The Washington Post: La guerra economica alla Russia minaccia Washington di perdere la sua influenza finanziaria





Il quotidiano nord americano “Washington Post” parla delle conseguenze della guerra economica globale sulla Russia nei confronti di Washington, e afferma che alcuni grandi paesi stanno cercando di liberarsi dal controllo della valuta statunitense.

Il quotidiano americano “Washington Post” ha affermato che la guerra economica alla Russia minaccia gli Stati Uniti di perdere la loro influenza finanziaria nel mondo.

L’autore dell’articolo sul giornale ha spiegato che “le conseguenze della guerra economica globale condotta dall’Occidente collettivo sulla Russia rimarranno tangibili per decenni”.

Ha aggiunto: “Ora viviamo in un mondo in cui competono grandi potenze, nazionalità economiche e disimpegno tecnologico”, osservando che “i rischi di un’ulteriore guerra economica non sono ancora nucleari, ma sono molto alti, anche per gli Stati Uniti”.

Secondo l’autore, “il pericolo più significativo per Washington è che gli Stati Uniti stiano combattendo questa guerra economica globale in gran parte da soli usando la posizione unica del dollaro”.

Ha spiegato che ” molti grandi paesi, come Arabia Saudita, altri stati del Golfo, India, Turchia, Indonesia e Cina, stanno cercando allo stesso tempo di liberarsi dal controllo della valuta statunitense e di allontanarsi dall’influenza economica di Washington. “

In questo contesto, il Fondo Monetario Internazionale , oggi, ha ritenuto che “la guerra in Ucraina sia il fattore più importante di rallentamento dell’economia globale”, rilevando che “la ricerca della pace è lo strumento primario della politica economica”.

gruppo di Shangai

È interessante notare che Washington ha fornito a Kiev dall’inizio della crisi ucraina miliardi di dollari in aiuti finanziari e militari, l’ultimo dei quali sta fornendo all’Ucraina sistemi avanzati di difesa aerea.

Nota: i paesi emergenti nel mondo diffidano di mettersi sotto la tutela degli USA ed hanno chiaro che, in caso di controversie, Washington ricorre alle sanzioni profittando della sua posizione di dominio finanziario e della dipendenza dal dollaro. Questo sospinge tali paesi a liberarsi dalla dipendenza tossica dalla finanza USA ed a utilizzare altre valute negli scambi internazionali. Il continuo ricorso alle sanzioni ha prodotto un effetto boomerang nell’economia degli USA e dei paesi della UE che si sono accodati a Washington. In quest’ultimo caso inizia a diffondersi il malcontento fra le popolazioni che capiscono di essere sacrificate per gli interessi esterni.

Fonte: Il Washington Post

traduzione e nota: Luciano Lago