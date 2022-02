Tre Palestinesi uccisi dai proiettili delle forze israeliane a Nablus

La scorsa settimana le forze di occupazione hanno giustiziato 3 palestinesi con l’accusa di aver compiuto attentati e questi sono stati assassinati nell’area nascosta nel centro di Nablus.

Oggi, martedì, le forze di occupazione israeliane hanno giustiziato altri 3 civili e ne hanno arrestato un altro, dopo aver sparato contro il loro veicolo a Nablus.

A mezzogiorno, una forza speciale israeliana ha preso d’assalto il quartiere di Al-Makhfieh a Nablus, con un veicolo pubblico munito di targa palestinese, e ha sparato contro un altro veicolo su cui viaggiavano quattro civili, provocando la morte di tre di loro e l’ arresto di una quarta persona di cui non si conosce ancora l’identità.

Il ministero della Salute palestinese a Ramallah, a sua volta, ha confermato la morte di 3 palestinesi, fucilati dalle forze di occupazione israeliane.

I martiri sono Ibrahim al-Nabulsi, Adham Mabrouk e Muhammad al-Dakhil, accusati dall’occupazione israeliana di aver compiuto attentati la scorsa settimana contro le forze di occupazione e assassinati nell’area nascosta nel centro di Nablus.

Il corrispondente di Al- Mayadeen in Cisgiordania ha riferito che c’è “uno stato di rabbia popolare dopo il crimine dell’occupazione contro i martiri a Nablus”.

Commentando il crimine dell’occupazione, i comitati di resistenza in Palestina hanno affermato che “il sangue dei tre martiri rimarrà un faro e una lampada per l’escalation della rivoluzione contro l’usurpatore nemico sionista fino alla vittoria, alla liberazione e al ritorno”, aggiungendo: “I tre le lune hanno dimostrato con il loro sangue puro che i figli dell’orgogliosa e ribelle Cisgiordania sono modelli luminosi e hanno l’iniziativa e che il coraggio della resistenza contro gli usurpatori sionisti scorre nelle loro vene”.

I comitati di resistenza hanno invitato “i residenti del nostro popolo e la loro gioventù ribelle nella Cisgiordania occupata a rispondere al crimine dell’occupazione che ha assassinato i tre combattenti della resistenza e reagire colpendo i soldati dell’occupazione e i coloni in ogni centimetro della nostra terra”.

Le organizzazionei della resistenza hanno invitato “il popolo palesinese a partecipare al corteo funebre in un modo che si addice alla grandezza dei giusti martiri, e lasciare che la marcia faccia infuriare il nemico e mandi un chiaro messaggio che siamo i proprietari del diritto e che la resistenza è il nostro modo per ripristinare i nostri diritti rubati”.

Quanto al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, questi ha affermato: “I crimini dell’occupazione e della persecuzione del nostro popolo non sarebbero aumentati in misura così pericolosa, se non fosse stato per lo stato di impotenza araba e internazionale, per causa del sostegno e della protezione forniti dall’amministrazione statunitense all’occupazione, e l’incomprensibile e sorprendente riluttanza della dirigenza dell’autorità palestinese ufficiale nel rivolgersi alle istituzioni internazionali per ritenere l’occupazione responsabile dinanzi ai tribunali” quali la Corte penale internazionale per questi crimini.

Il Fronte ha invitato l’autorità ei suoi servizi di sicurezza a “smettere di svolgere il ruolo di neutrale e di spettatore e di partecipare fianco a fianco con il nostro popolo nell’affrontare la violenza ei crimini dell’occupazione. sicurezza”.

Il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina ha condannato anche il crimine di assassinio da parte delle forze speciali israeliane dei tre militanti a Nablus e nel proseguire nelle forme e modi di resistenza contro l’occupazione e gli insediamenti.

Il Fronte ha chiesto il perseguimento dei criminali di guerra israeliani e dei loro leader davanti alla Corte penale internazionale e il seguito del rapporto di Amnesty International, che condanna l'”Israele” occupante e l’aggressione con prove inconfutabili che questa pratica crimini di apartheid.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)