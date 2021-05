The Independent: la guerra tra Gaza e Al Quds causa il fallimento degli accordi di normalizzazione con “Israele”

La guerra di Gaza ha causato il fallimento degli accordi di normalizzazione conclusi nei mesi scorsi tra alcuni stati arabi e “Israele”, e hanno vanificato tutti gli sforzi del regime sionista per migliorare la propria immagine, scrive il quotidiano britannico The Independent in un articolo di Borzou Daragahi .

Lunedì 17 maggio, a meno di un anno dagli accordi sulla normalizzazione delle relazioni tra il Marocco e il regime sionista, è stato rinviato un incontro virtuale tra le Camere di commercio marocchina e israeliana per discutere le opportunità commerciali e di investimento nei territori occupati.

Il Marocco ha anche annullato la visita di funzionari sionisti prevista per questo mese per discutere i voli diretti tra le due parti. Anche politici vicini al partito di governo marocchino si sono uniti al popolo per protestare a favore del divieto di normalizzazione con “Israele”.

Inoltre, i voli tra Tel Aviv e le città degli Emirati Arabi Uniti sono stati sospesi per motivi di sicurezza. Da parte sua, il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal ben Farhan, che prima dell’inizio del conflitto nella Striscia di Gaza si era implicitamente espresso a favore di un accordo tra Riyadh e Tel Aviv, è stato costretto a condannare i crimini di Israele contro Civili palestinesi.

Secondo The Independent, gli attacchi sionisti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania hanno danneggiato gli sforzi per migliorare le relazioni tra “Israele” e gli stati arabi. Il giornale afferma che, su sollecitazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di suo genero Jared Kushner, impegnato in “Israele”, avevano normalizzato i loro rapporti con l’entità sionista che ora sono in una situazione difficile per calmare la loro opinione pubblica, che rifiuta tali accordi.

Il quotidiano britannico ha preso l‘esempio del Sudan, dove si stanno svolgendo manifestazioni filo-palestinesi. Il Sudan ha firmato un accordo di normalizzazione con “Israele” a gennaio, soggetto alla revoca delle sanzioni statunitensi. Il presidente del Sovrano Consiglio Abdel Fattah al Burhan, che in precedenza aveva descritto l’accordo con “Israele” come una vittoria per la pace mondiale, è ora in una posizione difensiva. Cerca di suggerire che vuole assicurarsi che la decisione del suo governo non danneggi la causa palestinese.

Manifestazioni di solidarietà con Palestina

Secondo The Independent, il conflitto israelo-palestinese ha fatto infuriare il popolo sudanese, che sostiene fortemente la causa palestinese. Da qui l’esistenza di un ampio divario tra il popolo sudanese e il Sovrano Consiglio.

Le immagini di civili palestinesi massacrati negli attacchi aerei israeliani hanno persino esercitato pressioni sui regimi arabi che negli ultimi anni hanno migliorato in modo non ufficiale le loro relazioni con “Israele”. Il Qatar, che non ha mai firmato un accordo di pace con “Israele”, continua a sostenere il popolo palestinese in vari modi, mentre il suo popolo sventola la bandiera palestinese in proteste senza precedenti a Doha. Inoltre, in Oman, che mantiene strette ma segrete relazioni con Israele, la gente ha iniziato a protestare contro i crimini del regime sionista.

Gli analisti ritengono che se i leader dei regimi arabi sono soggetti a pressioni pubbliche diffuse, possono facilmente giustificare che l’accordo con “Israele” esiste solo sulla carta. Ma il caso degli Emirati Arabi Uniti è diverso, poiché i funzionari degli Emirati Arabi Uniti si sono spinti troppo oltre nel normalizzare le relazioni con Tel Aviv. Mohammed bin Zayed, principe ereditario di Abu Dhabi, non consente al conflitto israelo-palestinese di ostacolare la continuazione delle relazioni tra Abu Dhabi e Tel Aviv.

Fonte: The Independent

Traduzione: Luciano Lago