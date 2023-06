Tre soldati israeliani uccisi in una sparatoria al confine con l’Egitto

I media israeliani hanno commentato l’attentato al confine con l’Egitto, affermando che è stato “pianificato e non deciso in un momento”

I media israeliani hanno riferito oggi, sabato, che la sparatoria del poliziotto egiziano “era stata pianificata”, osservando che “non c’era alcun collegamento diretto tra l’arresto per droga e la sparatoria che ha ucciso i tre israeliani”.

I media israeliani hanno aggiunto: “Il poliziotto egiziano ha attraversato la recinzione e ha aspettato, e quando ha notato che aveva la capacità di fare del male a un soldato e una pattuglia che si trovava in un punto militare, ha aperto il fuoco”.

Il corrispondente di Channel 13 Almog Boker ha dichiarato: “Non esiste un collegamento diretto tra l’operazione di contrabbando di droga e l’incidente stesso. Piuttosto, è uno sfruttamento di una situazione, e il poliziotto lo ha fatto sotto la copertura dell’operazione di contrabbando di droga”.

Ha aggiunto: “È chiaro che l’operazione era pianificata e che la questione non è stata decisa in un momento”, aggiungendo che il poliziotto egiziano “è riuscito praticamente a provocare questi duri risultati”.

Hizi Simantov, commentatore di affari arabi sul “Canale 13” israeliano, ha dichiarato: “Il soldato egiziano sapeva quello che stava facendo e non ha attraversato invano il confine”, osservando che “si sta indagando se ci sono altri complici con lui .”

Ha aggiunto: “Lo stesso soldato egiziano era responsabile della protezione dei confini ed è lì da molto tempo e conosce molto bene la situazione sul campo e sa cosa sta facendo”.

Ha continuato, chiedendosi: “C’era qualcuno che lo aspettava, e aveva intenzione di farlo in anticipo per premeditazione? Ci sono partner per lui presenti in Israele o in Egitto e nascosti lì?”

Ha sottolineato che “gli amici del soldato egiziano sono indagati per vedere se qualcuno di loro fosse a conoscenza delle sue intenzioni”.

Nel contesto, i media israeliani hanno riferito di preparativi di sicurezza israeliani al confine egiziano, in seguito all’attacco a fuoco in cui sono stati uccisi 3 soldati israeliani.

Nei dettagli, i media israeliani hanno riferito che “un poliziotto egiziano ha ucciso i tre soldati israeliani e ne ha ferito un quarto prima di essere ucciso”, osservando che “è in atto un coordinamento tra l’esercito israeliano e quello egiziano in merito all’incidente”.

Nel contesto, l’analista militare Noam Amir ha affermato: “La quantità di domande difficili sollevate dal cattivo esito di quanto accaduto al confine con l’Egitto è inimmaginabile”.

Da parte sua, il ministro della Sicurezza nel governo di occupazione israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato che “l’incidente al confine egiziano si è concluso con risultati disastrosi”, osservando di aver valutato la situazione con il capo di stato maggiore e di aver indagato sulle circostanze.

Ciò è avvenuto dopo che i media israeliani hanno annunciato , oggi, che “l’esercito” aveva ucciso un uomo armato che aveva effettuato un’operazione vicino al punto di confine tra l’Egitto e la Palestina occupata, adiacente al valico di “Nitsana”.

Il canale israeliano “Kan” ha affermato che sono passate ore prima della scoperta dell’uccisione dei due soldati nel corpo di guardia, e anche prima che l’esercito di occupazione “israeliano” conoscesse tutti i dettagli dell’incidente.

E il portavoce militare dell’esercito egiziano ha affermato, oggi, che “uno degli elementi di sicurezza incaricati di proteggere la linea di confine internazionale ha inseguito elementi del traffico di droga all’alba di oggi, sabato”.

Il portavoce militare ha aggiunto: “Il personale di sicurezza ha violato la barriera assicurativa durante l’inseguimento e lo scontro a fuoco, che ha portato alla morte di 3 soldati israeliani e al ferimento di altri due, oltre alla morte del personale di sicurezza egiziano durante lo scambio di fuoco.”

E ha sottolineato che “per l’area sono in corso misure di perquisizione, ispezione e assicurazione, nonché misure legali in merito all’incidente”.

مشاهد لمنطقة إطلاق النار على الحدود المصرية، حيث أعلن المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين.#مصر #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/jjSOrYF79o — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 3, 2023

Media israeliani: la versione egiziana di quanto accaduto è inaccettabile

I media israeliani hanno commentato l’annuncio egiziano sull’operazione, affermando che “la versione egiziana di quanto accaduto al confine è inaccettabile per l’esercito israeliano”, aggiungendo che “l’incidente pesa molto sui rapporti tra i due eserciti”.

Il commentatore militare di “Canale 13”, Or Heller, ha indicato che “all’esercito israeliano non è piaciuto l’annuncio dell’esercito egiziano, che ha presentato tutto ciò che è accaduto come un incidente operativo. Non accettano questa versione”.

Allo stesso modo, Heller ha indicato che “le indagini dell’esercito israeliano devono rispondere a molte dure domande, dall’assenza di avvertimenti alle lunghe ore del poliziotto egiziano in Israele, così come la sua infiltrazione, fino ai suoi due scontri con i soldati dell’esercito israeliano e il duro risultato. “

Ha aggiunto: “Ora le ispezioni stanno continuando, e non c’è alcun annuncio che le cose torneranno alla normalità, e non c’è ancora alcun segno della presenza di altri uomini armati”.

L’operazione di oggi dimostra che l’occupazione non è riuscita a normalizzare i rapporti con il popolo egiziano

Lo scrittore e analista politico Arafat Abu Zayed, nel suo discorso ad Al-Mayadeen, ha detto: “L’operazione al confine egiziano-palestinese è durata a lungo, e quindi non è collegata al contrabbando”, aggiungendo che “questa operazione ha il suo conseguenze, tanto più che l’occupazione nelle sue manovre non dà importanza al confine egiziano”.

Credeva che “l’operazione di oggi dimostri che l’occupazione non è riuscita a normalizzare le relazioni con il popolo egiziano”.

Abu Zayed ha sottolineato che “Israele non vuole esagerare l’evento, e sta cercando di imporre nuovi fatti ai confini con l’Egitto per evitare eventi simili”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad