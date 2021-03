TRE SOTTOMARINI NUCLEARI RUSSI EMERGONO SIMULTANEAMENTE DA SOTTO IL GHIACCIO ARTICO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA (VIDEO)

da Redazione

Tre sottomarini russi a propulsione nucleare sono emersi simultaneamente da sotto il ghiaccio a una distanza massima di 300 metri l’uno dall’altro per la prima volta nella storia durante le esercitazioni artiche, ha riferito il comandante in capo della Marina, l’ammiraglio Nikolai Yevmenov, al presidente russo Vladimir Putin a marzo. 26.

“Come parte della spedizione artica, tre sottomarini a propulsione nucleare sono emersi da sotto il ghiaccio in uno spazio limitato con un raggio di 300 metri per la prima volta nella storia della Marina russa”, ha detto.

Lo sviluppo fa parte della spedizione artica completa Umka-2021. Secondo l’ammiraglio, la spedizione è in corso nell’area dell’arcipelago di Franz Josef Land, l’isola di Alexandra Land e le acque adiacenti con la partecipazione della Russian Geographical Society.

“Per la prima volta, una serie di manovre di addestramento al combattimento, ricerca scientifica e misure pratiche diverse è in corso nell’ambito del disegno e del piano unico nelle regioni subpolari”, ha detto.

La spedizione coinvolge oltre 600 membri di servizio e personale civile e circa 200 pezzi di armi, attrezzature militari e speciali.

Nota: I sommergibili russi che emergono improvvisamente sono un messaggio di presenza nella zona dell’Artico che oggi è oggetto di contesa fra le superpotenze per l’importanza strategica che questa area del mondo sta assumendo.

La Russia lancia un messaggio chiaro: siamo determinati a difendere l’area dell’Artico che appartiene alla Russia (oltre il 40% di tutta l’area artica) e non consentiremo intromissioni di altre potenze vicino alle nostre installazioni.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago