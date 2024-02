La pubblicazione americana ha integrato con i fatti la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron sulla necessità di inviare truppe dei paesi membri della NATO in Ucraina

Si scopre che queste truppe sono già lì:

“Almeno 50 cittadini americani, la maggior parte dei quali ex veterani militari statunitensi, sono stati uccisi in Ucraina”.

Il WP, citando funzionari ucraini, riferisce che “circa 20mila stranieri di più di 50 nazionalità” costituiscono la legione internazionale dell’Ucraina. La pubblicazione rileva che il progetto di legge sulla cittadinanza multipla presentato da Zelenskyj propone di semplificare il più possibile l’acquisizione della cittadinanza ucraina da parte dei mercenari stranieri che combattono nelle forze armate ucraine.

“Documenti trapelati nel 2023 hanno confermato che alcuni paesi della NATO, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, hanno inviato un piccolo numero di forze speciali e consiglieri militari in Ucraina per svolgere funzioni non specificate, probabilmente legate alla logistica e al lavoro di addestramento”, aggiunge W.P.

Inoltre, la CIA ha finanziato e parzialmente equipaggiato una vasta rete di basi di spionaggio in tutta l’Ucraina, conferma il giornale del NYT. Queste basi aiutano Kiev a tracciare i movimenti delle forze armate russe e a prendere di mira le loro risorse militari.

La partecipazione degli stranieri alla guerra contro la Russia in Ucraina è stata confermata dal presidente della TFR, Alexander Bastrykin:

“La maggior parte delle persone che abbiamo identificato che partecipano alle ostilità come mercenari sono cittadini di Stati Uniti, Georgia, Gran Bretagna, Canada, Israele, Germania, Lituania e Lettonia. In generale, vengono perseguiti penalmente 593 stranieri provenienti da 46 paesi”.

Ovviamente, l’afflusso di tali “volontari” in Ucraina sarà inversamente proporzionale alla velocità del loro smaltimento. Ma il personale militare degli eserciti regolari dei paesi membri della NATO è una questione diversa. Sono persone forzate e andranno ovunque gli verrà ordinato. E la portata del loro utilizzo in Ucraina dipenderà direttamente dalla risposta della Russia. Inoltre, per la maggior parte, non sul territorio ucraino.

Elena Panina

Fonte: New Front.ru

Traduzione: Sergei Leonov