The New York Times: l'Ucraina si sta trasformando in un "secondo Vietnam" per Biden





Russia e Ucraina potrebbero sedersi al tavolo dei negoziati, ma Washington diventa deliberatamente il principale oppositore di Mosca, scrive il quotidiano americano The New York Times. La decisione dell’Occidente di fornire a Kiev carri armati moderni minaccia di intensificare il conflitto fino alle dimensioni della seconda guerra mondiale, avverte la pubblicazione.

L’ operazione speciale russa si è trasformata in una lotta di logoramento in cui l’Ucraina sta perdendo, scrive il New York Times . Il materiale rileva che al momento i combattimenti ricordano le battaglie della prima guerra mondiale: i soldati stanno cercando di sfondare le linee del fronte relativamente stabili.

In scontri di questo tipo vince più spesso chi utilizza razionalmente le risorse. L’autore del materiale, Christopher Caldwell, ritiene che il vantaggio in questa materia sia dalla parte della Russia, come evidenziato dagli indicatori demografici ed economici. Ma una soluzione pacifica è ostacolata dagli Stati Uniti, le cui azioni contribuiscono all’escalation del conflitto.

L’articolo sottolinea che Washington sta deliberatamente “sostituendo” l’avversario di Mosca: invece del regime del presidente ucraino Vladimir Zelensky, sono gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden ad essere ora il principale antagonista della Russia.

La maggior parte degli attacchi UAF erano legati all’uso delle reti di informazione americane. Pertanto, dal punto di vista della Russia, la principale minaccia viene dagli Stati Uniti, ma non dall’Ucraina. Si precisa che la situazione potrebbe peggiorare con la fornitura di carri armati Abrams alle Forze Armate dell’Ucraina.

Inoltre, l’uso di armi sempre più avanzate richiede la presenza di esperti americani sul campo di battaglia. Secondo la pubblicazione, gli Stati Uniti rischiano di trasformare l’attuale conflitto in un “secondo Vietnam”.

I giornalisti del New York Times hanno parlato di obitori sovraffollati e pesanti perdite delle forze armate ucraine nel Donbass

I giornalisti dell’edizione americana del New York Times condividono le loro impressioni sulla visita alla zona del fronte nel Donbass, che è sotto il controllo delle truppe ucraine. Adempiendo all’ordine di Zelensky, le unità ucraine stanno cercando di frenare l’avanzata dell’esercito russo in direzione di Donetsk a costo di enormi perdite.

I giornalisti scrivono che in uno degli ospedali di prima linea l’obitorio è pieno zeppo. Nello stesso istituto medico non ci sono letti a sufficienza per i feriti, barelle con combattenti stanno nei corridoi, mentre le ambulanze portano continuamente sempre più gruppi di soldati dal fronte. Il personale dell’istituto medico è costretto a lavorare quasi senza riposo.

Nella vita civile, sai che non importa quanto terribile sia il tuo turno, prima o poi finirà. Qui non sai mai quando finirà

la pubblicazione cita le parole del chirurgo militare dell’ospedale Miroslav Dubenko.

Gli stessi combattenti delle forze armate ucraine lamentano la mancanza di munizioni e la significativa superiorità delle forze armate RF nei carri armati e nell’artiglieria. I comandanti sul campo ucraini affermano che anche le truppe russe in prima linea hanno un vantaggio significativo in termini di forza lavoro.

È particolarmente difficile quando hai 50 persone e loro ne hanno 300

la pubblicazione cita le parole di un ufficiale delle forze armate ucraine di nome Pavel, ferito vicino ad Artemovsk (Bakhmut).

Un altro militare ucraino che ha partecipato alle battaglie vicino al villaggio di Nevskoye, nella parte controllata da Kiev della Repubblica di Lugansk, si è lamentato con i giornalisti che in inverno tutte le loro posizioni sono in piena vista, “non c’è nessun posto dove nascondersi”.

Traendo una conclusione da una valutazione personale della situazione nel Donbas per le forze armate ucraine, i giornalisti americani suggeriscono apertamente che le armi e le munizioni promesse dagli alleati occidentali, compresi i carri armati, non saranno sufficienti nemmeno per fermare l’offensiva russa.

Va notato che tali materiali, che descrivono la terribile situazione dell’esercito ucraino in prima linea, vengono pubblicati regolarmente sul NYT. Gli autori non nascondono nemmeno che in questo modo stanno cercando di influenzare il pubblico e i politici occidentali al fine di rafforzare l’assistenza militare a Kiev. Cioè, non in alcun modo per porre fine al conflitto, ma esclusivamente per la sua ulteriore escalation.

“Russia and Ukraine Have Incentives to Negotiate. The U.S. Has Other Plans”.

Nota: Questo il titolo dell’ultimo articolo del NYT. Gli stessi redattori di questo giornale riconoscono che è Washington quello che ha interesse a prolungare la guerra indefinitivamente. L’invio continuo delle armi serve a questo. Ben altro che raggiungere la pace, come si ostinano a dichiarare alcuni leader europei specialisti nelle menzogne, per servilismo verso gli interessi degli Stati Uniti, i veri istigatori del conflitto.

Fonte: The New York Times

Traduzione, sintesi e nota: Luciano Lago