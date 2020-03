Trump ammette l’obiettivo statunitense di trarre profitto dal terrorismo del Medio Oriente

da Redazione

Pochi presidenti degli Stati Uniti hanno confessato sfacciatamente i motivi alla base della politica estera americana come ha fatto Donald Trump. Ma stiamo ottenendo il quadro completo e cosa manca alle confessioni di Donald Trump? Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto l’ impensabile e ha ammesso alcune verità tanto necessarie sulla politica estera degli Stati Uniti.

Dichiarando che è tempo che gli Stati Uniti cedano la lotta contro il gruppo terroristico Stato islamico (ISIS, precedentemente IS / ISIL) alla Russia, all’Iran, all’Iraq e alla Siria, suggerendo al contempo che gli Stati Uniti dovrebbero invece concentrarsi sul mantenimento del controllo di risorse petrolifere nella regione, ha volutamente acceso una luce completamente nuova sui veri motivi dell’intervento delle potenze che si trovano nella regione del Medio Oriente.

Il fatto più notevole è la sua volontà di passare il controllo della guerra contro l’ISIS su uno dei suoi principali nemici: l’Iran.

Affermare che “l’Iran odia l’ISIS e dovrebbero farlo” è probabilmente la frase più sorprendente che abbia mai lasciato la bocca a Donald Trump, e questo dice davvero qualcosa.

Segnare punti a casa

Tuttavia, nonostante un recente picco di domande sui titoli e di opposizione alle “guerre per sempre” guidate dagli Stati Uniti , non si può fare a meno di notare che i media mainstream sono stranamente silenziosi quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilascia effettivamente dichiarazioni che indicano che porterà alla fine alcuni di questi conflitti senza fine.

E forse questo è davvero quello che è in gioco qui. Trump ha fatto queste dichiarazioni in un momento in cui i dibattiti primari democratici in corso hanno appena menzionato guerre in corso in Afghanistan, Iraq, Siria e Yemen.

Sa di poter influenzare alcuni elettori disillusi sulla sua strada con la sua audace retorica che circonda la fine delle guerre statunitensi in Medio Oriente e una maggiore attenzione nel rendere l’America “di nuovo grande”. In questo senso, rendere di nuovo grande l’America significa renderla il più ricca possibile, capitalizzando le risorse delle nazioni afflitte in Medio Oriente.

Terroristi in Siria

Almeno è onesto nel dichiarare un obiettivo di politica estera degli Stati Uniti di lunga data di assicurare il controllo delle risorse di un paese consentendo ai gruppi ribelli e ai governi di fare un lavoro terribilmente sporco per suo conto.

Ripulire il caos americano

Detto questo, la sua affermazione che “l’Iran odia l’ISIS e dovrebbero farlo” contraddice le sue stesse azioni militari. Contrariamente a quanto spesso dicono i media mainstream, sono il governo siriano e i suoi alleati (incluso e in particolare l’Iran) ad essere l’entità più impegnata nella lotta contro l’ISIS.

In altre parole, l’affermazione di Trump è del tutto corretta. Tuttavia, non è utile per la battaglia contro l’ISIS quando Trump ordinò personalmente l’assassinio di uno dei più importanti nemici dell’ISIS, il generale iraniano Qasem Soleimani (un atto che vide molto esultanza dalla leadership dell’ISIS).

La domanda deve essere posta: in che modo la guerra contro l’ISIS è diventata comunque una guerra guidata dagli Stati Uniti? L’ISIS ha dichiarato un califfato autocostruito in Iraq e in Siria, a migliaia di miglia di distanza dalla terraferma statunitense.

Il gruppo terroristico – presumibilmente finanziato dagli alleati americani – esiste solo perché gli Stati Uniti hanno rovesciato la leadership irachena nel 2003 e lasciato un enorme vuoto di potere sulla sua scia. Mentre mettevano la mano per “degradare” e alla fine “distruggere” la rete del terrore, gli Stati Uniti hanno invece lasciato enormi quantità di distruzione sulla sua scia, facendo a pezzi gran parte di Mosul e Raqqa.

Visto che al mondo piace valutare le calamità attraverso il loro costo monetario rispetto al loro costo di mortalità, vale la pena spiegare che il costo annuale per la ricostruzione di Mosul da solo è di $ 1,8 miliardi. Deve essere uno schiaffo in faccia per il popolo iracheno che ha combattuto e è morto per liberarsi della minaccia dell’ISIS, in seguito apprendere che il comandante in capo dell’intera operazione era interessato solo alla fornitura di petrolio del loro paese.

Riguarda la Russia e la Cina

Per non parlare del fatto che qualsiasi logica positiva per voler fermare la guerra contro l’ISIS, nonostante il controllo dell’Iraq e del petrolio siriano, è guastata dalle recenti indicazioni che la posizione militare ufficiale degli Stati Uniti si sta allontanando dal concentrarsi sulle guerre in Medio Oriente e concentrarsi di più sulla competizione con le potenze nucleari Russia e Cina.

Nella richiesta di bilancio del 2021 recentemente annunciata dal Pentagono (una monumentale richiesta di $ 705 miliardi), gli Stati Uniti hanno mostrato un desiderio maggiore di reprimere le sue guerre minori e concentrarsi maggiormente sull’acquisizione di “armi di fascia alta più avanzate … per l’impiego contro minacce vicine alla pari” in un ambiente più contestato. ” L’ISIS non è mai stata né sarà mai una minaccia quasi pari. Nemmeno l’Iran, del resto.

Anche se non possiamo lamentarci del fatto che il leader degli Stati Uniti sta confermando quanto già sapevamo da tempo, dovremmo diffidare di ciò che verrà dopo.

Potrebbe essere abbastanza felice di affermare che tutto ciò che gli interessa è controllare le risorse naturali di un paese – sapendo benissimo che i media possono avere una giornata campale sulla perdita e sul declino della leadership globale americana – ma ha meno probabilità di ammettere apertamente il vero motivo per cui gli Stati Uniti si stanno allontanando dalla lotta contro l’ISIS: l’inevitabile declino di un impero americano che teme sinceramente l’ascesa della Russia e della Cina.

https://www.veteranstoday.com/2020/03/15/trump-admits-us-goal-of-profiting-from-mideast-terrorism/

Jim W. Dean

Fonte: Veterans Today

Traduzione: Luciano Lago