Titolo: I recenti fallimenti degli Stati Uniti nella guerra e nella lotta al razzismo dovrebbero servire da avvertimento per i loro alleati





di Charles Xu

Il 26 maggio 2021, il presidente Joe Biden ha ordinato alle agenzie di intelligence statunitensi di produrre “un’analisi delle origini di COVID-19” entro 90 giorni. Questa mossa ha seguito settimane di speculazioni sull’affermazione secondo cui il virus era fuggito da un laboratorio cinese, solitamente identificato come l’Istituto di virologia di Wuhan. Avendo giustamente respinto questa affermazione per più di un anno come teoria della cospirazione trumpiana, i commentatori centristi e liberali in Occidente hanno respirato nuova vita nell’ipotesi della “perdita di laboratorio”, prendendo spunto da accuse e affermazioni fatte dai leader di stato statunitensi e dai media aziendali.

Nel frattempo, Facebook e altri giganti dei social media hanno invertito la censura della disinformazione fuoriuscita dai laboratori quasi da un giorno all’altro, spinti da un mix pacchiano di insinuazioni da fonti anonime dell’intelligence statunitense e vaghe accuse di scorrettezza relative all’indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle origini della pandemia in precedenza. quest’anno.

Giusto nei tempi previsti, i migliori analisti dell’intelligence della nazione hanno consegnato il loro rapporto alla Casa Bianca il 24 agosto e hanno pubblicato un riassunto non classificatotre giorni dopo. La storia, una volta tanto attesa, è atterrata come una mazzata umida ed è stata seppellita dal normale ciclo di notizie in meno di un giorno. In parte, ciò era dovuto alla natura inconcludente dei risultati: quattro elementi della comunità di intelligence (IC) e il National Intelligence Council hanno valutato “con scarsa fiducia” che SARS-CoV-2 è emerso da “esposizione naturale”, un altro elemento IC ha appoggiato ” con moderata fiducia” verso la perdita di laboratorio, e altri tre non si sono impegnati in alcun modo, anche se naturalmente erano tutti d’accordo sul fatto che “Pechino… continua a ostacolare l’indagine globale, a resistere alla condivisione di informazioni e ad incolpare altri paesi, compresi gli Stati Uniti”.

Ma ciò che ha davvero condannato il rapporto all’oblio è stato un segnale di fallimento dell’intelligence statunitense – e dell’intero apparato imperiale – su una scala molto più grande: la presunta cattura di ogni capoluogo di provincia (tranne uno), inclusa Kabul.

Un filo conduttore inesplorato che collega entrambi gli eventi è il tentativo di Biden di ripristinare la base tradizionalmente multilaterale dell’impero statunitense, tracciando una netta distinzione con il suo predecessore Donald Trump. Mentre Trump ha ritirato drammaticamente gli Stati Uniti dall’OMS al culmine di una pandemia globale nel 2020, adducendo un pregiudizio pro-Cina del tutto illusorio, uno dei primi atti di Biden in carica è stato quello di rientrare nell’organizzazione. Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha celebrato debitamente il ripristino dei finanziamenti statunitensi contraddicendo la valutazione della missione dell’OMS , come parte di uno studio congiunto con la Cina, secondo cui “l’introduzione attraverso un incidente di laboratorio era considerata un percorso estremamente improbabile”.

Il presidente Biden dopo la notizia dei 13 marines morti a kabul nel corso della ritirata

La propensione di Biden a perseguire la nuova guerra fredda attraverso canali multilaterali è continuata nel suo impegno con il G7 e la NATO . Trump notoriamente ha denigrato entrambi i forum e si è divertito ad alienare i vassalli sub-imperiali degli Stati Uniti. Biden, nel frattempo, ha usato questi vertici con grande efficacia come facciata apparentemente internazionalista per l’accerchiamento militare della Cina. A giugno, un comunicato del vertice della NATO a Bruxelles ha identificato per la prima volta “le ambizioni dichiarate e il comportamento assertivo della Cina” come “sfide sistemiche all’ordine internazionale basato su regole e alle aree rilevanti per la sicurezza dell’Alleanza”. Nei mesi successivi Gran Bretagna, Francia e persino Germania hanno lanciato performative incursioni navali nel Mar Cinese Meridionale, quasi l’opposto dell’apparente mandato dell’alleanza nel Nord Atlantico.

La risposta di Biden e dei Democratici all’ondata interna di razzismo anti-asiatico, slegandolo in modo retorico dalla loro aggressione imperiale contro la Cina, ha seguito una logica simile. Sono finiti i giorni della magniloquenza presidenziale sul “virus cinese” e sull'”influenza Kung”. Invece, dopo le sparatorie alle terme di Atlanta del 16 marzo, i Democratici hanno fatto gli straordinari per identificare Trump e i suoi lealisti come il luogo unico del violento animus anti-asiatico. Hanno esteso la promessa della piena inclusione nella società americana e della protezione da atti isolati di terrorismo vigilante, una promessa in qualche modo sottoscrittada un sistema di polizia violentemente razzista e condizionato da sdolcinate manifestazioni di lealtà al progetto imperiale. L’incorporazione selettiva degli Stati Uniti della diaspora asiatica e in particolare cinese, in cambio della collusione attiva degli americani asiatici nella demonizzazione implacabile da parte degli Stati Uniti dei loro paesi di origine, ha un ampio precedente storico .

Che Biden abbia firmato il (prevedibilmente iper-carcerario) COVID-19 Hate Crimes Act il 20 maggio 2021, pochi giorni prima di ordinare al suo apparato di intelligence di alimentare le fiamme dell’odio sinofobico promuovendo il mito della fuga di notizie dal laboratorio, è una testimonianza dell’inestimabile ipocrisia di “antirazzismo” liberale.

Nessuna figura nell’amministrazione Biden incarna in modo così completo la vacuità di tale politica come Kamala Harris, un ex procuratore infamemente vendicativo ora celebrato come il primo vicepresidente nero e asiatico. Per coincidenza o no, anche lei si è trovata a recitare una parte imbarazzante nella guerra ibrida contro la Cina mentre i progetti imperiali del suo governo in Afghanistan precipitavano verso il loro ignobile epilogo. Mentre gli umiliati militari statunitensi evacuavano in modo caotico l’unico pezzo rimanente di territorio afghano che controllava dopo una guerra di 20 anni, assicurandosi di commettere alcuni crimini di guerra di separazione affinché i civili longanimi lo ricordassero, Harris è stato incaricatocon l’arruolamento di Singapore e Vietnam nelle macchinazioni degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale.

Il Vietnam almeno non ha abboccato, riaffermando invece i suoi legami storici con la Repubblica popolare cinese come uno stato socialista.

Detto questo, il fallimento più spettacolare del ritorno degli Stati Uniti alle tradizionali strutture di alleanza è senza dubbio il ritiro stesso dell’Afghanistan. L’ironia è inevitabile: Joe Biden, che ha puntato così tanto sul multilateralismo e su una netta rottura di reputazione con il suo predecessore, ha fatto infuriare i suoi “partner della coalizione” onorando l’ impegno unilaterale di Trump a porre fine a 20 anni di brutale occupazione militare. Straordinariamente, gli Stati Uniti hanno forzato i loro alleati occidentali ad accettare la sconfitta assoluta di un progetto imperiale comune, che hanno avviato , danneggiando gravemente le loro relazioni con i loro alleati nel processo.

Ministro esteri cinese

Già, naturalmente, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno già minando le prospettive di una pace duratura minacciando il nuovo governo afghano di sanzioni debilitanti e temendo un nuovo asse “Talibani-Pakistan-Cina“. Questa confluenza di eventi non è passata inosservata in Cina, dove il ministro degli Esteri Wang Yi ha esortato gli Stati Uniti a “lavorare con la comunità internazionale per fornire all’Afghanistan l’urgente necessità economica, mezzi di sussistenza e assistenza umanitaria”, condannando “la cosiddetta indagine rapporto sulle origini di COVID-19 prodotto dalla comunità di intelligence degli Stati Uniti” su una chiamata con il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Nell’immaginazione febbrile dei pianificatori di guerra statunitensi e dei loro adulatori dei media, i più grandi nemici ideologici, di civiltà e gruppi razziali dell’impero del secolo scorso – comunismo, jihadismo islamista e Cina in ascesa – sembrano fondersi in uno. Si spera che gli eventi recenti abbiano insegnato ai potenziali partner degli Stati Uniti a pensarci due volte prima di seguirli ancora una volta fino alla rottura.



Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter . Charles Xu è un membro del collettivo Qiao e del collettivo No Cold War .

Fonte: Globetrotter

Traduzione: Luciano Lago