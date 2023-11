Trapelato: piano israeliano per la pulizia etnica di Gaza

Il piano sostiene il trasferimento forzato della popolazione della Striscia di Gaza nel Sinai in modo permanente e chiede che la comunità internazionale venga coinvolta per assistere lo spostamento.

La rivista culturale israeliana Mekomit ha pubblicato il 28 ottobre un documento trapelato dal Ministero dell’Intelligence israeliano che raccomandava l’occupazione di Gaza e il trasferimento totale dei suoi 2,3 milioni di abitanti nella penisola egiziana del Sinai.

Il documento, pubblicato il 13 ottobre, identifica un piano per trasferire tutti i residenti della Striscia di Gaza nel Nord Sinai come l’opzione preferita tra tre alternative per quanto riguarda il futuro dei palestinesi a Gaza alla fine dell’attuale guerra tra Israele e Hamas. che ha guidato la resistenza palestinese.

Il documento raccomanda che Israele evacui la popolazione di Gaza nel Sinai durante la guerra, stabilisca tendopoli e nuove città nel nord del Sinai per accogliere la popolazione deportata, e poi crei una zona di sicurezza chiusa che si estende per diversi chilometri all’interno dell’Egitto. Ai palestinesi deportati non sarebbe stato permesso di ritornare in nessuna zona vicino al confine israeliano.

L’esistenza del documento non indica necessariamente che le sue raccomandazioni siano state attuate dall’establishment della sicurezza israeliano.

#Israel's Ministry of Intelligence deportation directive outlines the four stages: 1. A call on #Palestinian civilians to vacate north #Gaza and allow for land operations; 2. Sequential land operations from north to south Gaza; 3. Leaving routes open across Rafah; 4. Establishing… pic.twitter.com/P38LJKrf2j — Itay Epshtain (@EpshtainItay) October 29, 2023

Il Ministero dell’Intelligence, guidato da Gila Gamliel del partito Likud, non controlla nessuna delle agenzie di intelligence israeliane, ma prepara in modo indipendente studi e documenti politici, che vengono distribuiti affinché siano esaminati dal governo e dai suoi organi di sicurezza.

Tuttavia, le recenti dichiarazioni di funzionari governativi israeliani e le azioni dell’esercito israeliano a Gaza suggeriscono che il piano sia effettivamente in fase di attuazione. Dal 7 ottobre, i funzionari israeliani hanno ripetutamente lanciato avvertimenti ai palestinesi affinché si trasferiscano nel sud di Gaza prima di un’imminente invasione di terra.

Israele ha imposto un assedio totale a Gaza, tagliando cibo, acqua, carburante ed elettricità. L’assedio, combinato con gli intensi bombardamenti israeliani che hanno ucciso oltre 9.000 palestinesi, in maggioranza donne e bambini, minaccia di rendere Gaza inabitabile.

Un funzionario del Ministero dell’Intelligence ha confermato che il documento di dieci pagine è autentico ma “non avrebbe dovuto raggiungere i media”, ha osservato Mekovit .

Secondo un attivista di destra, il documento del Ministero dei servizi segreti è stato fatto trapelare da un membro del Likud. La fuga del documento è stata un tentativo di scoprire se “l’opinione pubblica in Israele è pronta ad accettare l’idea di un trasferimento da Gaza”.

Il documento raccomanda inequivocabilmente ed esplicitamente il trasferimento dei civili da Gaza come risultato auspicato della guerra.

Il piano di trasferimento è diviso in diverse fasi: nella prima fase, la popolazione di Gaza dovrà essere costretta a spostarsi nel sud di Gaza, mentre gli attacchi aerei israeliani si concentreranno su obiettivi nel nord di Gaza.

Nella seconda fase inizierà l’ingresso via terra dell’esercito israeliano a Gaza, che porterà all’occupazione dell’intera striscia, da nord a sud, e alla “pulizia dei bunker sotterranei dai combattenti di Hamas”.

Nello stesso momento in cui la Striscia di Gaza sarà occupata, i cittadini di Gaza si sposteranno in territorio egiziano e gli sarà impedito di ritornarvi permanentemente.

“È importante lasciare utilizzabili le corsie di traffico verso sud, per consentire l’evacuazione della popolazione civile verso Rafah”, si legge nel documento.

Il documento raccomanda di avviare una campagna dedicata che “motiverà” gli abitanti di Gaza “ad accettare il piano” e li spingerà a rinunciare alla loro terra.

Gli abitanti di Gaza dovrebbero essere convinti che “Allah ha fatto in modo che voi perdeste questa terra a causa della leadership di Hamas – non c’è altra scelta se non quella di trasferirvi in ​​un altro posto con l’aiuto dei vostri fratelli musulmani”, si legge nel documento.

Inoltre, il piano prevede che il governo debba lanciare una campagna di pubbliche relazioni che promuova il programma di trasferimenti verso gli stati occidentali in modo da non promuovere l’ostilità verso Israele o danneggiare la sua reputazione. La deportazione della popolazione da Gaza deve essere presentata come una misura umanitaria necessaria per ricevere sostegno internazionale. Tale deportazione potrebbe essere giustificata se porterà a “meno vittime tra la popolazione civile rispetto al numero previsto di vittime se rimanessero”, afferma il documento.

Profughi di Gaza in fuga

Il documento afferma inoltre che gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione sull’Egitto affinché accolga i residenti di Gaza, e per incoraggiare altri paesi europei, e in particolare Grecia, Spagna e Canada, ad aiutare ad accogliere e a sistemare i rifugiati che saranno evacuati da Gaza.

Infine, il documento afferma che se la popolazione di Gaza restasse, ci sarebbero “molti morti arabi” durante la prevista occupazione di Gaza da parte dell’esercito israeliano, e questo danneggerebbe l’immagine internazionale di Israele ancor più della deportazione della popolazione. Per tutte queste ragioni, la raccomandazione del Ministero dell’Intelligence è di promuovere il trasferimento permanente di tutti i palestinesi di Gaza nel Sinai.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago