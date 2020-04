Trump ammette che il sostegno della Cina al Venezuela gli toglie il sonno

da Redazione

Il presidente degli Stati Uniti Questo venerdì, ha espresso il suo disagio per un accordo tra Cina e Venezuela al fine di espandere la cooperazione nella lotta contro COVID-19.

” Non saremmo felici se questo succede. Non ho parlato con il presidente della Cina riguardo al Venezuela, di quell’aspetto del Venezuela, ma se questo accade non sarò felice. Non sarò contento ” , ha detto Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Lo stesso giorno, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro, hanno deciso di lavorare insieme nelle prossime settimane per combattere il nuovo coronavirus, noto come COVID-19 .

Alla domanda se il suddetto accordo tra Pechino e Caracas si estenda ad altri aspetti economici, l’inquilino della Casa Bianca ha espresso il suo disagio. “Sono preoccupato per tutto. Sono preoccupato per tutto questo, ecco perché non dormo molto. Mi preoccupo di tutto, ma non ne sarei contento “, ha detto.

Ore prima, il ministero degli Esteri venezuelano ha riferito che Xi aveva espresso a Maduro in una conversazione telefonica che il suo paese “segue da vicino” l’evoluzione della pandemia COVID-19 in Venezuela e “continuerà a sostenere il paese bolivariano nella difesa della sua sovranità “.

Nel frattempo sono arrivati in Venezuela dalla Cina migliaia di kit di test per il COVID-19 e attrezzature sanitarie di cui il paese ha disperatamente bisogno.

La politica delle sanzioni statunitensi minaccia, in larga misura, il settore sanitario in Venezuela, poiché ostacola l’accesso alle medicine ed ai presidi sanitari che servono per evitare il dilagare dell’epidemia e in numero di decessi fra la popolazione . L’invio di aiuti da parte della Cina contribuisce a favorire il lavoro del personale sanitario nel paese.

Contrariamente agli Stati Uniti, che continuano le loro sanzioni unilaterali contro paesi indipendenti come il Venezuela nonostante la pandemia del coronavirus e questo causa un’ondata di critiche, la Cina sta aiutando altri stati (come Venezuela e Iran) a limitare il contagio.

Sebbene le conseguenze negative delle misure coercitive di Washington in Venezuela non siano nuove, la questione ha fatto sì che i difensori dei diritti umani hanno dovuto lanciare tutti gli allarmi di fronte alla crisi scatenata dal virus mortale.

Il Venezuela ha denunciato più volte che le sanzioni unilaterali statunitensi gli impediscono di acquistare medicinali e forniture per gestire COVID-19.

Accusando Washington per aver esercitato il “terrorismo economico”, il governo venezuelano ha denunciato il paese nordamericano, a febbraio dinanzi al Tribunale penale internazionale, per le misure coercitive e i crimini contro l’umanità che commette contro la nazione venezuelana.

Proteste contro Trump in Venezuela



Nota: In altre occasioni gli USA si sono sempre vantati di essere il paese che “difende i diritti umani” che, secondo Washington, sarebbero a rischio in paesi come la Cina, la Russia, l’Iran e la Corea del nord. Questa narrazione propagandistica viene oggi smentita dai fatti.

Gli Stati Uniti approfittano della pandemia del Covid-19 per riuscire ad ottenere un cambio di regime nei paesi che non si sono sottomessi alla loro egemonia. La diffusione della malattia e la morte di migliaia di persone inermi sono considerate un fatto utile per la politica di Washington di riuscire a destabilizzare la situazione interna di tali paesi e ottenere un cambio di regime.

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/463517/trump-acuerdo-china-venezuela-coronavirus

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago