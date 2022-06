“The Great Game” II: attività britannica in Ucraina





di Konrad Rekas.

La geopolitica è un gioco su una scacchiera fissa in cui cambiano non solo i giocatori principali, ma anche i colori dei pezzi, e le regole stesse sono fluide. Anche se le meccaniche di base rimangono invariate e alcune trame ritornano anni o addirittura secoli dopo per ricordarci che il gioco dei troni (Game of Thrones) si svolge invariabilmente davanti ai nostri occhi, di solito troppo distratti per notarne i contorni. Ancora una volta agenti britannici compaiono nell’Europa orientale e nell’Asia centrale per persuadere i nativi a dichiarare guerra alla Russia in modo che la Gran Bretagna riconquisti la sua posizione dominante, prima in Europa e infine anche in Medio Oriente. Il Grande Gioco continua.

Distribuzione dei ruoli

Solo le persone che non riescono a riconoscere i cambiamenti nella politica internazionale possono ancora pensare che il gioco ucraino sia attuato da (soltanto) Russia e Stati Uniti. Per niente. Naturalmente, l’egemone americano mantiene ancora il controllo generale su tutta la geopolitica dell’emisfero occidentale, ma la sua soffocante economia costringe alla divisione del lavoro. La realtà è che se gli Stati Uniti non si concentreranno sulla questione cinese, non solo perderanno il primato (già frantumato) di maggiore economia mondiale, ma saranno anche detronizzati come il più importante centro del capitale globale, che già si considera in fase di cambiamento dal lato supportato.

Se Wall Street una volta ha (parzialmente) sostituito la City, oggi resta sul tavolo la possibilità di spostare il peso principale della finanza globale su Shanghai, Hong Kong e Pechino. Poiché la Cina è già il principale centro industriale del mondo, la concentrazione di elementi delle grandi decisioni del capitale potrebbe salvare la forma consumistica del capitalismo nota come fordismo , dominante dalla fine della seconda guerra mondiale. E tutto questo mentre l’America e il Regno Unito stanno già attuando una grande trasformazione del capitalismo sotto le spoglie del COVID-19 e della crisi climatica . Gli americani devono rivolgersi per affrontare queste sfide, al concentrarsi sull’Estremo Oriente e sul Pacifico, altrimenti possono ricevere un calcio quasi mortale nel loro… posteriore.

L’impero colpisce ancora

Tuttavia, Washington non ha dominato e paralizzato l’Europa per così tanti decenni da lasciarla oggi senza la guida illuminata degli anglosassoni . La storia e la geopolitica hanno chiuso il cerchio, poiché assistiamo a un tentativo bizzarro, ma assolutamente serio, di ricostruire l’Impero britannico . Non sono gli americani, ma gli inglesi i principali oppositori della Russia in Ucraina. In effetti, Westminster ha preso il pieno controllo della politica estera (compresa la sicurezza energetica) della Polonia e degli stati baltici. La presenza britannica è più che visibile sul campo di battaglia storico del Grande Gioco, ovvero in Asia centrale. Ogni settimana porta nuove prove del crescente coinvolgimento della Gran Bretagna nel conflitto con la Russia.

Un’altra visita di Boris Johnson a Kiev (subito dopo i vertici europei) viene riconosciuta nel Regno Unito come una proposta che non può essere respinta da Volodymyr Zelensky : che gli ucraini non pensino nemmeno ad altro scenario che entrare nel blocco organizzato sotto la guida britannica con Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia (e probabilmente Moldova e Romania ) . Il secondo livello dello stesso piano sarebbe UkroPolin, uno stato ibrido polacco-ucraino, promosso nella politica polacca e ucraina, in particolare da politici apertamente controllati dall’ambasciata britannica. E, naturalmente, l’ultimo atto dell’operazione sarebbe probabilmente quello di lanciare tutta questa alleanza contro la Russia.

Nuove colonie del vecchio impero

L’Inghilterra sta aumentando i propri asset in Ucraina. Mentre Kiev si preparava ad attaccare la Russia, gli inglesi addestrarono almeno 22.000 soldati ucraini (operazione Orbital). Ora il primo ministro B. Johnson ha promesso di formarne altri 10.000, probabilmente in Polonia. Da febbraio, Westminster ha trasferito 1,3 miliardi di sterline a Kiev, fornito migliaia di missili anticarro NLAW, lanciarazzi e sistemi di artiglieria, incluso l’M109 della NATO. Anche la sciocca finale dell’Eurovision Song Contest, che sarà ospitata dall’Ucraina il prossimo anno, andrà in scena nel… Regno Unito. Anzi, forse l’Ucraina emergerà con la Polonia nell’UkroPolin, ma solo per trasformarla in colonie britanniche .

La propaganda di guerra nel Regno Unito forse non è primitiva come in Polonia o in Lituania, ma quasi altrettanto intensa, sebbene almeno ci siano alcune voci indipendenti tollerate anche da sinistra (il Partito britannico dei lavoratori di George Galloway, i Corbynisti della Resistenza di Chris Williamson Movimento), che da destra ( popolare scrittore e blogger conservatore Peter Hitchens ). La censura, tuttavia, raggiunge le università e i media mainstream perseguono con passione qualsiasi critica pubblica alla rinascita dell’imperialismo.

Guerra russo-britannica?

Tuttavia, la marea pro-kiev nel Regno Unito sembra calare e le famiglie inglesi e scozzesi comuni si interrogano sui ritardi nel pagamento dei cosiddetti “grazie” per aver accolto gli immigrati ucraini nelle loro case (molte famiglie inglesi e scozzesi sono ancora aspettando le 350 sterline promesse al mese). Non importa molto, perché ” la più antica democrazia (liberale) d’Europa ” non è più democratica, né favorevole alla libertà di parola, e l‘establishment politico e finanziario afferma quasi senza mezzi termini che il Regno Unito è lui stesso in guerra con la Russia.

Il Grande Gioco è tornato. Oggi si gioca non solo nella diplomazia, sui campi di battaglia e nei combattimenti dei servizi segreti, ma anche in una dimensione virtuale. Le tecniche variano, ma il dominio è sempre in ordine. Un solo impero può sopravvivere e, quando non può, preferisce dividersi per impedire la fine dell’egemonia anglosassone. Come una volta Sir William Harcourt disse al giovane Winston Churchill : ” Non succede mai niente… “

Fonte: https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=3007

Traduzione: Luciano Lago