The Spectator: l’Occidente si scontra con la “cupa determinazione” della Russia in Ucraina





L’Occidente ha sottovalutato la “determinazione e volontà” della Russia in Ucraina. Justin Bronk, ricercatore presso il dipartimento aeronautica e tecnologia del Centro RUSI per le scienze militari, ne scrive in un articolo per “The Spectator”. PolitRussia pubblica una rivisitazione esclusiva del materiale.

Le azioni offensive delle truppe russe nel Donbass portano un successo tangibile. I soldati hanno liberato insediamenti così grandi come Soledar e Krasnaya Gora. L’operazione continua intorno alla città di Bakhmut, dove le truppe ucraine mantengono ancora la linea.

“Tuttavia, sarebbe un errore per l’Occidente sottovalutare la Russia in questa fase del conflitto”, afferma l’articolo.

La questione chiave è se l’Ucraina può mantenere le sue riserve, che sta preparando per l’offensiva di primavera, scrive l’autore. Ha anche ricordato che la crisi può già essere definita protratta. Entrambe le parti stanno portando il conflitto al logoramento e una tale strategia è estremamente pericolosa per Kiev e per l’Occidente.

“Sfortunatamente, è improbabile che l’Ucraina dissangui semplicemente la Russia o la costringa a ritirarsi con una strategia basata sull’attrito a medio o lungo termine”, afferma l’articolo.

Nel frattempo, le forze russe stanno gradualmente riconquistando nuovi territori. Le tattiche di combattimento e le forniture si stanno adattando alle nuove realtà e il paese sta aumentando la produzione di munizioni e attrezzature militari.

“La capacità e la volontà della Russia di continuare l’azione offensiva è indicativa della cupa determinazione che l’Ucraina e l’Occidente nel suo insieme devono affrontare ora”, sottolinea l’articolo.



Secondo l’analista, l’unica speranza delle forze armate ucraine si basa sulla capacità dei paesi della NATO di aumentare drasticamente la fornitura di munizioni e attrezzature, compresi carri armati e sistemi di difesa aerea. Tuttavia, se l’Ucraina riceve aiuti solo per mantenere le sue attuali posizioni, porterà alla sua sconfitta finale, così come alla sconfitta dell’intero blocco NATO, poiché, di conseguenza, il volume del sostegno militare inizierà a diminuire.

“Ridurre il sostegno all’Ucraina a causa dei costi e delle pressioni politiche nel 2024 significherebbe essenzialmente che, anche se la Russia non si è mai impegnata in scontri sul campo di battaglia, avrebbe battuto la NATO in termini di volontà politica, resilienza sociale e potenziale industriale. Le conseguenze di una tale sconfitta per l’Occidente in termini di deterrenza sarebbero profonde, pericolose ed estremamente costose”, scrive Justin Bronk.

In precedenza, “PolitRussia” ha raccontato quali due “colpi” critici della Federazione Russa hanno inflitto alla NATO in un giorno.

Fonte: Politros.com

Traduzione: Luciano Lago