosa disse un Trump in stato confusionale a proposito del suo buon amico Netanyahu durante una telefonata in cui inizialmente promisero di “portare a termine il lavoro” al più presto, intendendo con “l’eliminazione” dell’Iran e, più specificamente, del suo governo. Bibi disse a Trump: “Donald, abbiamo un lavoro da portare a termine. L’hai detto tu, e lo porteremo a termine insieme. Lo faremo, e nessun altro lo farà “. Bibi spiegò poi: “Ne ho parlato con il Presidente Trump diverse volte, anche l’altro ieri… Portare a termine questo compito significa rovesciare il regime terroristico in Iran. Quella è la testa di quel polpo velenoso. Se la tagliamo, crollerà. Avremo anche la pace con il Libano. Dobbiamo eliminare il regime iraniano: questo è l’obiettivo principale ” .

Trump ha risposto a tono, dicendo a Netanyahu: “Sei un guerriero e sei stato trattato ingiustamente dal tuo Paese e da altri… ma sei un grande guerriero e lo dimostreremo. Lo dimostreremo molto presto. Penso che tu sia fantastico, Bibi… Sei l’uomo che voglio al mio fianco, Bibi “. Su Truth Social , Trump ha poi chiarito che “Bibi Netanyahu è stato un primo ministro guerriero eccezionale e un partner di pace ancora più eccezionale nella lotta contro la Repubblica islamica dell’Iran “. È “forte, coraggioso e brillante: il tipo di partner che gli Stati Uniti d’America si aspettano da Israele, un Paese per il quale hanno fatto così tanto ” .

È evidente che Netanyahu vuole essere rieletto per evitare, tra le altre cose, il carcere per corruzione, e sa che il sostegno incondizionato degli Stati Uniti è essenziale per raggiungere questo obiettivo e continuare le guerre in Libano, Siria e Iran. Ciò che questi due mostri hanno promesso è stata la distruzione totale di un paese di 90 milioni di persone che, prima della guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti, non aveva in alcun modo minacciato nessuna delle due nazioni. Questo significa che, secondo la Convenzione di Ginevra, si è trattato di un crimine di guerra; per non parlare del fatto che costituisce una violazione del War Powers Act e della Costituzione degli Stati Uniti, che Trump aveva giurato di difendere. Israele è stato, a detta di tutti, la forza trainante della guerra contro l’Iran, che ha causato enormi danni all’economia globale, perché considerava quel paese un rivale politico e militare nella regione mediorientale. Netanyahu è riuscito a convincere uno stupido e volutamente ignorante Trump che la guerra sarebbe finita in una o due settimane, che sarebbe stata una passeggiata.

In una mossa interpretata come un ulteriore sostegno degli Stati Uniti a Netanyahu in vista delle prossime elezioni, il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha effettuato lunedì una visita a sorpresa in Israele, incontrando il primo ministro. I colloqui si sarebbero svolti presso la base aerea di Ovda, nel sud di Israele, sede di aerei da rifornimento e da combattimento statunitensi. Hegseth ha anche incontrato alcune truppe americane. Considerando che Netanyahu e il presidente Trump stanno discutendo la possibilità di riprendere una campagna di bombardamenti su larga scala contro l’Iran, la tempistica della visita di Hegseth – il più fervente sostenitore dell’amministrazione statunitense della ripresa degli attacchi contro l’Iran – suggerisce che la guerra potrebbe presto riprendere.

Al di là della cupa probabilità di una nuova guerra contro l’Iran, c’è il linguaggio usato da Trump, che, come al solito, è assurdo. Quindi, Bibi è un “grande guerriero”? Queste parole vengono da un renitente alla leva che evitò il servizio militare statunitense nel 1968, non per motivi morali, ma perché non gli si addiceva; suo padre si era accordato con un medico ebreo per falsificare la sua cartella clinica e ottenere un rinvio per motivi di salute. Trump soffriva di “escrescenze ossee”, una condizione praticamente sconosciuta nel mondo reale prima che Trump la inventasse sulla carta. E ora questo renitente alla leva elogia un “grande guerriero” che manda i suoi uomini e le sue donne a sparare a bambini di tre anni, al servizio di un regime che uccide sistematicamente bambini impunemente dall’inizio del conflitto con Gaza.

E, purtroppo, le cattive notizie non finiscono qui. Non c’è dubbio che Trump sia stato il presidente più servile nella storia degli Stati Uniti per quanto riguarda il suo incrollabile sostegno a Israele, persino quando quest’ultimo commetteva genocidio e uccideva cittadini americani. Trump non ha mai mancato di obbedire a Netanyahu, ma va notato che lo ha fatto solo leggermente più di Biden e dei democratici che lo hanno preceduto. Pertanto, è improbabile che un eventuale cambiamento al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, dove si possono vedere bandiere israeliane sventolare in alcuni uffici, modifichi in modo significativo la posizione degli Stati Uniti di “stare al fianco del nostro migliore amico e più stretto alleato, Israele”.

Fonte: The Unz Review