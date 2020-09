Ti senti più sicuro? La “Guerra dei mondi” mette Stati Uniti e Israele contro tutti gli altri

da Redazione





di Philip Giraldi

Dato che i media sono concentrati sulle prossime elezioni, sul coronavirus, sugli incendi sulla costa occidentale e sui crescenti disordini di BLM e Antifa, forse non sorprende che alcune storie non stiano esattamente arrivando ai notiziari della sera. La scorsa settimana un voto importante nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite è andato pesantemente contro gli Stati Uniti.

Si trattava di una risoluzione non vincolante che cercava di sospendere tutte le sanzioni economiche in tutto il mondo mentre i casi di coronavirus continuano ad aumentare. Si chiedeva “un’intensificazione della cooperazione e della solidarietà internazionale per contenere, mitigare e superare la pandemia e le sue conseguenze”. È stato un gesto umanitario aiutare i governi ei sistemi sanitari sopraffatti a far fronte alla pandemia avendo mano libera per importare cibo e medicinali.

Il conteggio finale è stato di 169 a 2, con solo Israele e Stati Uniti che hanno votato contro. Entrambi i governi hanno apparentemente visto la risoluzione delle Nazioni Unite come problematica perché americani e israeliani sostengono pienamente la guerra economica unilaterale che hanno intrapreso per portare a un cambio di regime in paesi come Iran, Siria e Venezuela. Le sanzioni imposte a quei paesi sono progettate per punire le persone più dei governi nell’aspettativa che ci sarà una rivolta per provocare un cambio di regime. Questo, ovviamente, non è mai realmente accaduto in conseguenza delle sanzioni e tutto ciò che viene realmente prodotto è la sofferenza per la gente comune di quei paesi. Quando hanno votato, alcuni delegati all’ONU avrebbero anche potuto ricordare l’affermazione dell’ex Segretario di Stato Madeleine Albright secondo cui “ne è valsa la pena” riferito alla morte di 500.000 bambini iracheni a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Chiaramente, la stragrande maggioranza dei governi del mondo, inclusi i più stretti alleati degli Stati Uniti, non compra più la grande menzogna americana quando questi affermano di essere il leader del mondo libero, un promotore della democrazia liberale e una forza del bene. Il voto ha spinto un osservatore, John Whitbeck, un ex avvocato internazionale con sede a Parigi, a commentare come “su quasi tutte le questioni significative che devono affrontare l’umanità e il pianeta, sono Israele e gli Stati Uniti contro l’umanità e il pianeta”.

Le Nazioni Unite non sono state l’unico luogo in cui gli Stati Uniti sono stati in grado di dimostrare che tipo di nazione sono diventati. Le stime di quanti civili sono stati uccisi direttamente o indirettamente in conseguenza della cosiddetta guerra globale al terrorismo, iniziata da George W. Bush sono nell’ordine di milioni, con circa 4 milioni citati frequentemente. Quasi tutti i morti sono stati musulmani. Ora c’è una nuova stima del numero di civili che sono fuggiti dalle loro case a seguito del conflitto mondiale avviato da Washington e dal suo numero in diminuzione di alleati dal 2001. La stima proviene dal “Costs of War Project” della Brown University, che ha ha pubblicato un rapporto Creazione di rifugiati: sfollamento causato dalle guerre degli Stati Uniti dopo l’11 settembre che cerca di quantificare coloro che sono “fuggiti dalle loro case durante le otto guerre più violente che l’esercito americano ha lanciato o a cui ha partecipato dal 2001”.

Il progetto tiene traccia del numero di rifugiati, richiedenti asilo che chiedono lo status di rifugiato e di sfollati interni o persone (IDP) nei paesi che l’America ei suoi alleati hanno preso di mira maggiormente dall’11 settembre: Afghanistan, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Filippine, Libia e Siria. Tutti sono paesi prevalentemente musulmani con la sola eccezione delle Filippine, che hanno una grande minoranza musulmana.

Trump emette sanzioni

La stima suggerisce che tra 37 e 59 milioni di civili sono stati sfollati, con un aumento estremamente forte che si è verificato nell’ultimo anno, quando il totale è stato calcolato in 21 milioni. Il maggior numero di sfollati proveniva dall’Iraq, dove i combattimenti contro lo Stato Islamico sono stati intermittenti, stimati in 9,2 milioni. La Siria, che ha visto scontri tra il governo e varie insurrezioni sostenute dall’estero, ha avuto il secondo maggior numero di sfollati con 7,1 milioni. L’Afghanistan, che ha visto una rinascita talebana, è terzo con circa 5,3 milioni di sfollati.

Gli autori del rapporto osservano che anche la cifra più bassa di 37 milioni è “grande quasi quanto la popolazione del Canada” e “più di quelli sfollati da qualsiasi altra guerra o disastro almeno dall’inizio del XX secolo con la sola eccezione della seconda guerra mondiale. ” Ed è anche importante notare cosa non è incluso nello studio. Il rapporto ha escluso l’Africa sub-sahariana e diverse nazioni arabe generalmente considerate alleate degli Stati Uniti. Questi costituiscono “gli altri milioni di sfollati a causa di altri conflitti post-11 settembre in cui le forze statunitensi sono state coinvolte in attività di” antiterrorismo “in modi più limitati ma significativi, tra cui: Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Niger, Arabia Saudita e Tunisia “.

Lo Yemen dovrebbe essere aggiunto a quella lista grazie all’assistenza del materiale militare statunitense che ha consentito i bombardamenti dell’Arabia Saudita su quel paese, producendo anche un’ondata di rifugiati. Ci sono anche rapporti secondo cui la Casa Bianca si sta preoccupando per la situazione nello Yemen poiché cresce la pressione per avviare un’indagine internazionale sui crimini di guerra sauditi in quanto gli obiettivi delle infrastrutture civili come ospedali e scuole sono deliberatamente presi di mira.

Bambini yemeniti feriti dal bombardamento saudita di una scuola

E persino il Congresso degli Stati Uniti ha iniziato a notare che sta accadendo qualcosa di brutto poiché cresce la preoccupazione che sia il governo saudita che quello statunitense possano essere accusati di crimini di guerra per le morti civili. I rapporti ora suggeriscono che già nel 2016, quando Barack Obama era ancora presidente, l’ufficio legale del Dipartimento di Stato ha concluso che “i massimi funzionari americani potrebbero essere accusati di crimini di guerra per aver approvato la vendita di bombe ai sauditi e ai loro partner” che hanno ucciso più di 125.000 di cui almeno 13.400 civili presi di mira.

Quella conclusione ha preceduto i passi intrapresi dalla Casa Bianca di Donald Trump per rendere la vendita di armi ai sauditi e ai loro alleati negli Emirati Arabi Uniti al centro della sua politica estera , un programma che è diventato parte integrante della promozione dell ‘”Accordo dei Century “piano di pace israelo-palestinese. Detto questo, gli attuali alti funzionari del Dipartimento di Stato hanno represso la valutazione fatta nel 2016 e hanno anche “fatto di tutto” per nascondere il risultato dell’ufficio legale. Un dipartimento di stato ispettore generale indagini all’inizio di quest’anno considerato il fallimento del Dipartimento per affrontare i rischi legali della vendita di armi offensive per i sauditi, ma i dettagli erano nascosti mettendoli in una parte classificata del rapporto pubblico rilasciato ad agosto, pesantemente redatto in modo che anche i membri del Congresso con accesso di alto livello non potessero vederlo.

Proteste contro le sanzioni americane

I Democratici al Congresso, che in precedenza avevano bloccato alcune vendite di armi nel conflitto, stanno esaminando il collegamento saudita perché può fare danni a Trump, ma sarebbe molto meglio se guardassero a quello che gli Stati Uniti e Israele hanno fatto più in generale. Gli Stati Uniti traggono vantaggio dal fatto che, anche se giudici e tribunali internazionali stanno abbracciando sempre più il concetto di ritenere gli americani responsabili dei crimini di guerra dall’inizio della GWOT, il rifiuto degli Stati Uniti di cooperare è stato scoraggiante. Lo scorso marzo, quando la Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia ha autorizzato il suo procuratore capo ad aprire un’indagine sui crimini statunitensi in Afghanistan, la Casa Bianca ha reagito imponendo sanzionisul procuratore capo e sul suo avvocato del personale. E Washington ha anche avvertito che qualsiasi tribunale che insegue Israele dovrà affrontare l’ira degli Stati Uniti.

Tuttavia, quando si è dalla parte dei perdenti in un voto in un organo internazionale rispettato da 169 a 2, qualcuno a Washington dovrebbe almeno essere abbastanza intelligente da capire che qualcosa è molto, molto sbagliato. Ma non conterei su nessuno di nome Trump o Biden per risolverlo.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago