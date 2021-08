Timori per un altro disastro della “guerra per sempre” in Iraq





di JONATHAN GORVETT

Biden ha promesso di porre fine alle operazioni di combattimento statunitensi in Iraq entro la fine dell’anno, un ritiro che minaccia di riprendere la debacle afghana

La rapida acquisizione dei talebani e il caotico ritiro dell’America dall’Afghanistan hanno fatto risuonare campanelli d’allarme nel vicino Iraq, l’altra “guerra per sempre” da cio sembra che gli Stati Uniti intendano uscire entro quest’anno.

Sia i paralleli che le differenze tra Baghdad e Kabul sono stati trasmessi da politici ed esperti iracheni negli ultimi giorni, con molti che hanno espresso shock e sconcerto per l’improvviso crollo afghano di Washington.

“Nessuno si aspettava questo tipo di ritiro”, ha detto ad Asia Times, Bayar Mustafa, dell’Università del Kurdistan-Hewler di Erbil. “Hanno persino lasciato indietro tutte le loro armi personali e di reparto. Che tipo di ritiro è? È un grande fallimento per gli Stati Uniti”.

Il presidente Joe Biden è ora anche il terzo leader statunitense consecutivo a sostenere la fine delle “guerre per sempre” americane, promettendo il 26 luglio che “In Iraq… non saremo, entro la fine dell’anno, in un missione di combattimento.”

Allo stesso tempo, l’amministrazione di Baghdad ha molte somiglianze con quella che è appena crollata a Kabul, con l’Iraq ancora uno stato estremamente fragile 18 anni dopo che la coalizione guidata dagli Stati Uniti ha invaso e occupato per la prima volta il paese (distruggendono buona parte delle infrastrutture e provocando centinaia di migliaia di vittime, N.d.R.).

Queste somiglianze includono un governo centrale che manca di autorità nazionale mentre è afflitto da accuse di corruzione, settarismo e incompetenza.

Allo stesso tempo, sia Baghdad che Erbil – la capitale del nord iracheno controllato dai curdi – hanno ricevuto colossali quantità di aiuti militari e finanziari dagli Stati Uniti e dai loro alleati dal 2003.

Iraq Soldati USA in base militare

Tuttavia, le forze di sicurezza irachene in gran parte addestrate dall’occidente rimangono divise, con la loro lealtà ed efficacia spesso messe in discussione – simili alle forze di sicurezza nazionali afgane addestrate dagli USA che si sono rapidamente sgretolate dopo il ritiro delle truppe statunitensi.

“Attualmente, c’è una squadra di consulenti militari statunitensi in Iraq che è formata da circa 2.500 persone”, ha detto ad Asia Times Ibrahim Al-Marashi, professore associato presso la California State University San Marcos. “È circa lo stesso numero di truppe che c’erano in Afghanistan alla vigilia del ritiro” (oltre ad un numero imprecisato di contractors, N.d.R.).

In tali circostanze, “Il pubblico in generale qui è stato psicologicamente colpito dall’impatto del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan”, ha detto ad Asia Times Dlawer Ala’Aldeen, del Middle East Research Institute di Erbil. “Sono rimasti a chiedersi, possiamo fare affidamento sul fatto che gli Stati Uniti rimangano – e cosa accadrà se se ne andranno?”

Calcoli complessi

Tuttavia, nonostante tutte le somiglianze tra le due missioni guidate dagli Stati Uniti, ci sono anche differenze fondamentali.

Per la prima, gli Stati Uniti hanno già tentato di ritirarsi dall’Iraq, con quelle che Washington ora vede come conseguenze disastrose.

“Nel 2011, l’ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha ritirato le forze statunitensi qui, molto prima che decidessero di ritirarsi dall’Afghanistan”, ricorda Mustafa. “Quello che li ha riportati indietro è stato l’Isis” (di cui si sapeva che fosse collegato con l’intelligence USA e saudita, N.d.R.).

Nel 2014, lo Stato Islamico ha invaso gran parte della Siria e dell’Iraq.

“Circa 66.000 soldati iracheni, addestrati ed equipaggiati dagli Stati Uniti sono stati sconfitti da forse 500 combattenti dell’ISIS”, aggiunge Mustafa.

Una coalizione guidata dagli Stati Uniti, insieme alle forze curde e a un gruppo ombrello di milizie sciite irachene filo-iraniane, note come Forze di mobilitazione popolare (PMF), ha organizzato l’eventuale contrattacco.

Da allora, l’ISIS è stato ampiamente sconfitto, ma è ancora attivo sia in Iraq che nella vicina Siria.

“C’è una grande lezione da imparare sulla debolezza del governo di Baghdad e sull’importanza della presenza degli Stati Uniti”, aggiunge Mustafa.

Un’altra grande differenza tra Iraq e Afghanistan è che, a parte l’ISIS, l’altro principale beneficiario di un’uscita degli Stati Uniti sarebbe probabilmente un paese particolarmente problematico per gli Stati Uniti.

L'”Iran”, dice Ala’Aldeen. “Quello è l’elefante nella stanza. Se non ci fosse un punto d’appoggio degli Stati Uniti qui, l’Iran avrebbe mano libera in Iraq e Siria, fino al Libano”.

I gruppi filo-iraniani in Iraq hanno anche chiesto agli Stati Uniti di porre fine del tutto alla loro presenza nel paese (dopo l’assassinio del generale Soleimani e del vice comandante delle forze di resistenza irachene, N.d.R.).

Alcuni gruppi all’interno del PMF hanno anche attaccato basi statunitensi nel Paese negli ultimi mesi, anche con droni e razzi.

Tuttavia, allo stesso tempo, “le milizie in Iraq legate all’Iran non devono conquistare il paese, come i talebani”, sottolinea Al-Marashi, “perché sono già in parlamento”.

In effetti, i partiti sciiti filo-iraniani hanno già un peso maggiore nella politica interna irachena (in un paese a maggioranza sciita, N.d.R.).

È stata la pressione di questi gruppi a inviare il primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadhimi a Washington a luglio per convincere Biden ad annunciare l’imminente fine delle operazioni di combattimento statunitensi.

Milizie filo iraniane in Iraq

“Se il sostegno degli Stati Uniti venisse meno, l’opposizione interna a questi gruppi filo-iraniani mancherebbe della massa critica per affrontarli e prevenire l’egemonia iraniana”, afferma Ala’Aldeen.

Nel frattempo, il sostegno militare degli Stati Uniti (e di Israele, N.d.R.) alle forze curde ha anche sollevato le ire di un secondo vicino: la Turchia.

Ankara sostiene che alcune di queste forze sostenute dagli Stati Uniti siano collegate ai guerriglieri separatisti curdi turchi – il PKK – e ha chiesto agli Stati Uniti di cessare di aiutarli.

La Turchia ha anche lanciato operazioni militari contro presunte basi del PKK nell’Iraq settentrionale controllato dai curdi, noto come governo regionale curdo (KRG).

Ankara mantiene anche una serie di “posti di osservazione” militari all’interno del territorio iracheno.

“Se gli Stati Uniti se ne vanno, l’Iraq e il KRG saranno ancora più vulnerabili nei confronti di Turchia e Iran”, afferma Ala’Aldeen.

In effetti, “la Turchia sta già testando la reazione degli Stati Uniti e della comunità internazionale”, afferma Mustafa, riferendosi a un attacco di droni turchi del 17 agosto su una clinica a Sinjar, nel nord-ovest dell’Iraq.

L’attacco ha ucciso un alto funzionario curdo iracheno legato ad Ankara con il PKK, insieme ad almeno altri due.

“Il governo iracheno non ha nemmeno potuto condannare l’azione”, aggiunge Mustafa. “Ci fa sentire che il paese rischia di diventare un campo di battaglia tra la Turchia e gli iraniani se gli Stati Uniti e l’Occidente si ritirassero”.

Occhio all’uscita

Nel frattempo, da quando è iniziato il crollo del governo appoggiato dall’Occidente a Kabul, i funzionari statunitensi hanno voluto sottolineare che non ci sono paralleli con l’Iraq.

Il ritiro “chiaramente non è nella mente del presidente Biden”, ha detto l’11 agosto ai giornalisti curdi a Erbil l’ambasciatore degli Stati Uniti in Iraq Matthew Tueller, promettendo che gli Stati Uniti erano in Iraq “a lungo termine”.

Tuttavia, gli eventi in Afghanistan hanno chiaramente provocato nuove idee in Iraq e altrove nella regione.

“Molti stanno cercando di riposizionare, ricalcolare le loro opzioni e opinioni sugli Stati Uniti e sul loro ruolo qui in Iraq”, afferma Mustafa.

Il modo in cui questi ricalcoli andranno a finire nei mesi a venire probabilmente porrà le basi anche per qualcosa di più della semplice politica interna irachena.

Come ha detto anche Tueller a Erbil, “La sicurezza del Medio Oriente è la sicurezza dell’Iraq” – con molti a Baghdad e oltre probabilmente d’accordo.

Nota: Difficilmente si può pensare che siano gli USA a garantire la sicurezza, visto il ruolo distruttivo svolto da Washington in questo paese arabo.

Fonte: Asia Times

Traduzione e note: Luciano Lago