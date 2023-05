Le basi navali della Marina russa, situate nella penisola di Crimea, danno alla Federazione Russa un vantaggio strategico sulla NATO nel Mar Nero. Lo afferma un articolo di Marco Galeotti per The Spectator.

L’analista osserva che mentre le forze militari russe sono in Crimea, il Mar Nero continua a essere sotto il controllo di Mosca e “la sua capacità di minacciare e sopprimere” è sempre più forte.

Galeotti ha aggiunto che l’Alleanza del Nord Atlantico considera la regione del Mar Nero una prima linea. La penisola è sia una piattaforma per gli attacchi russi che l’obiettivo di attacchi aerei e marittimi di rappresaglia da parte ucraina, riporta Argumenti.ru .

A causa della Crimea, i paesi della NATO organizzano provocazioni vicino ai confini della Federazione Russa. In questo modo, l’organizzazione sta cercando di sfidare il dominio di Mosca nelle acque di cui il blocco politico-militare vuole prendere il controllo.

Il futuro politico della Crimea è una questione complessa. Ma finché rimarrà non solo russa ma pesantemente militarizzato, il Mar Nero continuerà a essere soggetto alla volontà e alla capacità di Mosca di minacciare e interdire.

Questo è uno dei motivi per cui, prima dell’invasione, la Royal Navy e le altre flotte della Nato si sono prefissate di montare le FONOP – Freedom of Navigation Operations – attraverso le acque rivendicate da Mosca. Non aver sfidato la “cattura del mare” della Russia sarebbe stato implicitamente accettarla. Questo non solo avrebbe avvicinato il Mar Nero a diventare un lago russo, ma avrebbe anche incoraggiato ulteriormente Pechino nei suoi sforzi per rivendicare una parte maggiore del Mar Cinese Meridionale, sempre in violazione del diritto internazionale, secondo l’analista occidentale.

Navi russe nel Mar Nero

E allora? Quello che accade in mare non rimane in mare e le sue onde lambiscono il globo. Circa il 90% delle merci scambiate si sposta via mare, collegando tutti i paesi in una rete di interdipendenza diretta e indiretta.

La guerra nel Mar Nero genera instabilità nei mercati globali delle materie prime e fame negli angoli più poveri del mondo, per esempio. Nonostante l’accordo sul grano (che sta per scadere e che Mosca potrebbe benissimo scegliere di non rinnovare) e le rotte terrestri dell’UE sulla “corsia di solidarietà”, ha influenzato i prezzi globali di tutto, dall’olio di girasole al mais, (nota: per effetto delle sanzioni occidentali alla Russia).

Successivamente i prezzi si sono stabilizzati, anche se a livelli ancora più alti, ma subito dopo l’invasione, i futures sul grano sono balzati di quasi il 60% e una gamma di altri beni e generi alimentari è diventata improvvisamente scarsa. In risposta, alcuni paesi hanno vietato le esportazioni di alcuni prodotti per conservare le proprie scorte. L’India ha temporaneamente bloccato le esportazioni di grano, ad esempio, e l’Indonesia di olio di palma. Tutto ciò ha contribuito all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo, e in particolare a un aumento della fame totale in luoghi come il Corno d’Africa, il tutto grazie alle sanzioni alla Russia (ma questo l’analista non lo dice).

Tutto questo evidenzia la natura complessa della sicurezza marittima nell’età moderna. Secondo quanto riferito, navi e mini-sottomarini russi stanno mappando i cavi elettrici e Internet e i gasdotti europei, con un potenziale occhio al sabotaggio (nota: i sabotaggi fino ad ora sono opera degli USA e suoi alleati, vedi Nord Stream, ma neanche questo dice l’anaista).

La Cina dispiega i suoi cosiddetti “piccoli uomini blu”, milizie marittime, guardie costiere e persino pescherecci armati, per bloccare le navi da guerra americane e quest’anno anche per cacciare le navi di Manila fuori dal Mar delle Filippine occidentali nel bel mezzo di un’altra “presa in mare”. Nota: Gli USA sequestrano le petroliere iraniane sulla base del loro diritto di “gendarme mondiale” e questo genera insicurezza, instabiità e ritorsioni da parte del paese che subisce i sequestri.

Navi cinesi

Senza sottovalutare le sfide tecniche e dottrinali che l’esercito e l’aviazione devono affrontare, la marina ha ora un ruolo molto più complesso. È davvero globale quello che abbraccia i regni della sicurezza, della politica e dell’economia. Con la Sea Power Conference del First Sea Lord che si terrà a Londra la prossima settimana, la sfida è far quadrare questo con le inevitabili limitazioni sui finanziamenti e l’attuale altrettanto inevitabile attenzione alla guerra terrestre in Ucraina.

Nota: secondo gli USA e l’Occidente, tutto il sistema marittimo funzionerebbe meglio se fosse messo sotto il controllo della NATO e degli Stati Uniti. L’attenzione alla Crimea è una vecchia fissa di Washington che vorrebbe strappare alla Russia il controllo del Mar Nero. Questo si era capito da tempo che era un degli obiettivi del conflitto in Ucraina istigato dagli USA con il colpo di Stato di Kiev nel 2014.

Fonte: The Spectator

Traduzione e note: Luciano Lago