The Wall Street Journal: coordinamento segreto israelo-americano per quanto riguarda gli attacchi in Siria

Il quotidiano americano “The Wall Street Journal” ha rivelato , citando funzionari statunitensi, che “Israele” si sta coordinando segretamente con gli Stati Uniti riguardo agli attacchi aerei che il regime sionista sta effettuando in Siria.

Durante la loro conversazione, i funzionari statunitensi non hanno menzionato “molte delle missioni di bombardamento israeliane, che mirano a fermare la fornitura di armi avanzate di Teheran a Hezbollah in Libano, e lavorare per limitare l’influenza iraniana in Siria”, secondo il quotidiano.

Tuttavia, dietro le quinte, funzionari americani hanno esaminato una serie di missioni israeliane svolte da “Israele” nel corso di diversi anni, per l’approvazione preventiva da parte di alti funzionari negli Stati Uniti, in particolare al Pentagono.

Secondo il quotidiano, “Sono gli Stati Uniti d’America che approvano la stragrande maggioranza degli attacchi aerei israeliani contro la Siria. A volte chiedono a Israele di apportare modifiche”.

Washington ha cercato di sostenere “Israele” senza essere coinvolto in una guerra ombra contro l’Iran

Il quotidiano ha affermato che “c’è un tacito sostegno americano agli israeliani che stanno lavorando per colpire l’Iran in Siria” e ha affermato: “Israele è sempre stato il più vicino alleato militare degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma Washington ha talvolta cercato di sminuire l’importanza del rapporto, perché affronta le sfide della politica estera nella regione.”.

Il quotidiano ha aggiunto: “In precedenza, il coordinamento ufficiale tra le due parti non era riportato, poiché Washington cercava di sostenere il suo alleato israeliano senza essere coinvolto nella guerra ombra israeliana contro l’Iran”.

Il quotidiano ha sottolineato, citando un funzionario americano, che “c’è un tacito sostegno americano agli israeliani, che stanno lavorando per indebolire gli sforzi degli iraniani nelle regioni siriane”, aggiungendo che “c’è anche una costante esitazione sul desiderio di lasciare qualsiasi impronta su questo”.

Bennet /Biden

Il quotidiano ha sottolineato che “il conflitto in Siria ha posto una sfida diversa all’amministrazione del presidente Biden, che tratteneva circa 1.000 soldati nel nord-est della Siria, soprattutto ad al-Tanf”, aggiungendo: “La sfida è nata nel 2017, quando sono iniziati i voli degli aerei israeliani volando vicino ad al-Tanf.”

Il giornale ha aggiunto che “Israele fornisce in anticipo i dettagli delle missioni che pianifica al comando centrale, e il comando effettua una revisione, e informa anche il segretario alla difesa degli Stati Uniti e il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, che possono fare le proprie valutazione”, affermano gli attuali ed ex funzionari statunitensi.

Il 10 giugno le difese aeree dell’esercito siriano hanno respinto un’aggressione israeliana che ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Damasco, a sud della capitale siriana, Damasco, che ha portato alla sospensione dei voli attraverso l’aeroporto .

Gli attacchi israeliani contro varie regioni siriane si sono intensificati negli ultimi anni, prendendo di mira luoghi e istituzioni vitali legati alla vita dei siriani che affrontano dure sanzioni statunitensi, compreso l’attacco al porto di Latakia lo scorso dicembre.

Gli Stati Uniti occupano aree nel nord della Siria e stanno lavorando per rubare petrolio siriano dai pozzi nel nord-est del Paese, oltre a mantenere il controllo del valico di confine di Al-Tanf tra Siria e Iraq.

Fonte: Wall Street Journal

Traduzione e sintesi: Luciano Lago