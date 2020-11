The Washington Post: la strategia di Trump in Medio Oriente ha raggiunto un catastrofico vicolo cieco

L’analista del Washington Post, Jackson Dell, ha verificato che Trump ha ottenuto l’opposto di quello che aveva detto di volere, quando si era candidato alla presidenza: rimuovere gli Stati Uniti dal Medio Oriente e “dalle sue guerre che non finiscono mai”.

Jackson Dell ha scritto un articolo sul quotidiano americano “Washington Post” in cui ritiene che l’eredità di politica estera più positiva del presidente Donald Trump fosse quella nel Grande Medio Oriente: gli accordi di normalizzazione tra “Israele” e tre paesi arabi; L’occupazione di territori precedentemente controllati da “Isis” in Siria e Iraq e l’accordo di pace tra Stati Uniti e movimento talebano afghano.

Le campagne per la “massima pressione” per disarmare la Corea del Nord e democratizzare il Venezuela sono fallite, ha scritto l’analista. Anche il tentativo di utilizzare i dazi e le sanzioni per costringere la Cina ad abbandonare il mercantilismo è fallito e le relazioni con gli stretti alleati statunitensi in Europa sono in rovina.

Ma anche in Medio Oriente c’è una storia più grande e più negativa. Il vero risultato delle politiche di Trump è stato rivelato in quell’area, non al partito gonfiato della propaganda della Casa Bianca a settembre che includeva leader israeliani, del Bahrein ed degli Emirati, ma in una riunione allo Studio Ovale 10 giorni fa, dove il presidente Trump aveva chiesto ai suoi consiglieri di bombardare l’Iran. La sua proposta – che è stata rapidamente respinta (al momento) dalla squadra di sicurezza nazionale – ha mostrato come la strategia complessiva di Trump negli ultimi quattro anni abbia portato a un catastrofico vicolo cieco.

Fondamentalmente, la scommessa di Trump in Medio Oriente era di seguire strettamente gli Stati Uniti sulle orme di “Israele”, Arabia Saudita e altri stati arabi sunniti, per poi unirsi a loro in una campagna implacabile contro l’Iran sciita. Trump era determinato a rinnegare l’accordo nucleare con la “Repubblica islamica”, perché quello era stato un risultato significativo nella politica estera del presidente Barack Obama; Nel suo primo viaggio all’estero, è stato attirato dai leader sauditi, che erroneamente presumevano che avrebbero acquistato centinaia di miliardi di armi americane. Trump, nella sua politica estera, era ansioso di compiacere i cristiani evangelici americani, per i quali Israele è una causa sacra ( nel mito della “grande Israele” dal Nilo all’Eufrate).

L’analista ha considerato che questa politica ha fallito sotto tutti gli aspetti. Nonostante le severe sanzioni e l’assassinio del suo generale di rango più alto, il tenente generale Qassem Soleimani, “il regime iraniano non è crollato né ha diminuito la sue azioni aggressive in tutto il Medio Oriente. Le sue milizie sciite in Iraq stavano ancora sparando missili contro l’ambasciata americana a Baghdad la scorsa settimana”.

Dopo che Trump ha annullato l’accordo nucleare, Teheran ha aumentato la sua produzione di uranio arricchito e ora ha 12 volte più scorte rispetto a quando Trump è entrato in carica, abbastanza per due testate nucleari. Questo ha spinto Trump a cercare inutili proposte per esaminare l’opzione di un bombardamento sull’Iran, possibilità che sembra abbandonata dietro il parere dei suoi consiglieri che avvertono del rischio di scatenare una guerra regionale durante i suoi ultimi giorni in carica.

L’analista ha affermato inoltre che la forte pregiudiziale a favore dei sauditi di Trump e l’amicizia del genero, Jared Kusner, con il principe Bin Salman, ha portato alla giustificazione della loro crescente aggressione esterna e repressione interna, dal bombardamento criminale di scuole e mercati nello Yemen all’uccisione e allo smembramento del giornalista in esilio Jamal Khashoggi. Il suo assoluto sostegno al primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu lo ha portato a sostenere un “piano di pace” unilaterale, che prende il nome di “l’accordo del secolo”, stranamente esclusivo a favore di “Israele” e che esclude i palestinesi, tanto che ha portato solo alla rottura delle relazioni tra loro.

Forse la cosa più importante, Trump ha ottenuto l’opposto di ciò che ha detto di volere quando si è candidato alla presidenza: rimuovere gli Stati Uniti dal Medio Oriente e le sue “guerre che non finiscono mai”. Obama aveva lo stesso obiettivo e l’accordo con l’Iran ne era parte integrante: l’idea era di contrastare la più grande minaccia potenziale per gli Stati Uniti e “Israele” – intendendo un arsenale nucleare iraniano – e quindi di rafforzare l’equilibrio nella regione tra gli sciiti guidati dall’Iran ei sunniti guidati dall’Arabia Saudita.

Ma Trump ha ripristinato la minaccia delle armi nucleari iraniane, ha incoraggiato la guerra settaria voluta dagli estremisti sunniti e sciiti, e poi ha reso gli Stati Uniti pienamente alleati con la parte sunnita, rendendo impossibile il disimpegno dalla regione. Ha finito per inviare migliaia di truppe americane in Medio Oriente per difendere il saccheggio dei giacimenti petroliferi siriani e le petroliere dagli attacchi iraniani e, nonostante l’annunciato ritiro delle truppe di 11 ore, è stato costretto a lasciare le forze americane in Iraq e Siria.

Lo stesso analista del Washington Post ha considerato che “gli accordi tra Israele e i paesi arabi sono stati il ​​lato positivo di questo disastro: la coalizione anti-Iran sostenuta dagli Stati Uniti ha riunito lo stato ebraico con alcuni degli stati arabi. Ma se anche Trump avesse messo in disparte gli Stati Uniti, questo riavvicinamento tra loro sarebbe avvenuto comunque”. Gli stati arabi si sono avvicinati a Israele, la superpotenza locale, specificamente per proteggersi dal ritiro degli Stati Uniti dalla regione.

Allora cosa farà il presidente eletto Joe Biden con questo pasticcio? Lui ha detto che deve prima ricordare gli errori che lui e Obama hanno commesso durante la loro epoca, vale a dire, il giudizio sbagliato che l’istituzione di un accordo di pace israelo-palestinese è la chiave per la regione, e renderlo una priorità nonostante la riluttanza degli attuali leader a farlo. Ma poi Biden deve rilanciare la strategia di equilibrio di Obama, che consente agli Stati Uniti di prendere posizione sull’aggressione e sulle violazioni dei “diritti umani” da parte di Iran e Arabia Saudita, allontanando il centro delle sue politiche dal Medio Oriente che i due ex presidenti cercavano entrambi.

L’analista ha concluso dicendo che il primo passo è: non bombardare l’Iran. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato che Teheran tornerà a rispettare le precedenti restrizioni sulla sua attività nucleare “senza negoziati e … senza condizioni se Biden revocasse le sanzioni imposte da Trump. Questo è un qualcosa che vale la pena esplorare”.

Fonte: Washington Post

Titolo originario: ” Trump’s overarching Middle East strategy reaches a disastrous dead end”

Nota: Anche l’organo ufficiale del fronte Liberal degli Stati Uniti riconosce che la politica dell’Amministrazione Trump è stata un completo fallimento, ma omettono di dire che era stata la politica di Obama a gettare i presupposti del disastro, viste le azioni fatte dal duo Obama/Clinton per favorire le guerre di destabilizzazione in Medio Oriente utilizzando i gruppi jihadisti come Al Nusra e l’ISIS creati dai servizi di Intelligence degli USA, dell’Arabia Saudita e della Turchia. Il vecchio piano di balcanizzazione del Medio Oriente, in particolare della Siria, è fallito grazie alla resistenza della popolazione e dell’Esercito siriano, unitamente a Hezbollah e alle forze iraniane che hanno creato l’Asse della Resistenza, oltre naturalmente all’intervento russo che ha mandato in fumo i piani di Washington e Tel Aviv sulla Siria. La Storia di questi ultimi anni insegna che, quando le forze dell’Impero trovano un osso duro, allora diventa impossibile per gli Yankee raggiungere i propri obiettivi. Era già accaduto in Vietnam e si ripete in Siria.

L’America in Medio Oriente si è dimostrata una “Tigre di Carta”.

