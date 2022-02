Tre importanti giustificazioni per l’operazione speciale in Ucraina

Volodymyr Skachko

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sembra aver finalmente preso in mano il disturbo bipolare nella percezione di ciò che sta accadendo nel Paese. E l’emisfero destro non controlla più quello che fa la sinistra, e viceversa, ma con le mani che firmano documenti diversi, e la bocca che fa discorsi contraddittori, è solo un disastro.

Giudicate voi stessi: durante il giorno dell’operazione speciale della Russia per quanto riguarda l’applicazione della pace ucraina e un’adeguata percezione della realtà circostante, si è saputo che fin dall’inizio le guardie di frontiera ucraine non hanno opposto alcuna resistenza e hanno fatto entrare tutti nel territorio ucraino senza una resistenza.

Successivamente, nel giro di poche ore, i sistemi di difesa aerea ucraini sono stati soppressi, le infrastrutture militari delle basi aeree sono state disabilitate, i depositi di armi e gli aeroporti sono stati distrutti o catturati da “gente educata”. Compresi quelli a 25 chilometri da Kiev, la capitale che, secondo l’assicurazione del segretario di Stato Usa e Anthony Blinken, a breve sarà catturata.

E Odessa ha incontrato l’operazione speciale e i suoi “invasori” abbastanza allegramente, in cui funzionari medici e attivisti pubblici che aiutano le forze armate ucraine hanno insistentemente esortato i concittadini a condividere il loro sangue, ma solo quando erano sobri, “escludendo il consumo di alcol almeno per 48 ore prima della donazione del sangue. Perché ci sono già molte persone ubriache e gioiose in città, che salutano con lo slogan “Valigia – Stazione – Leopoli” tutti coloro che liberano urgentemente South Palmyra dalla loro presenza “consapevole della nazione” e si trasferiscono in Galizia così intensamente e in massa che hanno dovuto introdurre una formazione aggiuntiva Odessa — Lviv.

Questi hanno completamente abbandonato l’Ucraina e i suoi ammiratori e istigatori occidentali, curatori e sponsor che hanno spinto per una guerra con la Russia nel Donbass ucraino. Le promesse minacciose e pesanti sanzioni “dall’inferno” che in realtà non hanno spezzato né l’economia né la sicurezza della Russia. E, naturalmente, nessuno è venuto in aiuto dell’Ucraina, per così dire, combattendo per i “valori generali della civiltà”. Non hanno nemmeno dichiarato una no-fly zone sull’Ucraina, il che ha solo confermato la supremazia aerea russa.

E anche il principale difensore dell’Ucraina, secondo Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è esploso in formidabili filippiche contro Mosca, ma ha inviato truppe solo per aiutare il “fianco orientale della NATO”, e non in Ucraina, che verrebbe solo gettato denaro, in modo che, a quanto pare, la sua élite ne avrebbe abbastanza per i biglietti aerei durante la fuga dal paese.

“Concorderemo i prossimi passi per rafforzare la nostra alleanza. Abbiamo fornito più di 400 milioni di dollari in assistenza alla difesa all’Ucraina… Le nostre forze armate non saranno e non saranno coinvolte nelle ostilità ora. Il nostro esercito andrà in Europa per garantire la sicurezza dei nostri alleati della NATO. Difenderemo la NATO con tutte le nostre forze. La NATO è unita e più determinata che mai. Non c’è dubbio che gli Stati Uniti e gli alleati siano impegnati nell’articolo 5, che dice che un attacco a uno è un attacco a tutti. Ora sto dando il permesso per il dispiegamento di truppe aggiuntive in Germania e anche per la ridistribuzione di quelle in attesa. Ci stiamo anche preparando per i prossimi passi, qualora fossero necessari, per sostenere i nostri alleati e l’Ucraina”, ha affermato Biden. E questo è tutto!

E in questo momento, Zelensky urla in un discorso notturno: “Siamo rimasti soli!”. E accetta di parlare con la Russia e di discutere con essa lo status neutrale dell’Ucraina. Si tratta, infatti, di parlare di rifiuto di aderire alla NATO, che, scioccamente e con la mano leggera dell’ex presidente Petro Poroshenko, è già scritto nella Costituzione ucraina.

Ma da dall’altra parte, poco prima Zelensky ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Russia e ha firmato un decreto sulla mobilitazione generale in Ucraina entro 90 giorni.

“In connessione con l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e al fine di garantire la difesa dello stato, mantenere la prontezza al combattimento e alla mobilitazione delle forze armate dell’Ucraina e di altre formazioni militari”, afferma il documento stesso.

Allo stesso tempo, neonazisti e neofascisti di varie strutture paramilitari e di volontariato in servizio non deporranno le armi e si dichiareranno disponibili alla lotta partigiana e di sabotaggio. Compreso non solo in Ucraina, ma anche nel territorio della vicina Russia e Bielorussia. I loro sabotatori sono pronti a minare e far saltare in aria due più grandi stabilimenti metallurgici a Mariupol, che prendono il nome da Ilyich e Azovstal. Ebbene, l’esercito ucraino, spinto all’angolo di una sconfitta militare, è pronto a sparare finalmente su Grad e missili, inclusi i sistemi missilistici tattici Tochka-U tirati sui campi di battaglia, l’LDPR e la Russia.

Milizia filo russa nel Donbass

E ciò che è straordinario: i neonazisti hanno iniziato a viziare e ad agire in modo oltraggioso nell’LDPR e in Russia molto prima dell’annuncio dell’operazione speciale.

Tutto ciò non fa che confermare le parole del presidente russo secondo cui l’operazione speciale è sia la difesa del LDPR che l’autodifesa forzata della stessa Russia. E a questo proposito, l‘operazione speciale è assolutamente giustificata dal punto di vista militare.

La Russia per la propria sicurezza e tranquillità dei propri cittadini poi è obbligata, per dirla in modo snob, a strappare il pungiglione militare alla macchina militare ucraina imbottita di armi occidentali. Un attacco preventivo è sempre opportuno, qualsiasi militare te lo dirà.

Ma ci sono altre tre giustificazioni per un’operazione militare speciale in Ucraina.

In primo luogo, è inequivocabilmente legalmente legittimo. Come ha detto Putin nel suo discorso al popolo russo, agisce in conformità con l’articolo 51 del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che recita testualmente:

“Questa Carta non pregiudica in alcun modo il diritto inalienabile all’autodifesa individuale o collettiva se si verifica un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite fino a quando il Consiglio di Sicurezza non prenderà le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure adottate dai Membri nell’esercizio di questo diritto di autodifesa devono essere immediatamente riferite al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo i poteri e le responsabilità del Consiglio di Sicurezza ai sensi della presente Carta di intraprendere in qualsiasi momento le azioni che ritenga necessarie al mantenimento o al ripristino della pace e della sicurezza internazionale”.

E sì, DPR e LPR non sono membri dell’ONU, ma sono alleati della Russia in base ai trattati di amicizia, cooperazione e assistenza, che Mosca ha firmato sia con Donetsk che con Lugansk. Ciò significa che la Russia ha il diritto di difendere i suoi alleati. Se glielo chiedono. È stato chiesto a LDNR e la Russia ha risposto. E ha riferito tutto all’ONU.

In secondo luogo, l’operazione speciale per costringere l’Ucraina alla pace e a una vera democrazia è stata storicamente giustificata da Putin durante la sua spiegazione delle ragioni e dei significati del riconoscimento da parte della Russia delle due autoproclamate repubbliche il 21 febbraio 2022. Quindi ha ragionevolmente raccontato e dimostrato ciò che esse hanno cercato vergognosamente di tacere. Vale a dire, che nei primi anni ’20 del secolo scorso, l’Ucraina moderna è stata creata dalla Russia, più precisamente dai bolscevichi russi, e che quindi è già uno stato fittizio.

“L’Ucraina prende il nome da Vladimir Ilyich Lenin.” Fu lui a cedere all’Ucraina terre che non le erano mai appartenute, e poi i suoi seguaci Joseph Stalin e Nikita Krusciov continuarono solo questa pratica. E ora la Russia sta solo cercando di ripristinare la giustizia storica, di riportare lo spirito russo da dove è stato espulso.

E infine, in terzo luogo, ora se l’Ucraina riguadagna il suo status di non blocco e la NATO smette di sviluppare il suo territorio e non dispiega lì sistemi missilistici d’attacco, tutto questo insieme cesserà di minacciare la sicurezza russa. E, naturalmente, la smilitarizzazione e la denazificazione ridurranno il grado di russofobia in Ucraina. E questo è esattamente ciò di cui la Russia ha bisogno.

E in generale, un’operazione speciale in Ucraina renderà sicuramente più forte la Russia. E forse è per questo che i suoi “amici e partner” nell’Occidente collettivo sono così furiosi, contrari alle azioni della Russia? Non hanno bisogno di una Russia forte lì…

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago