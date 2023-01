The National Interest: l’acquisto da parte dell’Iran di caccia avanzati “Sukhoi 35” è più pericoloso di quanto creda l’Occidente





Il National Interest riferisce che l’Iran si sta preparando ad acquistare dozzine di jet Su-35 russi e osserva che “le relazioni militari tra i due paesi rappresentano un cupo calcolo per l’Occidente. Le transazioni militari contemporanee tra Teheran e Mosca hanno svelato un nuovo episodio geopolitico.

La rivista National Interest ha riferito che “l’Iran si sta preparando ad acquistare dozzine di aerei Su-35 russi , alla luce della crescente dipendenza di Mosca dalle armi iraniane a basso costo ” durante la sua guerra con l’Ucraina.

Mentre alcune valutazioni occidentali tendono a minimizzare la gravità dell’acquisizione iraniana, sostenendo che non cambierà in modo significativo l’equilibrio della potenza aerea nel Golfo, la realtà indica che il caccia russo darà a Teheran una spinta senza precedenti al suo controllo dello spazio aereo iraniano, secondo il giornale.

“L’ambizioso baratto di aerei da combattimento russi per droni o missili balistici iraniani è un triste calcolo per l’Occidente”, ha aggiunto.

Ha anche mostrato che “le transazioni militari contemporanee tra Teheran e Mosca hanno rivelato un nuovo ciclo geopolitico che ora impone a Washington e ai suoi alleati un asse più aggressivo che mai”.

Il rapporto ha rivelato dettagli tecnici che mostrano la superiorità del caccia russo e le sue capacità, indicando che si tratta di un “aereo davvero pericoloso, soprattutto quando si tratta di guerra e scontri aerei”.

Il Su-35 dispone di una piattaforma super-manovrabile il che significa che è in grado di eseguire manovre controllate che sarebbero altrimenti impossibili tramite la normale aerodinamica. I suoi motori a vettore di spinta, gli ugelli dei turbofan Saturn AL-41FS, possono puntare indipendentemente in direzioni diverse. Questa dotazione cinematica consente al Su-35 di perseguire angoli di attacco molto elevati e lo rende capace di muoversi in una direzione quando il suo muso punta in un’altra. L’aereo gode di una potente agilità e di una velocità massima di Mach 2,25. I missili R-73, che probabilmente l’Iran riceverà, possono essere lanciati ” fuori dal mirino ” su piattaforme nemiche al di fuori del cono frontale dell’aereo tramite mirini montati sul casco, consentendo almeno una probabilità di neuralizzazione degli obiettivi del 70%. Nel complesso, stiamo parlando di un velivolo davvero minaccioso, soprattutto quando si tratta di guerra aerea entro il raggio visivo.

Il Su-35 dovrebbe anche essere trattato con attenzione anche nel combattimento oltre il raggio visivo. Il radar PESA (passive electronically scan array) Irbis-E del velivolo è estremamente potente. La scheda informativa ufficiale afferma che il raggio di rilevamento del radar Irbis-E è compreso tra 350 e 400 chilometri per un bersaglio con una sezione radar di 3 m2, che è paragonabile a un caccia standard di quarta generazione senza caratteristiche di bassa osservabilità. La configurazione radar del Su-35 e la cabina di pilotaggio digitale forniscono al pilota una buona consapevolezza dell’aspetto frontale.

E ha proseguito: “L’acquisto da parte di Teheran del caccia russo da solo non sconvolgerà l’equilibrio militare in Medio Oriente, ma certamente renderà lo spazio aereo iraniano un luogo pericoloso in cui operare” per gli americani e gli israeliani ( i nemici dell’Iran). Questo potenziale cambiamento è legato anche all’equilibrio militare tra l’Iran e gli stati del Golfo, così come alla carta dell’attacco preventivo israeliano.

Ad eccezione di Israele, gli alleati di Washington in Medio Oriente non hanno aerei tattici di quinta generazione. Con alcuni paesi che possiedono velivoli avanzati F-16 e F-15, o velivoli europei Eurofighter Typhoon e Rafale, nessun esperto può vantare una superiorità assoluta a favore dei velivoli occidentali di quarta generazione, rispetto ai più recenti velivoli russi. .

Secondo il giornale, “questi calcoli militari sono un problema in sé”, perché nessuno degli alleati di Washington nella regione si impegnerà in un conflitto armato senza godere di un vantaggio tecnologico di difesa senza pari.

La rivista ha anche affermato che “l’acquisto da parte dell’Iran di caccia russi” di ultima generazione ha acquisito ulteriore importanza, soprattutto con l’accenno del ministro della sicurezza israeliano uscente Benny Gantz, che ha fatto riferimento alla possibilità di “effettuare un’azione militare preventiva contro il programma nucleare iraniano entro due o tre anni .” Per quanto riguarda ogni possibile scenario di guerra tra F-35 e Su-35, gli approcci dottrinali al moderno combattimento aereo e alla teoria militare devono essere considerati separatamente per ciascuna forza.

La rivista affermava: “Nel caso in cui esista uno scenario per un ipotetico attacco preventivo, allora Israele ha un’opportunità molto limitata, se del caso, di inviare missioni di ricerca e salvataggio in combattimento nel territorio iraniano. La Guardia Rivoluzionaria iraniana sarà dietro ogni pilota israeliano.

E ha aggiunto: “Allora, gli F-35 israeliani dovranno operare in profondità nello spazio aereo iraniano, che è protetto da una rete di difese a più livelli”. valutazione del rischio.”

L’asse militare Russia-Iran diventa pericoloso

Il rapporto ha ritenuto che “il quadro geostrategico più ampio non è migliore degli aspetti militari, poiché l’Iran è diventato un importante fornitore di sistemi di guerra con droni per il secondo più grande esportatore di armi al mondo”.

E ha considerato che “Teheran e Mosca hanno stabilito una rotta logistica militare che si estende dal Mar Caspio al Canale del Don Volga e al Mar d’Azov”, sottolineando che “la proliferazione dei droni iraniani è ora una sfida orientale alla Nato. “

Inoltre l’analista osserva: “Gli aerei da combattimento avanzati russi per la superiorità aerea proteggeranno presto lo spazio aereo iraniano quando il regime sarà vicino all’ottenimento della capacità nucleare, e l’acquisto da parte dell’Iran non è solo un accordo di difesa, ma è anche una manifestazione della strategia, che dimostra l’amaro costo della pacificazione e l’ingenuità che gli occidentali e gli Stati Uniti continuano a seguire.”

L’Iran è pronto a fornire alla Russia i suoi missili come i Fateh-110, missili balistici derivati ​​a corto raggio per sostenere l’offensiva di Putin in Ucraina. I derivati ​​del Fateh-110 sono dotati di testate altamente distruttive e seguono una traiettoria quasi balistica che li rende più difficili da intercettare. Se consegnati in gran numero, i missili balistici iraniani possono causare enormi perdite tra le fila dell’esercito ucraino.

In cambio, l’Iran sta ricevendo un pretenzioso pacchetto di difesa dalla Russia.

Missili iraniani Fateh 110

La cattiva notizia è che le consegne pianificate di Su-35 potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. Ipoteticamente, i missili anti-nave russi ei sistemi SAM strategici fornirebbero all’Iran capacità critiche. Alcune tecnologie del motore missilistico residuo sovietico possono persino aiutare l’Iran a sviluppare missili balistici intercontinentali (ICBM) adatti a trasportare carichi nucleari strategici, sostiene l’analista.

Nota: Sale la preoccupazione a Washington ed a Tel Aviv che un attacco all’Iran (già programmato da tempo) dell’aviazione integrata di USA e Israele contero l’Iran non potrebbe essere una “passeggiata” ,come pensavano gli strateghi israeliani e statunitensi. Da qui i calcoli militari di come impedire la cooperazione russo iraniana che gli stessi americani hanno provocato con le loro politiche aggressive contro entrambi i paesi. Troppo tardi per rimediare, tuttavia possono ancora chiedere consiglio al loro uomo di fiducia, Volodymyr Zelensky. Questi sembra “un esperto” di scienza militare e potrebbe indicare a Washington le possibili soluzioni del problema.

Fonte: The National Interest

Traduzione e sintesi: Luciano Lago