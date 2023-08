Negli Stati Uniti hanno spiegato come la controffensiva delle forze armate ucraine si sia trasformata in un incubo militare.

Washington , 3 agosto 2023- IA Regnum. Le forze ucraine non hanno vantaggi sulle truppe russe, quindi la “controffensiva” si è trasformata in un incubo militare per loro. L’editorialista Tom Nichols ne ha scritto in un articolo per l’edizione americana di The Atlantic.

Secondo lui, le forze armate ucraine non hanno né una potenza di fuoco superiore, né il controllo del cielo, né tecnologie avanzate o unità ben addestrate. Il ritmo di miglioramento delle armi ucraine, compresi carri armati e sistemi di difesa aerea, è insufficiente.

“Attaccare un esercito trincerato, come stanno facendo ora gli ucraini, è un incubo militare”, ha affermato Nichols.

I militari russi, ha aggiunto, sono a conoscenza dell’avvicinarsi delle Forze armate ucraine, sono preparati ad attacchi e non intendono cedere territorio. Ti fanno “pagare con il sangue per ogni centimetro”.

Il fatto che l’esercito ucraino abbia intrapreso un’azione offensiva è estremamente sorprendente, ha affermato l’esperto.

Come riportato da IA ​​Regnum , la controffensiva delle truppe ucraine, di cui si è parlato a lungo a Kiev, è iniziata il 4 giugno nelle direzioni Yuzhno-Donetsk, Artyomovsk e Zaporozhye. Unità delle forze armate ucraine, addestrate da specialisti della NATO e armate con equipaggiamento occidentale, furono lanciate nella battaglia. Il presidente russo Vladimir Putin ha più volte affermato che le truppe del regime di Kiev non hanno ottenuto nulla su nessuno dei settori del fronte . Subiscono pesanti perdite sia di personale che di attrezzature.

Fonte: Regnum ru

Traduzione: Sergei Leonov