Una registrazione audio, trapelata del giornalista iraniano della BBC Persian, rivela gli schemi in atto dietro le quinte per indebolire l’Iran.

Una registrazione audio trapelata per il presentatore senior della BBC Persian TV , la giornalista iraniana-britannica Rana Rahimpour, ha rivelato il vero scopo di provocare di recente le rivolte in Iran.

Nella registrazione, Rahimpour ha affermato: “Iran International [sostenuto dall’Arabia Saudita] ha incaricato i suoi dipendenti di condurre interviste televisive solo con i leader dei partiti anti-regime in Iran”.

Rahimpour ha aggiunto: “La notizia inquietante che ho sentito ieri è che i direttori di “Iran International” hanno ordinato ai loro dipendenti di condurre interviste televisive solo con i leader dei partiti anti-regime in Iran; intendo i leader dei curdi, Lur, arabi e altre parti… questo è molto preoccupante”.

Ha sottolineato che “i paesi della regione non vogliono un Iran democratico, e se la democrazia viene attuata e il movimento femminista avanza e le donne si riprenderanno i loro diritti, l’Arabia Saudita sarà la prima a sperimentare paura e panico”, secondo Rahimpour .

Il giornalista iraniano ha sottolineato: “Queste persone non si preoccupano del futuro dell’Iran; ora stanno suonando i tamburi per scatenare una guerra civile e dividere il Paese perché vogliono un Iran debole “.

Non solo la registrazione è autentica, è una “verità off-air”

In un post su Instagram, Rahimpour ha confermato l’autenticità del file audio trapelato e ha commentato la questione.

Tuttavia, è importante notare che la conferma dell’autenticità della registrazione audio da parte della giornalista iraniana-britannica è avvenuta tramite un post non traducibile, scritto in persiano, sul suo Instagram.

Su Twitter, la stessa immagine è stata pubblicata senza possibilità di traduzione per i non persiani.

Al Mayadeen ha copiato il testo persiano e lo ha tradotto, dando ai lettori l’opportunità di confermare l’informazione.

Il post del giornalista iraniano-britannico recita:

In inglese, il post lo spiega:

Nelle scorse ore è stata pubblicata una parte della mia conversazione privata con mia madre. L’unica possibilità che mi viene in mente è che il suono della chat video sia stato registrato attraverso le intercettazioni telefoniche della casa o del cellulare dei miei genitori a Teheran, o della mia casa e del mio cellulare a Londra. È naturale che io possa dire cose in una conversazione privata con i miei genitori che non direi mai pubblicamente; cose che gli agenti della Repubblica Islamica hanno pubblicato selettivamente per creare discordia e promuovere i loro interessi. Rispetto tutti i giornalisti in lingua persiana che riferiscono al di fuori dell’Iran, nonostante le numerose pressioni del governo.

*La pubblicazione e la ripubblicazione di questo file audio è contro la mia volontà e costituisce una violazione della privacy mia e dei miei genitori.

L’infiltrazione e la distruzione di una società

Nel 2002, l’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto una conferenza di due ore e mezza poco prima che George Bush annunciasse la sua invasione dell’Iraq, in cui aveva invitato gli Stati Uniti a fomentare il cambio di regime in Iran (e in Iraq, ovviamente), offrendo una spiegazione su come smantellare il tessuto sociale antimperialista nel Paese. Nella sua visione, Fox Broadcasting avrebbe mandato in onda “Beverly Hills 90210” e “Melrose Place” agli iraniani attraverso i loro televisori. ” Questa è roba piuttosto sovversiva “, ha osservato. “I ragazzi iraniani vorrebbero i bei vestiti che vedono in quegli spettacoli. Desidererebbero le piscine e gli stili di vita stravaganti degli americani (ricchi).

Le attuali rivolte in Iran non sono un evento sospeso nel tempo, ma piuttosto una continuazione di anni nei tentativi di disgregazione della società persiana da parte di persone come Masoumeh “Masih” Alinejad-Ghomiand e Netanyahu.

Hollywood si è rivelata uno dei migliori strumenti per ridefinire i valori della libertà, così efficace che persino i media arabi hanno lanciato proiezioni culturali occidentali sulle donne iraniane, che sono ampiamente favorevoli al velo obbligatorio.

Fonte: Al Mayadeen Net

Nota: Risulta molto “strana” tutta questa grande attenzione che i media occidentali dedicano all’Iran in queste settimane, con riprese dei disordini e notizie su una o due donne che si presume siano state uccise dalla polizia iraniana. Naturalmente si omette di dire che i dimostranti hanno usato armi da fuoco contro le forze di sicurezza uccidendo diversi agenti e incendiato uffici pubblici, autobus e ambulanze. Tanto meno si mostrano in video le marce moltitudinarie di iraniani in appoggio del governo. Tutto ruota intorno alle donne iraniane che, secondo le fonti occidentali, sono persegtuitate dal regime.

Nessuna attenzione invece viene dedicata dai media occidentali alle donne palestinesi che nello stesso periodo sono state ucccise dalla polizia israeliana perchè sospettate di essere a favore della resistenza palestinese o perchè avevano oltrepassato le barriere di sicurezza installate dalle forze israeliane. Eppure sono state uccise ben 38 donne palestinesi dalla polizia israeliana nel solo anno 2022, fra cui diversi minori, mentre nel 2021 le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 313 palestinesi, di cui 71 minori.

Di questi 236 nella Striscia di Gaza, 232 dei quali durante l’operazione Guardian of the Walls; e 77 in Cisgiordania (compresa Gerusalemme est). Altri tre palestinesi sono stati uccisi da coloni armati o da soldati che li scortavano; un altro minorenne palestinese è stato ucciso da un civile israeliano e successivamente da agenti di polizia di frontiera; e due palestinesi sono stati uccisi da coloni armati.

Sembra strano che queste vittime siano considerate di serie B e non siano degne di attenzione da parte dei media occidentali, forse perchè là in Israele non c’è un regime da rovesciare ed una rivolta da sobillare. Tutto procede bene in Israele e non interessa far conoscere al pubblico i crimini commessi dal regime israeliano, stretto alleato degli USA e dei paesi occidentali. Le vittime della repressione non sono tutte uguali per i media occidentali, sembra evidente.

