Dopo la notizia della partecipazione dei mercenari americani alla guerra in Ucraina, un giornale americano conferma che l’ospedale del Pentagono in Germania ha iniziato ad accogliere e curare i mercenari americani feriti in Ucraina.

Il New York Times ha rivelato che l’ospedale del Pentagono in Germania ha iniziato a ricevere e curare i mercenari americani feriti in Ucraina e li tratta “come personale militare”.

Finora, 14 americani feriti sono in cura presso il Centro medico regionale di Landstuhl in Germania, in quello che secondo il giornale segna ” un nuovo notevole passo nel crescente coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto”.

Secondo la nota, i feriti sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, colpiti dall’artiglieria o feriti dall’esplosione di mine. Inoltre, circa 20 sono morti.

Il giornale riporta: “L’esercito americano ha iniziato a curare i mercenari americani feriti che erano stati evacuati dall’Ucraina presso il Centro medico regionale di Landstuhl”.

Il giornale aggiunge che molti di loro sono rimasti feriti dai bombardamenti russi, e alcuni dalle mine, che hanno costretto il Pentagono a “fornire assistenza medica, curarli e trattarli come soldati americani”.

Migliaia di mercenari, inclusi americani e personale militare in pensione, partecipano ai combattimenti nelle file delle forze di Kiev in Ucraina.

Alla fine di maggio, il quotidiano americano The Washington Post ha rivelato la partecipazione di migliaia di mercenari americani ai combattimenti a fianco delle forze armate ucraine. La fonte ha sottolineato che “non è chiaro quanti americani abbiano corso un simile rischio (sono andati in Ucraina per partecipare al conflitto), forse migliaia”.

All’inizio di quest’anno, un prigioniero di guerra ucraino ha rivelato che mercenari americani stavano partecipando alle battaglie per la città di Soledar nella Repubblica popolare di Donetsk.

Il sito web ” Intelligence Online ” aveva precedentemente rivelato la continuità del lavoro di diverse società militari e di sicurezza private in Ucraina e l’espansione del loro impiego di ex soldati e appaltatori di sicurezza.

Il comitato investigativo in Russia ha precedentemente riferito che ci sono più di mille mercenari statunitensi che combattono a fianco del regime ucraino (oltre ai consiglieri militari del Pentagono) e ha spiegato che alcuni di loro sono arrivati ​​in questo paese nel 2014 e che la maggior parte di loro ha esperienza di combattimento acquisita nelle zone di conflitto nel Medio Oriente..

Secondo il NYT i pazienti attualmente ricoverati a Landstuhl provengono principalmente dagli Stati Uniti, ma anche dal Canada, dalla Gran Bretagna, dalla Nuova Zelanda e dall’Ucraina . Oltre a questi è risaputo che è presente in Ucraina un consistente numero di soldati polacchi, camuffati da mercenari, molti dei quali sono morti nel corso dei combattimenti.

All’inizio di settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha stimato che la controffensiva ucraina fosse stata un fallimento e avesse prodotto, solo dal Giugno 2013, perdite pari a 71.500 soldati ucraini .

Altri mercenari statunitensi e di vari paesi, in numero imprecisato, risultano dispersi.

Fonti: New York Times – Sputnit Mundo – AL Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago