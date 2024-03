Tik Tok Sotto esame Negli USA (Critica Israele)

Il peccato di TikTok è vantare milioni di giovani utenti che criticano Israele.

di Alfredo Jalife-Rahme

Un voto bipartisan della Camera dei Rappresentanti americana ha approvato un emendamento che può vietare e/o censurare il social network cinese TikTok.

La società cinese ByteDance, che controlla TikTok, il più grande social network al mondo con più di un miliardo di utenti, ha sei mesi di tempo per vendere le sue azioni o essere bloccata negli Stati Uniti.

Il peccato di TikTok è vantare milioni di giovani utenti che criticano il genocidio di Israele, motivo per cui l’onnipotente ” lobby israeliana ” ( https://bit.ly/3vi7Ai7 ) ne ha chiesto il divieto e/o l’estinzione.

ByteDance, con sede a Pechino, con oltre 85 miliardi di dollari di fatturato e 150.000 dipendenti, è registrata nel paradiso fiscale delle Isole Cayman e, 12 anni dopo la sua fondazione, è accusata da entrambi i partiti al Congresso di mettere a rischio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti . Come se GAFAM –Google/Amazon/Facebook/Apple/Microsoft– non avesse messo a rischio la sicurezza nazionale del resto del pianeta: La prigione informatica invisibile : Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter (GAFAT; https:// bit.ly/3OMHLgI ).

Tutto ha a che fare con le elezioni presidenziali determinanti negli Stati Uniti, che secondo il think tank britannico Chatham House ( https://bit.ly/3IADKsp ) stanno subendo uno sconvolgimento implosivo.

Ora Trump, che ha cercato di boicottare TikTok durante il suo mandato, ha criticato l’ emendamento McCarthyite digitale , dovuto, secondo la BBC, al suo recente incontro con il donatore repubblicano Jeff Yass, che possiede una minoranza di azioni di ByteDance .

La deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene ha sottolineato che l’emendamento proibitivo potrebbe forzare la vendita di altre reti con il pretesto di proteggere i dati fondamentali degli Stati Uniti da avversari stranieri .

Secondo WSWS, l’emendamento al silenzio di TikTok intensifica la censura sulle reti e prepara una guerra contro la Cina.

I politici anti-cinesi di entrambi i partiti dichiarano che la minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti deriva dall’applicazione dell’algoritmo di Tik Tok e dall’uso dell’intelligenza artificiale per raccogliere informazioni e manipolare i cittadini statunitensi a beneficio di Pechino . Non sarebbe peggiore ciò che applica la GAFAM/GAFAT, che cattura e vende i dati degli utenti spiati illegalmente?

È inquietante che il divieto contro TikTok, la cui metà dei suoi 170 milioni di utenti negli Stati Uniti ha tra i 18 e i 34 anni, venga generato otto mesi prima delle elezioni presidenziali.

Negli Stati Uniti, TikTok è stato coerente nella sua critica sia al genocidio di Israele che all’aberrante politica estera statunitense ( https://bit.ly/3IFZGSJ ).

WSWS espone che “il direttore della Jewish Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, è stato sorpreso in un audio trapelato chiamando questo il problema di TikTok , che sostiene il suo divieto sulla base del fatto che facilita la diffusione dell’antisemitismo: una disinformazione a buon mercato che viene lanciata contro coloro che si oppongono al genocidio di Gaza rivela che “gli utenti delle piattaforme di social media hanno scoperto che determinate parole o frasi, come ‘Gaza’ o ‘Genocidio’, fanno sì che i loro post vengano contrassegnati e cancellati”.

Ben Samuels, del quotidiano israeliano Haaretz e molto vicino al duo khazariano Jacob Sullivan e Antony Blinken, liquida il fatto che l’onnipotente “ lobby israeliana ” AIPAC – allo scopo di soffocare l’antisentimento – Israele e antisemita (sic) – è dietro l’ emendamento e squalifica le proteste come pura teoria del complotto.

È stato sorprendente che la Federazione ebraica del Nord America (JFNA), che rappresenta centinaia di comunità ebraiche , abbia sostenuto l’emendamento contro TikTok.

La JFNA ha dichiarato in una lettera al Congresso: La nostra comunità comprende che i social media sono uno dei principali motori dell’antisemitismo (sic!) e che TikTok è di gran lunga il peggior trasgressore .

Non è stata una sorpresa che il Khazaro Steve Mnuchin, ex segretario al Tesoro, sia stato il primo ad acquisire TikTok.

Nota: La potente lobby si conferma ancora una volta come l’entità occulta che guida lo politica di Washington e che impone e sue direttive a qualunque altro organismo che non sia conforme con gli interessi di Israele. Non per nulla lo stesso Netanyahu si era vantato di avere il pieno controllo del governo di Washington e di poter agire senza temere di essere fermato nelle sue operazioni di massacro organizzato della popolazione palestinese.

Fonte: La Jornada

Traduzione e nota: Luciano Lago