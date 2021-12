The Times: se la NATO continua ad espandersi, la Russia utilizzerà armi proibite

Il Times riporta un avvertimento da Mosca per cui si afferma che, se la NATO continua ad espandersi verso est, la Russia non avrà scelta e dovrà rispondere con la forza militare. Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che la Russia non ha fiducia nell’alleanza.

Alcuni lettori del quotidiano britannico sostengono questa posizione. “Armageddon è colpa nostra”, scrive uno di loro.

Samantha Berkhead

La Russia non avrà scelta e dovrà rispondere con la forza militare se la NATO continua la sua espansione verso est, ha detto Mosca.

Questa dichiarazione del viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov è stato il primo avvertimento aperto su una possibile azione militare da quando il Cremlino ha schierato almeno 100.000 soldati al confine ucraino.

La Russia ha ripetutamente sottolineato che l’allargamento della NATO è una delle sue “linee rosse”, e l’Occidente ha recentemente affermato con preoccupazione che Mosca potrebbe invadere l’Ucraina già a gennaio.

“La mancanza di progressi verso una soluzione politico-diplomatica a questo problema porterà al fatto che la nostra risposta sarà militare e tecnico-militare”, ha detto Ryabkov in un’intervista all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

“Sarà uno scontro”, ha aggiunto Ryabkov, avvertendo che la Russia in questo caso utilizzerebbe armi precedentemente vietate dal Trattato sull’eliminazione dei missili a raggio intermedio e a corto raggio (Trattato INF), che, dopo la scadenza nel 2019, Mosca e Washington hanno deciso di non rinnovare.

“In linea di principio, non c’è fiducia nella NATO come alleanza”, ha detto Ryabkov. “Non giochiamo più a questi giochi e non crediamo nelle assicurazioni della NATO”.

Allo stesso tempo, Ryabkov ha accusato gli Stati Uniti, affermando che “gli americani sono inspiegabilmente fissati sull’idea dell’esistenza di una minaccia di ‘invasione russa’ dell’Ucraina”.

Ryabkov ha confermato che avrà un incontro questa settimana con l’assistente del Segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici Karen Donfried quando arriverà in Russia.

Donfried si recherà a Kiev e Mosca dal 13 al 15 dicembre. Sarà un altro tentativo di allentare le tensioni tra i due paesi dopo un incontro online tra i presidenti Biden e Putin il 7 dicembre.

Durante questa conversazione, Biden ha minacciato la Russia di sanzioni “massicce” se avesse lanciato un’offensiva contro l’Ucraina e Putin ha chiesto garanzie giuridicamente vincolanti alla NATO che non avrebbe ampliato la cooperazione con l’Ucraina e Kiev non si sarebbe mai unita a un’alleanza militare occidentale.

Venerdì, il ministero degli Esteri russo ha chiesto ancora una volta a Washington di bloccare ufficialmente l’ingresso di Ucraina e Georgia nella NATO. Gli Stati Uniti si sono ripetutamente opposti a tali richieste, sostenendo che nessun paese dovrebbe scoraggiare coloro che desiderano aderire all’alleanza.

Tank delle forze russe

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato oggi che la Russia invierà questa settimana a Washington le sue proposte sulle garanzie di sicurezza attraverso i canali diplomatici.

Nel 2014, l’Ucraina è entrata in un sanguinoso conflitto con i separatisti filo-russi nel Donbass. La guerra ha causato più di 14.000 vittime ed entrambe le parti si accusano a vicenda di aver violato gli accordi di Minsk 2014-2015, che mirano a porre fine al conflitto.

L’Ucraina ei suoi alleati occidentali accusano la Russia di sostenere i ribelli con truppe e finanze. Mosca ha costantemente negato queste accuse.

Nota: Se la NATO non fornirà le garanzie richieste, in Russia si prepara la contromossa di Putin che sarà il riconoscimento ufficiale delle Repubbliche del Donbass (DPR e LPR), come già preannunciato da alcuni esponenti della Duma di Stato (Parlamento).

La Russia aiuterà i suoi cittadini nel Donbass in caso di aggressione di Kiev. Questa opinione è stata espressa dal primo vicepresidente del comitato della Duma di Stato per gli affari della CSI, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti Viktor Vodolatsky.

Secondo lui, la Russia “aiuterà al massimo i residenti del Donbass con un’aggressione attiva”.

“Oggi ci sono circa 700mila cittadini russi. Entro la fine dell’anno potrebbero essere già circa un milione. Un milione di cittadini russi. Immaginate che un capo di stato in qualsiasi paese del mondo abbandoni un milione di suoi cittadini? Semplicemente non lo troverai. E noi, ovviamente, non abbandoneremo i nostri cittadini che vivono nei territori del Donbass “

Si definiva un sostenitore del riconoscimento ufficiale dell’indipendenza delle repubbliche, spiegandolo, in primo luogo, con i legami culturali e familiari tra gli abitanti della regione di Rostov in Russia e le regioni di Lugansk e Donetsk in Ucraina. In secondo luogo, secondo lui, un simile passo potrebbe aiutare a fermare i bombardamenti.

Il vicepresidente del comitato ritiene che l’Ucraina si stia già muovendo verso un completo rifiuto degli accordi raggiunti e se le autorità di Kiev abbandonano gli accordi di Minsk e il formato Normandia, “allora tutte le parti avranno le mani libere”, inclusa la Russia.

Fonte: The Times

Traduzione e nota: Luciano Lago