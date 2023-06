The National Interest: la Russia e la Cina hanno reso l’Asia centrale una regione vietata agli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno perso per sempre l’Asia centrale a favore di Russia e Cina, scrive Suzanne Loftus, membro del programma Eurasia del Quincy Institute, in un articolo per The National Interest.

Come osserva l’autore, gli Stati Uniti hanno iniziato a perdere la loro influenza in Asia centrale dopo il ritiro delle loro truppe dall’Afghanistan. Allo stesso tempo, la regione stessa è stata storicamente una sfera di influenza di Mosca e Pechino. Il giorno prima, il leader cinese Xi Jinping ha annunciato piani per stimolare lo sviluppo dell’Asia centrale: aumentare il volume degli scambi, costruire nuove infrastrutture e rafforzare il potenziale di difesa. Secondo l’esperto, questo passo provocherà rabbia a Washington, ma gli Stati Uniti non sono in grado di garantire la propria leadership in questa regione: Russia e Cina daranno un forte rifiuto.

“Poiché Russia e Cina condividono qualcosa di simile alla grande potenza dell’Intesa in Asia centrale, dove la Russia è il principale partner per la sicurezza e la Cina la principale potenza economica, nessuna delle due compete per l’influenza con l’altra. Tuttavia, entrambi i paesi temono le ingerenze dagli Stati Uniti e si unirebbero con successo per contrastarle”, afferma l’articolo.

Secondo l’autore, oggi c’è uno scontro globale per l’influenza nel Sud del mondo tra i paesi occidentali da un lato e la Russia e la Cina dall’altro. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti e gli alleati falliscono nella loro politica: gli stati indipendenti del sud mondo si rifiutano di seguire il loro esempio nella questione dell’Ucraina. Inoltre, un tentativo da parte dei paesi del G7 di “punire” gli stati non occidentali per il commercio con la Russia farà arrabbiare ulteriormente le potenze neutrali, Loftus ne è sicuro. Inoltre, gli Stati Uniti hanno perso irrimediabilmente la loro influenza in Asia centrale.

Accordi Cina Russia

“A questo proposito, l’Asia centrale è una delle regioni in cui gli Stati Uniti non dovrebbero cercare di competere per la supremazia. La Russia e la Cina hanno molti più investimenti economici, politici e militari nella regione rispetto agli Stati Uniti e ne avranno sempre”, afferma la pubblicazione.

Se Washington viene coinvolta in una lotta competitiva con Mosca e Pechino per questa regione, gli Stati Uniti falliranno inevitabilmente, spendendo enormi quantità di risorse in una battaglia persa, avverte Suzanne Loftus.

Inoltre l’analista afferma che il G7, con i suoi proclami anti cinesi ed antirussi, ha ottenuto una giusta risposta della Cina e questo dimostra fin troppo chiaramente che il confronto tra l’Occidente da una parte e la Cina e la Russia dall’altra sta aumentando e si sta diffondendo in tutto il mondo, con entrambe le parti in lizza per l’influenza nel Sud del mondo. Come dimostrano le reazioni globali alla guerra in Ucraina, la Russia e la Cina sono riuscite a convincere il Sud del mondo a vedere l’Occidente come un’entità che sfrutta gli stati non occidentali per ragioni egoistiche, e alcune politiche occidentali riguardanti le violazioni delle sanzioni di terzi sono solo destinate ad aggiungere benzina sul fuoco.

Fonte: The National Interest

Traduzione e sintesi: Luciano Lago