The Brookings Institution: Gli Houthi hanno già vinto la guerra in Yemen

“Gli Houthi hanno vinto in Yemen: cosa succede dopo?” era il titolo di un articolo pubblicato dall’ente americano Brookings Institute sugli ultimi sviluppi della guerra condotta dall’Arabia Saudita in Yemen.

Gli Houthi hanno vinto la guerra in Yemen, sconfiggendo i loro oppositori nella guerra civile, i sauditi che sono intervenuti nel 2015 contro di loro e gli Stati Uniti che hanno appoggiato i sauditi. È un risultato straordinario per un gruppo di miliziani senza aviazione o marina. È anche sorprendentemente simile alla storia di successo di Hezbollah in Libano.



CHI SONO GLI HOUTHI?

Si chiede l’analisa del Brookings,Bruce Riedel.

Gli Houthi sono musulmani sciiti zaydi, significativamente diversi nella dottrina e nelle credenze dagli sciiti che dominano in Iran, Iraq e altrove.

L’analista fa tutta la storia degli Houthi e della popolazione dello Yemen..

La caratteristica distintiva della biografia ricordata degli Zayd è che hanno combattuto contro un regime corrotto. Gli Houthi hanno fatto della lotta alla corruzione il fulcro del loro programma politico, almeno nominalmente.

I seguaci di Zayd si stabilirono nelle aspre montagne dello Yemen settentrionale nel IX secolo. Per i successivi mille anni, gli zaiditi combatterono per il controllo dello Yemen con vari gradi di successo. Combatterono sia contro gli ottomani che contro i wahhabiti nel XVIII e XIX secolo. Con il crollo dell’Impero Ottomano nel 1918, una monarchia zaydi chiamata Regno Mutawakkilita prese il potere nello Yemen del Nord. (………)

Arrivando all’epoca attuale…L’invasione americana dell’Iraq nel 2003 ha radicalizzato profondamente il movimento Houthi, come ha fatto con molti altri arabi. Gli Houthi hanno adottato lo slogan : “Dio è grande, morte per gli Stati Uniti, morte per Israele, maledizione degli ebrei e vittoria per l’Islam”. Il gruppo si chiamava anche ufficialmente Ansar Allah, o sostenitori di Dio. Fu un punto di svolta in gran parte sconosciuto al di fuori dello Yemen, un’altra conseguenza imprevista delle avventure in Iraq di George W. Bush.

Dopo il 2003, Ali Abdullah Saleh, un generale che era salito al potere dopo una serie di colpi di stato nel 1978, aveva lanciato una serie di campagne militari per distruggere gli Houthi. Nel 2004, le forze di Saleh hanno ucciso Hussein al-Houthi. L’esercito e l’aviazione yemeniti sono stati utilizzati per reprimere la ribellione nell’estremo nord dello Yemen, in particolare nella provincia di Saada. I sauditi si unirono a Saleh in queste campagne, ma non ebbero successo.

La “primavera araba” sobillata dall’esterno è arrivata in Yemen nel 2011 e Saleh era stato estromesso dalla carica di presidente nel febbraio 2012 e sostituito dal suo ex vice, Abed Rabbo Mansour Hadi, un personaggio vicino alla Monarchia Saudita.

Gli Houthi sono stati protagonisti di una rivolta popolare che ha ha fatto fuori Saleh ed ha cacciato Mansour Hadi, riparato in Arabia Saudita.

PERCHÉ HANNO VINTO?

Se lo chiede il Brookings Institute

Hezbollah, il movimento sciita in Libano che ha espulso con successo l’esercito israeliano dal paese nel 2000, è diventato un primo modello e mentore per gli Houthi. L’Iran è un’altra fonte di sostegno, soprattutto perché gli Houthi e gli iraniani condividono un nemico comune in Arabia Saudita.

Combattenti Houthi nello Yemen

Il successo di Hezbollah prefigurava gli Houthi in molti modi. Entrambi i gruppi si sono posizionati con successo come difensori nazionalisti del loro paese contro odiati nemici stranieri: Israele e Arabia Saudita (entrambi sostenuti dall’America). Hezbollah ha cacciato gli israeliani dal Libano dopo due decenni di lotte, portando al crollo del mini-stato cristiano sostenuto da Israele nel sud del paese. Ora minaccia Israele con decine di migliaia di missili e droni. Gli Houthi hanno facilmente avuto il sopravvento sui sauditi all’inizio del loro intervento nel 2015 e ora sono pronti a catturare l’ultima città del nord, Marib, controllata dai clienti yemeniti di Riyadh. Gli Houthi attaccano regolarmente obiettivi all’interno dell’Arabia Saudita – eora ad Abu Dhabi , con missili e droni che utilizzano l’esperienza tecnica dell’Iran e di Hezbollah.

“La battaglia per Maarib è la prossima fase critica della guerra. Gli Houthi hanno anche recentemente ottenuto guadagni significativi intorno alla città portuale di Hodeidah. Sembra che non abbiano fretta di completare la conquista di Maarib.

“Fin dall’inizio, l’amministrazione Biden ha considerato la pace in Yemen una priorità assoluta, ma ha fatto poco per garantire la fine dei combattimenti. Continua la politica dei suoi due predecessori di sostenere e vendere armi ai sauditi. Nel frattempo, gli Houthi non hanno fretta di porre fine a una guerra che hanno già vinto”, afferma l’articolo.

Se l’Arabia Saudita non cessa le operazioni militari in Yemen e revoca il blocco, gli Stati Uniti dovrebbero cessare tutte le vendite di armi e i contratti con il regno, secondo l’articolo, aggiungendo che una soluzione deve essere preparata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

“L’impatto sull’esercito saudita sarebbe immediato e devastante. La RSAF non sarebbe in grado di mantenere gli aerei in aria, per non parlare delle macchine da combattimento operative. Anche l’esercito saudita e la guardia nazionale sarebbero paralizzati. La Marina sarebbe la meno colpita perché ha un numero più diversificato di fonti per le sue navi da guerra, ma sarebbe anche nei guai”.

Lo Yemen è stato attaccato dal 25 marzo 2015 dalla coalizione a guida saudita nel tentativo di riportare il potere al presidente latitante Abed Rabbo Mansur Hadi, alleato di Riyadh. Decine di migliaia di yemeniti sono stati uccisi o feriti da attacchi aerei a guida saudita.

Fonte: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/the-houthis-have-won-in-yemen-what-next/

Traduzione: Luciano Lago